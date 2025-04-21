Papa Francis'in cenazesini planlamıştı: Papa öldüğünde ne olur?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
09:21
3 dk
SESLİ HABER
Zirai don ceviz ağaçlarını da vurdu: ‘Yüzde 100 zayiat var'
10:13
2 dk
SESLİ HABER
Kolezyum'u büyüledi, milyonlar görmek için yarıştı
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Marmara'da müsilaj tehlikesi: 'Yaz aylarında yoğunluk artabilir'
10:38
4 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
12:13
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
Belirti vermeden ilerliyor, ani ölümle sonuçlanabiliyor: Aort yırtılması nedir?
13:13
3 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
13:29
5 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
13:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
ÖZEL HABER
Kıbrıs meselesinin arka planı: AB’nin yeni Orta Asya politikası
14:11
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: “Zirai don, yalnızca üreticiyi değil tüketiciyi de etkiledi”
14:25
13 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından İran’ı vurmak için ‘Trump’ı ekarte etme’ planı
14:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Sanatçı Ayşe Erbulak: 'İmrenmek başka bir şeydir, haset etmek başka bir şey'
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Kişisel gelişim uzmanı Şehval Görmez: 'Sınır çizmek ve karşımızdakinin bunu bilmesi çok sağlıklı bir durum'
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kürşad Tüzmen: Bu krizde ABD kaybeder
18:11
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'da bir köpek, bir aydır yangında ölen sahibinin külleri üzerinde bekliyor
18:26
1 dk
ÖZEL HABER
Cem Gürdeniz: ‘Azerbaycan, İsrail konusunda Türkiye’yi örnek almış’
18:47
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Ersöz: “Balyoz davasında yargıtay, “suç için anlaşma hükümleri” olabilir diyerek değerlendirme yaptı”
19:02
20 dk
SESLİ HABER
İstanbul'un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekaresi 250 dolar
19:46
3 dk
SESLİ HABER
Sık esniyor, dalgın mı hissediyorsunuz? Vücudunuz sessizce yardım çağrısı yapıyor olabilir
20:12
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
20:30
16 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe bahar rüzgarı: Fiyatlar uçmadan son fırsat mı?
20:52
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Baki Suiçmez: 'Çiftçi toprağı bırakmak zorunda kalıyor'
21:41
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Haluk Hapkon: “Cumhuriyet Devrimi ile mesafeli bir solun, Türkiye halkına çözüm sunması mümkün değildir”
22:00
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/papa-francisin-cenazesini-planlamisti-papa-oldugunde-ne-olur--1095548796.html
Papa Francis'in cenazesini planlamıştı: Papa öldüğünde ne olur?
Papa Francis'in cenazesini planlamıştı: Papa öldüğünde ne olur?
Sputnik Türkiye
Papa Francis, 21 Nisan 2025’te hayatını kaybetti. Vatikan'ın yüzyıllardır devam eden gelenekleri, cenaze töreni, gömü yeri tercihi ve konklav süreciyle Katolik dünyasında yeni bir dönem başlıyor.
2025-04-21T12:48+0300
2025-04-21T13:04+0300
dünya
vatikan
papa francis
roma
cenaze
cenaze töreni
sede vacante
aziz petrus meydanı
aziz mary major bazilikası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087570201_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_6cc38b5d3253c5b88c6b3ad343dd055e.jpg
Papalık cenazeleri geleneksel olarak detaylı bir süreç olmuştur ancak Papa Francis yakın zamanda tüm prosedürü daha az karmaşık hale getirdi ve cenazesinde yapılacakları belirterek töreni onaylamıştı. Önceki papalar selvi, kurşun ve meşeden yapılmış üç iç içe tabuta gömülmüştü ancak Papa Francis, kendisi için çinko ile kaplı basit bir ahşap tabut seçti.Yüzyıllar boyunca hayatını kaybeden papaların bedeni, halkın görmesi için Aziz Petrus Bazilikası'ndaki katafalk olarak bilinen yükseltilmiş bir platforma yerleştirilmesi geleneğini vardı ancak Papa Francis bu geleneği iptal etti. Vatikan dışında gömülen ilk papa olacakPapa'nın onayladığı yeni plana göre bedeni kapağı çıkartılmış tabutun içinde kalacak ve yas tutanlar saygılarını sunmaya bu tabutun yanına gelecek. Francis ayrıca bir asırdan uzun bir süredir Vatikan dışında gömülen ilk Papa olacak. Papa Francis, İtalya'nın başkenti Roma'daki dört büyük papalık bazilikasından biri olan Aziz Mary Major Bazilikası'na defnedilecek.Papa'nın ölümü: Ritüeller, Gerçekler ve EfsanelerPapa cenaze töreni, yüzyıllar boyunca geliştirilen sıkı bir şekilde uygulanan gelenekler dizisidir. Hatta bazı Bazı Vatikan cenaze töreni gelenekleri Antik Roma'ya kadar uzanır.Geleneksel olarak bir papanın ölümünü teyit etmek camerlengo'nun (kıdemli bir Vatikan yetkilisi) görevidir. Şu anda bu görev İrlanda doğumlu Kardinal Kevin Farrell tarafından yürütülüyor. Gelenekler takip edilirse Camerlengo Farrell, Papa Francis'in naaşını özel şapelinde ziyaret etmiş ve onu uyandırmak için ismini haykırmış olacak. Başına çekiçle vurma efsanesiSöylentiye göre Camerlengo, papanın başına gümüş bir çekiçle hafifçe vurur ancak bu, Vatikan tarafından bunu uzun zamandır inkar edilmektedir. Geleneğe göre Papa cevap vermediğinde, resmi papalık belgelerinin mührü olarak kullanılan 'Mühür yüzüğü' haç şeklinde çekiçle vurularak tahrip edilir veya yok edilir, bu da onun saltanatının sonunu işaret eder. Mühür yüzüğü tahribi sonrasında papalık daireleri mühürlenir. Camerlengo, üst düzey kilise yetkililerinden oluşan bir yönetim organı olan Kardinaller Koleji'ne papanın öldüğünü, dünyaya duyurulmadan önce bildirir.Papa'nın ölümünün dünyaya duyurulmasını takiben Antik Roma geleneği olan Novendiale olarak bilinen dokuz günlük yas dönemi başlayacak ve Vatikan'ın bulunduğu İtalya'da da ulusal yas ilan edilir. Eski cenaze töreni geleneklerine göre papalar sıklıkla mumyalanırdı ve bazılarının organları gömülmeden önce çıkarılırdı. Örneğin Roma'daki Trevi Çeşmesi yakınlarındaki bir kilisede bazı papaların kalpleri mermer küplerde kutsal emanetler olarak saklanır. Papa Francis resmi olarak St. Peter Bazilikası'nda yatarken tüm Katolik dünyasında günlük dua ayinleri ve Requiem Ayinleri düzenlenecek. 'Koltuk Boşken' dönemine girilecekVatikan, kilise yönetiminin geçici olarak Kardinaller Koleji'ne devredildiği, "koltuk boşken" anlamına gelen sede vacante adlı bir geçiş dönemine girecek ve yeni bir papa seçilene kadar önemli kararlar alınamayacak.Cenaze törenini 91 yaşındaki kardinal yönetecekPapa'nın cenazesi ölümünü takiben dört ila altı gün sonra Aziz Petrus Meydanı'nda yapılması bekleniyor ve cenaze töreni, şu anda 91 yaşında olan Kardinaller Koleji Dekanı İtalyan Giovanni Battista Re tarafından yönetilecek. Aziz Petrus Bazilikası'nın altındaki mahzenler olan Vatikan Mağaraları'na gömülür ancak Papa Francis, Roma'daki Aziz Mary Major Bazilikasını son dinlenme yeri olarak seçtiğini söylemişti. Yeni Papa Nasıl Seçiliyor? Sistine Şapeli'ndeki Gizemli SüreçPapa'nın vefatının ardından gözler Vatikan'a çevriliyor. Çünkü Katolik dünyasının en gizemli ve tarihi süreçlerinden biri başlamak üzere olacak: Konsey.Papa’nın cenazesinden yaklaşık 2 ila 3 hafta sonra, Kardinaller Koleji Sistine Şapeli’nde toplanacak. Yeni papa seçimi için düzenlenen bu Konsey'de (Conclave), kapılar kapatılıyor ve gizlilik yemini eden kardinaller içeride kilitli kalıyor. Sistine Şapeli'nin tavanına Michelangelo’nun freskleri tanıklık ederken, içeride Katolik dünyasının geleceği belirleniyor.Avrupalı olmayan ilk papaResmi olarak her vaftiz edilmiş erkek aday olabiliyor olsa da, son 700 yılda bu görev hep Kardinaller Koleji içinden bir isme verildi. Papa Francis bu geleneği kısmen yıkan bir isimdi. Arjantin doğumlu Jorge Mario Bergoglio, 1.300 yıl sonra Avrupalı olmayan ilk papa olarak tarihe geçmişti. Şimdi aynı soru yeniden gündemde: Bir sonraki papa yine Avrupa dışından mı seçilecek?Konseyde 80 yaşın altındaki yaklaşık 120 kardinal oy kullanabiliyor. Her biri gizli bir şekilde oy pusulasına ismini yazıyor, ardından oyu sunağın üzerindeki bir kâseye bırakıyor. Adaylardan biri üçte iki çoğunluğu elde edemezse, oylama yeniden yapılıyor. Günde dört tura kadar çıkılabiliyor. Her papa seçilmeyen oylama sonrasında şapelin bacasından dış dünyaya bir duman sinyali gönderen bir kimyasal yakar: Siyah duman yeni bir papanın seçilmediği, beyaz duman ise seçildiği anlamına gelir. Papa Francis’in seçildiği 2013 yılındaki Konsey, yalnızca 24 saat ve beş tur sürmüştü. Ancak tarih bize sürecin bazen çok daha uzun olabileceğini gösteriyor. 13. yüzyılda bir seçim üç yıl, 18. yüzyılda bir diğeri dört ay sürmüştü.'Bir papamız var' anonsuBir papa seçildikten sonra, Kardinaller Koleji'nden bir temsilci, St. Peter Bazilikası'nın ana balkonundan Latince Habemus papam, yani "Bir papamız var" duyurusunu okur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/papa-francisin-son-goruntuleri-ortaya-cikti-1095546637.html
aziz petrus meydanı
aziz mary major bazilikası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087570201_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_175dc735f31d58aa4cc998c2f5248800.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
papa francis öldü, yeni papa nasıl seçilecek, konklav nedir, sistine şapeli seçim, vatican cenaze gelenekleri, papa francis tabutu, habemus papam anlamı, camerlengo görevi, sede vacante nedir, katolik dünyası yas, papa francis nerede gömülecek, papa seçim süreci, sistine şapeli duman, aziz mary major bazilikası, papa ölüm töreni
papa francis öldü, yeni papa nasıl seçilecek, konklav nedir, sistine şapeli seçim, vatican cenaze gelenekleri, papa francis tabutu, habemus papam anlamı, camerlengo görevi, sede vacante nedir, katolik dünyası yas, papa francis nerede gömülecek, papa seçim süreci, sistine şapeli duman, aziz mary major bazilikası, papa ölüm töreni

Papa Francis'in cenazesini planlamıştı: Papa öldüğünde ne olur?

12:48 21.04.2025 (güncellendi: 13:04 21.04.2025)
© AP Photo / Gregorio BorgiaPapa Francis, Asya gezisinin ilk durağı Endonezya’ya geldi
Papa Francis, Asya gezisinin ilk durağı Endonezya’ya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Abone ol
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Vatikan’da hayata gözlerini yumdu. Haber tüm dünyada yankı bulurken, gözler artık hem yüzyıllardır süregelen geleneklere hem de Papa'nın kendi arzularına göre sadeleşen cenaze törenine çevrilmiş durumda. Bazı gelenekler antik Roma'ya kadar dayanıyor.
Papalık cenazeleri geleneksel olarak detaylı bir süreç olmuştur ancak Papa Francis yakın zamanda tüm prosedürü daha az karmaşık hale getirdi ve cenazesinde yapılacakları belirterek töreni onaylamıştı. Önceki papalar selvi, kurşun ve meşeden yapılmış üç iç içe tabuta gömülmüştü ancak Papa Francis, kendisi için çinko ile kaplı basit bir ahşap tabut seçti.
Yüzyıllar boyunca hayatını kaybeden papaların bedeni, halkın görmesi için Aziz Petrus Bazilikası'ndaki katafalk olarak bilinen yükseltilmiş bir platforma yerleştirilmesi geleneğini vardı ancak Papa Francis bu geleneği iptal etti.

Vatikan dışında gömülen ilk papa olacak

Papa'nın onayladığı yeni plana göre bedeni kapağı çıkartılmış tabutun içinde kalacak ve yas tutanlar saygılarını sunmaya bu tabutun yanına gelecek.
Francis ayrıca bir asırdan uzun bir süredir Vatikan dışında gömülen ilk Papa olacak.
Papa Francis, İtalya'nın başkenti Roma'daki dört büyük papalık bazilikasından biri olan Aziz Mary Major Bazilikası'na defnedilecek.

Papa'nın ölümü: Ritüeller, Gerçekler ve Efsaneler

Papa cenaze töreni, yüzyıllar boyunca geliştirilen sıkı bir şekilde uygulanan gelenekler dizisidir. Hatta bazı Bazı Vatikan cenaze töreni gelenekleri Antik Roma'ya kadar uzanır.
Geleneksel olarak bir papanın ölümünü teyit etmek camerlengo'nun (kıdemli bir Vatikan yetkilisi) görevidir. Şu anda bu görev İrlanda doğumlu Kardinal Kevin Farrell tarafından yürütülüyor. Gelenekler takip edilirse Camerlengo Farrell, Papa Francis'in naaşını özel şapelinde ziyaret etmiş ve onu uyandırmak için ismini haykırmış olacak.

Başına çekiçle vurma efsanesi

Söylentiye göre Camerlengo, papanın başına gümüş bir çekiçle hafifçe vurur ancak bu, Vatikan tarafından bunu uzun zamandır inkar edilmektedir.
Geleneğe göre Papa cevap vermediğinde, resmi papalık belgelerinin mührü olarak kullanılan 'Mühür yüzüğü' haç şeklinde çekiçle vurularak tahrip edilir veya yok edilir, bu da onun saltanatının sonunu işaret eder.
Mühür yüzüğü tahribi sonrasında papalık daireleri mühürlenir. Camerlengo, üst düzey kilise yetkililerinden oluşan bir yönetim organı olan Kardinaller Koleji'ne papanın öldüğünü, dünyaya duyurulmadan önce bildirir.
Papa'nın ölümünün dünyaya duyurulmasını takiben Antik Roma geleneği olan Novendiale olarak bilinen dokuz günlük yas dönemi başlayacak ve Vatikan'ın bulunduğu İtalya'da da ulusal yas ilan edilir.
Eski cenaze töreni geleneklerine göre papalar sıklıkla mumyalanırdı ve bazılarının organları gömülmeden önce çıkarılırdı. Örneğin Roma'daki Trevi Çeşmesi yakınlarındaki bir kilisede bazı papaların kalpleri mermer küplerde kutsal emanetler olarak saklanır.
Papa Francis resmi olarak St. Peter Bazilikası'nda yatarken tüm Katolik dünyasında günlük dua ayinleri ve Requiem Ayinleri düzenlenecek.

'Koltuk Boşken' dönemine girilecek

Vatikan, kilise yönetiminin geçici olarak Kardinaller Koleji'ne devredildiği, "koltuk boşken" anlamına gelen sede vacante adlı bir geçiş dönemine girecek ve yeni bir papa seçilene kadar önemli kararlar alınamayacak.

Cenaze törenini 91 yaşındaki kardinal yönetecek

Papa'nın cenazesi ölümünü takiben dört ila altı gün sonra Aziz Petrus Meydanı'nda yapılması bekleniyor ve cenaze töreni, şu anda 91 yaşında olan Kardinaller Koleji Dekanı İtalyan Giovanni Battista Re tarafından yönetilecek.
Aziz Petrus Bazilikası'nın altındaki mahzenler olan Vatikan Mağaraları'na gömülür ancak Papa Francis, Roma'daki Aziz Mary Major Bazilikasını son dinlenme yeri olarak seçtiğini söylemişti.

Yeni Papa Nasıl Seçiliyor? Sistine Şapeli'ndeki Gizemli Süreç

Papa'nın vefatının ardından gözler Vatikan'a çevriliyor. Çünkü Katolik dünyasının en gizemli ve tarihi süreçlerinden biri başlamak üzere olacak: Konsey.
Papa’nın cenazesinden yaklaşık 2 ila 3 hafta sonra, Kardinaller Koleji Sistine Şapeli’nde toplanacak. Yeni papa seçimi için düzenlenen bu Konsey'de (Conclave), kapılar kapatılıyor ve gizlilik yemini eden kardinaller içeride kilitli kalıyor. Sistine Şapeli'nin tavanına Michelangelo’nun freskleri tanıklık ederken, içeride Katolik dünyasının geleceği belirleniyor.

Avrupalı olmayan ilk papa

Resmi olarak her vaftiz edilmiş erkek aday olabiliyor olsa da, son 700 yılda bu görev hep Kardinaller Koleji içinden bir isme verildi. Papa Francis bu geleneği kısmen yıkan bir isimdi. Arjantin doğumlu Jorge Mario Bergoglio, 1.300 yıl sonra Avrupalı olmayan ilk papa olarak tarihe geçmişti. Şimdi aynı soru yeniden gündemde: Bir sonraki papa yine Avrupa dışından mı seçilecek?
Konseyde 80 yaşın altındaki yaklaşık 120 kardinal oy kullanabiliyor. Her biri gizli bir şekilde oy pusulasına ismini yazıyor, ardından oyu sunağın üzerindeki bir kâseye bırakıyor.
Adaylardan biri üçte iki çoğunluğu elde edemezse, oylama yeniden yapılıyor. Günde dört tura kadar çıkılabiliyor. Her papa seçilmeyen oylama sonrasında şapelin bacasından dış dünyaya bir duman sinyali gönderen bir kimyasal yakar: Siyah duman yeni bir papanın seçilmediği, beyaz duman ise seçildiği anlamına gelir.
Papa Francis’in seçildiği 2013 yılındaki Konsey, yalnızca 24 saat ve beş tur sürmüştü. Ancak tarih bize sürecin bazen çok daha uzun olabileceğini gösteriyor. 13. yüzyılda bir seçim üç yıl, 18. yüzyılda bir diğeri dört ay sürmüştü.

'Bir papamız var' anonsu

Bir papa seçildikten sonra, Kardinaller Koleji'nden bir temsilci, St. Peter Bazilikası'nın ana balkonundan Latince Habemus papam, yani "Bir papamız var" duyurusunu okur.
Papa Francis Palmiye Pazarı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
DÜNYA
Papa Francis'in son görüntüleri ortaya çıktı
11:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала