https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbulda-deprem-panigi-akaryakit-istasyonlari-doldu-trafik-sikisikliginda-araclar-ariza-yapti-1095630620.html
İstanbul'da deprem paniği: Akaryakıt istasyonları doldu, trafik sıkışıklığında araçlar arıza yaptı
İstanbul'da deprem paniği: Akaryakıt istasyonları doldu, trafik sıkışıklığında araçlar arıza yaptı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından halk büyük panik yaşadı. Deprem sonrası şehir dışına çıkmak isteyenler akaryakıt... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T19:12+0300
2025-04-23T19:12+0300
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İstanbul'da art arda meydana gelen 4.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremler halkta paniğe yol açtı.Deprem sonrası şehir dışına çıkmak isteyen araç sahipleri akaryakıt istasyonlarına akın ederken, trafik yoğunluğu yüzde 76’ya ulaştı. Yetkililer, artçı sarsıntıların sürebileceğini belirterek halkı tedbirli olmaya çağırdı. Yollarda yaşanan trafik sıkışıklığı araçlarda beklemeden kaynaklı hararete neden olarak arıza çıkardı.İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından halk, artçı sarsıntı endişesiyle geceyi dışarıda geçirme hazırlığına başladı. Parklar ve açık alanlarda yoğunluk oluşurken, bazıları araçlarında konaklamayı tercih etti. Yetkililer, soğukkanlı olunması ve resmi açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbullular-depremden-dolayi-evlerine-girmekten-korkuyor-park-ve-bahcelere-akin-ettiler-1095629288.html
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İstanbul'da deprem paniği: Akaryakıt istasyonları doldu, trafik sıkışıklığında araçlar arıza yaptı
İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından halk büyük panik yaşadı. Deprem sonrası şehir dışına çıkmak isteyenler akaryakıt istasyonlarına akın ederken, kentte trafik yoğunluğu yüzde 76’ya ulaştı. Araçlar trafik sıkışıklığında hararet yaparak arıza verdi.
İstanbul'da art arda meydana gelen 4.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremler halkta paniğe yol açtı.
Deprem sonrası şehir dışına çıkmak isteyen araç sahipleri akaryakıt istasyonlarına akın ederken, trafik yoğunluğu yüzde 76’ya ulaştı. Yetkililer, artçı sarsıntıların sürebileceğini belirterek halkı tedbirli olmaya çağırdı. Yollarda yaşanan trafik sıkışıklığı araçlarda beklemeden kaynaklı hararete neden olarak arıza çıkardı.
İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından halk, artçı sarsıntı endişesiyle geceyi dışarıda geçirme hazırlığına başladı. Parklar ve açık alanlarda yoğunluk oluşurken, bazıları araçlarında konaklamayı tercih etti. Yetkililer, soğukkanlı olunması ve resmi açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulundu.