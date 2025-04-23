https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/dunya-liderleri-bir-bir-acikliyor-papa-francisin-cenazesine-kimler-katilacak-1095601699.html
Dünya liderleri bir bir açıklıyor: Papa Francis'in cenazesine kimler katılacak?
Dünya liderleri bir bir açıklıyor: Papa Francis'in cenazesine kimler katılacak?
Sputnik Türkiye
Vatikan, Papa Francis'in cenazesinin 26 Nisan Cumartesi günü Aziz Petrus Meydanı'nda gerçekleşeceğini ve yüz binlerce kişinin katılmasının beklendiğini... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T08:46+0300
2025-04-23T08:46+0300
2025-04-23T08:46+0300
yaşam
aziz petrus meydanı
papa francis
cenaze töreni
papanın cenaze töreni
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Katolik Kilisesi'nin 266. papası olan Papa Francis, Paskalya duasını yönettikten 24 saatten kısa bir süre sonra, 88 yaşında, 21 Nisan Pazartesi günü felç ve geri döndürülemez kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Yakın zamanda çift taraflı zatürreyle mücadele eden Papa Francis, hastaneden henüz taburcu olmuştu. Vatikan'ın Papa'nın cenaze töreni tarihini duyurmasını takiben İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ve Melania Trump, Galler Prensi William ve dünyanın en büyük Katolik nüfusuna ev sahipliği yapan Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da dahil olmak üzere çok sayıda dünya lideri ve kraliyet ailesinden kişiler, törene katılacaklarını doğruladı.Cenaze töreni Aziz Petrus Bazilikası'nın önündeki meydanda yerel saatle 10:00'da başlayacak. Cenaze törenine dünyanın dört bir yanından patrikler, kardinaller, başpiskoposlar, piskoposlar ve rahipler katılacak. Kardinaller Koleji dekanı Kardinal Giovanni Battista Re ayini yönetecek. Katılacaklarını açıkladılarTörene katılacak diğer liderler ve üst düzey konuklar arasında İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da olacak. Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Papa Francis'in memleketi Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni şimdiye kadar katılacaklarını teyit eden liderler arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/vatikan-detaylari-paylasti-papa-francisin-son-sozleri-belli-oldu--1095596214.html
aziz petrus meydanı
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papa cenaze töreni
Dünya liderleri bir bir açıklıyor: Papa Francis'in cenazesine kimler katılacak?
Vatikan, Papa Francis'in cenazesinin 26 Nisan Cumartesi günü Aziz Petrus Meydanı'nda gerçekleşeceğini ve yüz binlerce kişinin katılmasının beklendiğini duyurdu. Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan İspanya Kralı 6. Felipe'ye kadar dünya liderleri de cenazeye katılacaklarını açıklamaya başladı.
Katolik Kilisesi'nin 266. papası olan Papa Francis, Paskalya duasını yönettikten 24 saatten kısa bir süre sonra, 88 yaşında, 21 Nisan Pazartesi günü felç ve geri döndürülemez kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Yakın zamanda çift taraflı zatürreyle mücadele eden Papa Francis, hastaneden henüz taburcu olmuştu.
Vatikan'ın Papa'nın cenaze töreni tarihini duyurmasını takiben İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ve Melania Trump, Galler Prensi William ve dünyanın en büyük Katolik nüfusuna ev sahipliği yapan Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da dahil olmak üzere çok sayıda dünya lideri ve kraliyet ailesinden kişiler, törene katılacaklarını doğruladı.
Cenaze töreni Aziz Petrus Bazilikası'nın önündeki meydanda yerel saatle 10:00'da başlayacak. Cenaze törenine dünyanın dört bir yanından patrikler, kardinaller, başpiskoposlar, piskoposlar ve rahipler katılacak. Kardinaller Koleji dekanı Kardinal Giovanni Battista Re ayini yönetecek.
Katılacaklarını açıkladılar
Törene katılacak diğer liderler ve üst düzey konuklar arasında İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da olacak. Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Papa Francis'in memleketi Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni şimdiye kadar katılacaklarını teyit eden liderler arasında yer alıyor.