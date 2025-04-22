https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/zincirleme-ihlale-katlamali-trafik-cezasi-duzenlemesi-1095574143.html

Zincirleme ihlale 'katlamalı' trafik cezası düzenlemesi

Zincirleme ihlale 'katlamalı' trafik cezası düzenlemesi

Sputnik Türkiye

AK Parti ve İçişleri Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni taslakla, hız, şerit ihlali, kırmızı ışık geçme gibi kuralları peş peşe çiğneyen sürücülere... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T09:37+0300

2025-04-22T09:37+0300

2025-04-22T09:37+0300

ekonomi̇

trafik

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trafik cezaları

kırmızı ışık

sağ şerit

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AK Parti hukukçuları ve İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının önlenmesine yönelik caydırıcı bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Hazırlanan taslak çalışmaya göre, birden fazla trafik kuralını ihlal eden sürücüler için zincirleme suç tanımı getirilecek ve bu durum cezada artırıcı sebep sayılacak.Trafik i̇hlallerine caydırıcı cezalar geliyorYeni düzenleme ile birlikte hız sınırı ihlali, kırmızı ışıkta geçme, hatalı şerit değiştirme, hatalı sollama gibi sık yapılan trafik ihlallerine daha yüksek cezalar uygulanması planlanıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre amaç, sürücülerin trafik kurallarına daha fazla riayet etmesini sağlamak ve ölümcül kazaların önüne geçmek.İstatistikler alarm veriyorİçişleri Bakanlığı’nın yaptığı sunuma göre, sadece 2024 yılında 6 bin 450 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazaların yüzde 45’i hız ihlalinden kaynaklandı. Ayrıca, 1.300 kazanın hatalı şerit değiştirme, kalan kazaların ise kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama ve dönüş hatalarından dolayı yaşandığı vurgulandı.Çakarlı araç denetimi caydırıcılığı gösterdiAK Parti kaynakları, daha önce yapılan düzenlemeyle yetkisiz çakarlı araç kullanımı konusunda büyük bir azalma yaşandığını belirtti. Ceza miktarının 7 bin 500 TL'den 150 bin TL’ye çıkarılması ve ehliyete el koyma yaptırımı ile birlikte, ihlallerde yüzde 75 azalma olduğu ifade edildi. Bu durum, yüksek cezanın caydırıcı etkisini gözler önüne serdi.AK Parti yetkilileri, “Avrupa’dan gelen bir sürücü Türkiye’de çok sayıda trafik cezası alıyor ama kendi ülkesinde hiç ceza yememiş. Bu da bizim ceza sistemimizin yetersizliğini gösteriyor” diyerek ceza miktarlarının düşük olmasının, ihlalleri teşvik edici etkisine dikkat çekti.Zincirleme suçlara artırımlı ceza geliyorAK Parti kurmayları, “Adam önce kırmızı ışıkta geçmiş, sonra şerit ihlali yapmış, ardından da birinin önünü kesmiş. Burada zincirleme bir durum var ve bu cezalarda artırıcı sebep sayılacak” açıklamasıyla, yeni sistemin çoklu ihlallerde katlanarak artan ceza prensibi üzerine kurulacağını belirtti.

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zincirleme trafik cezası, trafik cezaları artırılıyor, hız ihlali cezası, kırmızı ışık geçme, şerit ihlali cezası, çakarlı araç cezası, trafik suçlarına yeni düzenleme