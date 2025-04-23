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SON DAKİKA | 'Acil' kodla toplanan AKOM'dan son dakika uyarı geldi: Depremler devam edecek, hasarlı binalara girmeyin
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbullular-depremden-dolayi-evlerine-girmekten-korkuyor-park-ve-bahcelere-akin-ettiler-1095629288.html
İstanbullular depremden dolayı evlerine girmekten korkuyor: Park ve bahçelere akın ettiler
İstanbullular depremden dolayı evlerine girmekten korkuyor: Park ve bahçelere akın ettiler
Sputnik Türkiye
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinden çıkan İstanbullular park ve bahçelerde bekliyor. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T18:29+0300
2025-04-23T18:29+0300
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İstanbullulara büyük korku yaşatan depremin ardından binlerce kişi evlerine girmekten korktuğu için park ve bahçelere gitti. Kimi vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine girerken, kimileri de artçı sarsıntılar nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda bekleyişlerini sürdürüyor. Bazı İstanbullular kamp çadırları kurarken geceyi de parklarda geçireceklerini dile getirdiler. Kamp çadırı kurdularBağcılar Millet Bahçesi'nde toplanan yüzlerce vatandaştan bazıları, uzun süreli burada vakit geçirmek için kamp çadırı kurdu.Fatih'teki Saraçhane Parkı, Fatih Anıt Parkı ve Arkeoloji Parkı'na gelen çok sayıda vatandaş yeşil alanlarda oturmak için evlerinden getirdikleri hasır ve kilimleri yerlere serdi.Çocuklarıyla Esenyurt'taki Necmettin Erbakan Parkı'nda beklemeyi tercih eden vatandaşlar, burada yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu Esenyurt mevkisindeki yeşillik alanda çok sayıda vatandaşın beklediği, bazılarının da çadır kurduğu gözlendi.Avcılar'da çok sayıdaki çocuk parkı vatandaşların akınına uğradı. Göl kenarında bulunan Paşaeli Parkı'ndaki yoğun kalabalık da dikkati çekti.Taksim Meydanı ve çevresinde bulunan vatandaşlar ve turistler, açık alanlarda, banklarda ve merdivenlerde oturarak vakit geçirdi. Gezi Parkı'na gelen bazı vatandaşların çimenlik alana çadır kurduğu görüldü.Üsküdar'daki Mimar Sinan Meydanı'na gelenler, buradaki banklarda oturmayı tercih etti. Bazıları yanlarında getirdikleri kamp sandalyesinde oturarak vakit geçirdi. Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı önündeki yeşil alanlarda da bekleyişler sürüyor.Depremin ardından Ümraniye'deki Alemdağ Caddesi'nde de insan yoğunluğu oluştu. Burada faaliyet gösteren bir kahve zinciri mağazası, vatandaşlara ücretsiz su ve kahve ikramında bulundu.Ataşehir'deki İçerenköy Çeşme Parkı ile Muhtar Tacim Ayvadaş Parkı'na gelen vatandaşlar çardaklarda, kurdukları masalarda veya çimenlik alanlarda yerlere serdikleri örtüler üzerinde oturarak vakit geçirdi.Okul binaları ve bahçeleri vatandaşların kullanımına açılırken, bazı vatandaşların bu noktalarda bekleyerek vakit geçirdiği gözlendi.Bu gece eve girmeyeceğizSilivri'de yeşil alanda çadır kuran Süreyya Taşdan, AA muhabirine, depreme iş yerinde yakalandığını ve sarsıntının ardından dışarı çıktığını anlattı.Bir ara evlerine girdiklerini, artçı sarsıntıların ardından tekrar dışarı çıktıklarını belirten Taşdan, "Herkes bu alana toplanmış. Çadır kuracağız mecburen çocuklar var. Geç saate kadar buradayız, eve girmeyeceğiz şimdilik." dedi.Harun Kaya, çok şiddetli bir sallantı olduğunu, depreme evde yakalandıklarını aktararak, "Evden çıkmaya hazırlanırken ikinciye de yakalandık. Bu gece buradayız, öyle gözüküyor. Evi düşünmüyoruz. Görüyorsunuz herkes dışarıda." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbulda-deprem-korkuttu-marmarada-tsunami-tehlikesi-var-mi-kac-siddetinde-tsunami-yasanir-1095626942.html
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deprem, i̇stanbul depremi, i̇stanbul'da meydana gelen depremler
deprem, i̇stanbul depremi, i̇stanbul'da meydana gelen depremler

İstanbullular depremden dolayı evlerine girmekten korkuyor: Park ve bahçelere akın ettiler

18:29 23.04.2025
© Yağız Ekrem Çiftçiİstanbul deprem
İstanbul deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© Yağız Ekrem Çiftçi
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinden çıkan İstanbullular park ve bahçelerde bekliyor.
İstanbullulara büyük korku yaşatan depremin ardından binlerce kişi evlerine girmekten korktuğu için park ve bahçelere gitti. Kimi vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine girerken, kimileri de artçı sarsıntılar nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda bekleyişlerini sürdürüyor. Bazı İstanbullular kamp çadırları kurarken geceyi de parklarda geçireceklerini dile getirdiler.

Kamp çadırı kurdular

Bağcılar Millet Bahçesi'nde toplanan yüzlerce vatandaştan bazıları, uzun süreli burada vakit geçirmek için kamp çadırı kurdu.
© Yağız Ekrem Çiftçiİstanbul deprem
İstanbul deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
İstanbul deprem
© Yağız Ekrem Çiftçi
Fatih'teki Saraçhane Parkı, Fatih Anıt Parkı ve Arkeoloji Parkı'na gelen çok sayıda vatandaş yeşil alanlarda oturmak için evlerinden getirdikleri hasır ve kilimleri yerlere serdi.
Çocuklarıyla Esenyurt'taki Necmettin Erbakan Parkı'nda beklemeyi tercih eden vatandaşlar, burada yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu Esenyurt mevkisindeki yeşillik alanda çok sayıda vatandaşın beklediği, bazılarının da çadır kurduğu gözlendi.
Avcılar'da çok sayıdaki çocuk parkı vatandaşların akınına uğradı. Göl kenarında bulunan Paşaeli Parkı'ndaki yoğun kalabalık da dikkati çekti.
Taksim Meydanı ve çevresinde bulunan vatandaşlar ve turistler, açık alanlarda, banklarda ve merdivenlerde oturarak vakit geçirdi. Gezi Parkı'na gelen bazı vatandaşların çimenlik alana çadır kurduğu görüldü.
© AA / Ahmet Okatalıİstanbul'da deprem
İstanbul'da deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
İstanbul'da deprem
© AA / Ahmet Okatalı
Üsküdar'daki Mimar Sinan Meydanı'na gelenler, buradaki banklarda oturmayı tercih etti. Bazıları yanlarında getirdikleri kamp sandalyesinde oturarak vakit geçirdi. Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı önündeki yeşil alanlarda da bekleyişler sürüyor.
Depremin ardından Ümraniye'deki Alemdağ Caddesi'nde de insan yoğunluğu oluştu. Burada faaliyet gösteren bir kahve zinciri mağazası, vatandaşlara ücretsiz su ve kahve ikramında bulundu.
Ataşehir'deki İçerenköy Çeşme Parkı ile Muhtar Tacim Ayvadaş Parkı'na gelen vatandaşlar çardaklarda, kurdukları masalarda veya çimenlik alanlarda yerlere serdikleri örtüler üzerinde oturarak vakit geçirdi.
Okul binaları ve bahçeleri vatandaşların kullanımına açılırken, bazı vatandaşların bu noktalarda bekleyerek vakit geçirdiği gözlendi.
© AA / Fırat Çakırİstanbul'da deprem
İstanbul'da deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
İstanbul'da deprem
© AA / Fırat Çakır

Bu gece eve girmeyeceğiz

Silivri'de yeşil alanda çadır kuran Süreyya Taşdan, AA muhabirine, depreme iş yerinde yakalandığını ve sarsıntının ardından dışarı çıktığını anlattı.
Bir ara evlerine girdiklerini, artçı sarsıntıların ardından tekrar dışarı çıktıklarını belirten Taşdan, "Herkes bu alana toplanmış. Çadır kuracağız mecburen çocuklar var. Geç saate kadar buradayız, eve girmeyeceğiz şimdilik." dedi.
Harun Kaya, çok şiddetli bir sallantı olduğunu, depreme evde yakalandıklarını aktararak, "Evden çıkmaya hazırlanırken ikinciye de yakalandık. Bu gece buradayız, öyle gözüküyor. Evi düşünmüyoruz. Görüyorsunuz herkes dışarıda." ifadelerini kullandı.
tsunami - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
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