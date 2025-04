https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/papa-francisin-cenazesini-planlamisti-papa-oldugunde-ne-olur--1095548796.html

Papa Francis'in cenazesini planlamıştı: Papa öldüğünde ne olur?

Papa Francis, 21 Nisan 2025’te hayatını kaybetti. Vatikan'ın yüzyıllardır devam eden gelenekleri, cenaze töreni, gömü yeri tercihi ve konklav süreciyle Katolik dünyasında yeni bir dönem başlıyor.

Papalık cenazeleri geleneksel olarak detaylı bir süreç olmuştur ancak Papa Francis yakın zamanda tüm prosedürü daha az karmaşık hale getirdi ve cenazesinde yapılacakları belirterek töreni onaylamıştı. Önceki papalar selvi, kurşun ve meşeden yapılmış üç iç içe tabuta gömülmüştü ancak Papa Francis, kendisi için çinko ile kaplı basit bir ahşap tabut seçti.Yüzyıllar boyunca hayatını kaybeden papaların bedeni, halkın görmesi için Aziz Petrus Bazilikası'ndaki katafalk olarak bilinen yükseltilmiş bir platforma yerleştirilmesi geleneğini vardı ancak Papa Francis bu geleneği iptal etti. Vatikan dışında gömülen ilk papa olacakPapa'nın onayladığı yeni plana göre bedeni kapağı çıkartılmış tabutun içinde kalacak ve yas tutanlar saygılarını sunmaya bu tabutun yanına gelecek. Francis ayrıca bir asırdan uzun bir süredir Vatikan dışında gömülen ilk Papa olacak. Papa Francis, İtalya'nın başkenti Roma'daki dört büyük papalık bazilikasından biri olan Aziz Mary Major Bazilikası'na defnedilecek.Papa'nın ölümü: Ritüeller, Gerçekler ve EfsanelerPapa cenaze töreni, yüzyıllar boyunca geliştirilen sıkı bir şekilde uygulanan gelenekler dizisidir. Hatta bazı Bazı Vatikan cenaze töreni gelenekleri Antik Roma'ya kadar uzanır.Geleneksel olarak bir papanın ölümünü teyit etmek camerlengo'nun (kıdemli bir Vatikan yetkilisi) görevidir. Şu anda bu görev İrlanda doğumlu Kardinal Kevin Farrell tarafından yürütülüyor. Gelenekler takip edilirse Camerlengo Farrell, Papa Francis'in naaşını özel şapelinde ziyaret etmiş ve onu uyandırmak için ismini haykırmış olacak. Başına çekiçle vurma efsanesiSöylentiye göre Camerlengo, papanın başına gümüş bir çekiçle hafifçe vurur ancak bu, Vatikan tarafından bunu uzun zamandır inkar edilmektedir. Geleneğe göre Papa cevap vermediğinde, resmi papalık belgelerinin mührü olarak kullanılan 'Mühür yüzüğü' haç şeklinde çekiçle vurularak tahrip edilir veya yok edilir, bu da onun saltanatının sonunu işaret eder. Mühür yüzüğü tahribi sonrasında papalık daireleri mühürlenir. Camerlengo, üst düzey kilise yetkililerinden oluşan bir yönetim organı olan Kardinaller Koleji'ne papanın öldüğünü, dünyaya duyurulmadan önce bildirir.Papa'nın ölümünün dünyaya duyurulmasını takiben Antik Roma geleneği olan Novendiale olarak bilinen dokuz günlük yas dönemi başlayacak ve Vatikan'ın bulunduğu İtalya'da da ulusal yas ilan edilir. Eski cenaze töreni geleneklerine göre papalar sıklıkla mumyalanırdı ve bazılarının organları gömülmeden önce çıkarılırdı. Örneğin Roma'daki Trevi Çeşmesi yakınlarındaki bir kilisede bazı papaların kalpleri mermer küplerde kutsal emanetler olarak saklanır. Papa Francis resmi olarak St. Peter Bazilikası'nda yatarken tüm Katolik dünyasında günlük dua ayinleri ve Requiem Ayinleri düzenlenecek. 'Koltuk Boşken' dönemine girilecekVatikan, kilise yönetiminin geçici olarak Kardinaller Koleji'ne devredildiği, "koltuk boşken" anlamına gelen sede vacante adlı bir geçiş dönemine girecek ve yeni bir papa seçilene kadar önemli kararlar alınamayacak.Cenaze törenini 91 yaşındaki kardinal yönetecekPapa'nın cenazesi ölümünü takiben dört ila altı gün sonra Aziz Petrus Meydanı'nda yapılması bekleniyor ve cenaze töreni, şu anda 91 yaşında olan Kardinaller Koleji Dekanı İtalyan Giovanni Battista Re tarafından yönetilecek. Aziz Petrus Bazilikası'nın altındaki mahzenler olan Vatikan Mağaraları'na gömülür ancak Papa Francis, Roma'daki Aziz Mary Major Bazilikasını son dinlenme yeri olarak seçtiğini söylemişti. Yeni Papa Nasıl Seçiliyor? Sistine Şapeli'ndeki Gizemli SüreçPapa'nın vefatının ardından gözler Vatikan'a çevriliyor. Çünkü Katolik dünyasının en gizemli ve tarihi süreçlerinden biri başlamak üzere olacak: Konsey.Papa’nın cenazesinden yaklaşık 2 ila 3 hafta sonra, Kardinaller Koleji Sistine Şapeli’nde toplanacak. Yeni papa seçimi için düzenlenen bu Konsey'de (Conclave), kapılar kapatılıyor ve gizlilik yemini eden kardinaller içeride kilitli kalıyor. Sistine Şapeli'nin tavanına Michelangelo’nun freskleri tanıklık ederken, içeride Katolik dünyasının geleceği belirleniyor.Avrupalı olmayan ilk papaResmi olarak her vaftiz edilmiş erkek aday olabiliyor olsa da, son 700 yılda bu görev hep Kardinaller Koleji içinden bir isme verildi. Papa Francis bu geleneği kısmen yıkan bir isimdi. Arjantin doğumlu Jorge Mario Bergoglio, 1.300 yıl sonra Avrupalı olmayan ilk papa olarak tarihe geçmişti. Şimdi aynı soru yeniden gündemde: Bir sonraki papa yine Avrupa dışından mı seçilecek?Konseyde 80 yaşın altındaki yaklaşık 120 kardinal oy kullanabiliyor. Her biri gizli bir şekilde oy pusulasına ismini yazıyor, ardından oyu sunağın üzerindeki bir kâseye bırakıyor. Adaylardan biri üçte iki çoğunluğu elde edemezse, oylama yeniden yapılıyor. Günde dört tura kadar çıkılabiliyor. Her papa seçilmeyen oylama sonrasında şapelin bacasından dış dünyaya bir duman sinyali gönderen bir kimyasal yakar: Siyah duman yeni bir papanın seçilmediği, beyaz duman ise seçildiği anlamına gelir. Papa Francis’in seçildiği 2013 yılındaki Konsey, yalnızca 24 saat ve beş tur sürmüştü. Ancak tarih bize sürecin bazen çok daha uzun olabileceğini gösteriyor. 13. yüzyılda bir seçim üç yıl, 18. yüzyılda bir diğeri dört ay sürmüştü.'Bir papamız var' anonsuBir papa seçildikten sonra, Kardinaller Koleji'nden bir temsilci, St. Peter Bazilikası'nın ana balkonundan Latince Habemus papam, yani "Bir papamız var" duyurusunu okur.

