https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kulislerde-konusulan-isimler-yeni-papa-kim-olacak-1095608688.html

Kulislerde konuşulan isimler: Yeni papa kim olacak?

Kulislerde konuşulan isimler: Yeni papa kim olacak?

Sputnik Türkiye

Papa Francis’in vefatının ardından gözler Vatikan’a çevrildi. Konklav süreci, kulislere yansıyan aday kardinallere dair tüm merak edilenler

2025-04-23T14:50+0300

2025-04-23T14:50+0300

2025-04-23T14:50+0300

dünya

papa francis

reinhard marx

aziz mary major bazilikası

katolik kilisesi

vatikan

roma

papalık seçimleri

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konklav

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Eski bir İtalyan atasözü "Bir konklava papa olarak giren, kardinal olarak ayrılır" der. Papa Francis'ten sonra tüm dünyada en çok merak edilenler arasında 'yeni papanın kim olacağı' yer alıyor.Papa Francis’in naaşı, 26 Nisan’daki cenaze törenini takiben kendi seçtiği Vatikan dışındaki Roma'da bulunan ve dört büyük papalık bazilikasından biri olan Aziz Mary Major Bazilikası'na defnedilecek.Definden sonra 91 yaşındaki Kardinaller Koleji Dekanı İtalyan Kardinal Giovanni Battista Re’nin kardinalleri toplaması için 15 ila 20 günü var. Kardinaller, Sistine Şapeli'nde toplandığı zaman ‘konklav’ adı verilen Konsey’de bir araya gelerek yeni papayı seçecek. Katolik Kilisesi ve dünyadaki 1,4 milyar Katoliğin yeni lideri belli olacak. Konklav: KonseyTarihte ilk kez, oy verilenlerin yarısından azı Avrupalı ​​olacak. Ve yine Papa Francis, bugüne kadar görev yapan 266 papa arasında Avrupa'dan olmayan tek papa olarak biliniyor.Kardinaller Koleji (Latince: Collegium Cardinalium), aynı zamanda Kutsal Kardinaller Koleji olarak da adlandırılır, Katolik Kilisesi'nin tüm kardinallerinin organıdır. 21 Nisan 2025 itibarıyla 252 kardinal var ve bunların 120'si yeni bir papa seçmek için bir konklavda oy kullanma hakkına sahip.Vatikan’ın güncel verilerine göre oy kullanacak 135 kardinalin 53’ü Avrupa’dan. 16 kardinal Kuzey Amerika’da, 4’ü Orta Amerika’da, 17’si Güney Amerika’da, 18 kardinal Afrika’da, 23’ü Asya’da ve 4’ü de Okyanusya kıtasında görev yapıyor.Kardinallerin ülkesine bakılınca en fazla kardinal 17 ile İtalya’dan. İtalya’yı 10 kardinalle ABD ve 7 kardinalle Brezilya takip ediyor. Dördüncü sırada ise 5’er kardinalle İspanya ve Fransa bulunuyor.Kulislerde bu isimler konuşuluyorŞüphesiz Papa'nın hayatını kaybetmesini takiben dünya genelinde Katolik olsun olmasın en merak edilen konulardan biri de 267'nci papanın yani yeni papanın kim olacağı. Kardinaller bir Afrikalı veya Asyalı papa seçebilir mi, yoksa Vatikan yönetiminin eski üyelerinden birini mi tercih edebilirler? İşte kulislerde isimleri öne çıkan kardinaller.Kardinal Pietro Parolin70 yaşındaki İtalyan Kardinal Pietro Parolin, Papa Francis döneminde Vatikan'ın dışişleri bakanıydı ve bu da onu papanın baş danışmanı yaptı. Görevinden dolayı diplomasi konusunda deneyimli bir diplomat. Önceki 266 papanın yaklaşık 213'ü İtalyandı ve 40 yıldır bir İtalyan papa göreve gelmedi. Kardinal Angelo Scola83 yaşındaki İtalyan Kardinal Angelo Scola, eski Milano Başpiskoposu ve Francis'in seçildiği 2013 yılında öncü bir isimdi. Ancak 'konklava Papa olarak girip kardinal olarak ayrılma' atasözüne kurban gittiği düşünülüyor. Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle67 yaşındaki Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, rakiplerine göre bir alanda uzmanlık sahibi olmaktan ziyade halk arasında aktif bir Kilise lideri olarak biliniyor. Kilise, nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin Katolik olduğu Filipinler'de büyük bir etkiye sahip. Katolik tanımına göre ılımlı olarak kabul ediliyor ve merhum papa ile paylaştığı sosyal sorunlara adanmışlığı ve göçmenlere sempatisi nedeniyle "Asyalı Francis" olarak adlandırılıyor. Kardinal Tagle kendisi reddetse de Francis'in seçildiği 2013 yılındaki konklavdan beri papa adayı olarak görülüyordu. Ancak eski bir İtalyan atasözü "Bir konklava papa olarak giren, kardinal olarak ayrılır" der.Kardinal Peter Erdo72 yaşındaki Macar Kardinal Peter Erdo, Avrupa'da oldukça saygın bir isim ve 2006'dan 2016'ya kadar iki kez Avrupa Piskoposlar Konferansı Konseyi'ne başkanlık etti. Aileye ilişkin muhafazakar görüşleri var ve 2015'teki Avrupa'daki göçmen krizi sırasında Kilise'nin göçmenleri kabul etmeyeceğini çünkü bunun insan ticaretiyle eşdeğer olduğunu söyledi.Kardinal Fridolin Ambongo Besungu65 yaşındaki Demokratik Kongolu Kardinal Fridolin Ambongo Besungu, favoriler arasında yer alıyor. 2020'deki bir röportajında, "Protestanların Protestan, Müslümanların Müslüman olmasına izin verin. Onlarla çalışacağız. Ancak herkes kendi kimliğini korumak zorunda" açıklamasını yaptı. Kilisenin Afrika'daki Kilise'nin ateşli bir savunucusu olarak görülüyor.Kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson76 yaşındaki Ganalı Kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, etkili bir kardinal olarak biliniyor. 2013 yılında "Kimsenin papa olmayı arzuladığından emin değilim" açıklaması yaparak papa olmak için gönülsüz olduğunu belirtti. Bir zamanlar müzik grubunda bir gitarist olan Kardinal Turkson, enerjik profili var. Memleketi Gana da dahil olmak üzere Afrika ülkelerinde eşcinsel ilişkilerin suç sayılmasına karşı çıkıyor. Kardinal Reinhard Marx71 yaşındaki Alman Kardinal Reinhard Marx, Münih ve Freising Başpiskoposu, Francis'in 2013'te papa olmasıyla danışman olarak seçildi. 10 yıl boyunca Papa'ya Kilise reformu konusunda danışmanlık yaptı ve hala Vatikan'ın mali reformunu denetliyor. 2021'de Almanya Katolik Kilisesi'ndeki çocuk cinsel istismarıyla mücadelede ciddi hatalar yaptığı için istifa etmeyi teklif etti.Papalık adaylığında ismi geçen diğer kardinaller arasında 66 yaşındaki Fransız Kardinal Jean-Marc Aveline, 72 yaşındaki ABD'li Kardinal Joseph Tobin, 79 yaşındaki İspanyol Kardinal Juan Jose Omella, Malta doğumlu 68 yaşındaki Kardinal Mario Grech, İtalyan Kardinal 69 yaşındaki Matteo Maria Zuppi, 80 yaşındaki Kanadalı Kardinal Marc Ouellet, 69 yaşındaki ABD'li Robert Prevost ve 79 yaşındaki Gineli Kardinal Robert Sarah yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/dunya-liderleri-bir-bir-acikliyor-papa-francisin-cenazesine-kimler-katilacak-1095601699.html

aziz mary major bazilikası

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