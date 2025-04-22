https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/48-saat-icinde-karar-verilecek-unlu-alisveris-platformu-icin-erisim-engeli-yolda-1095572899.html
48 saat içinde karar verilecek: Ünlü alışveriş platformu için erişim engeli yolda
48 saat içinde karar verilecek: Ünlü alışveriş platformu için erişim engeli yolda
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı’nın 1 Nisan’da yürürlüğe koyduğu yeni yönetmelik sonrası, Türkiye'de henüz temsilci atamayan TEMU için erişim engeli süreci başladı. Aradan... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T08:55+0300
2025-04-22T08:55+0300
2025-04-22T08:55+0300
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alışveriş
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Ticaret Bakanlığı, temsilci atamayan e-ticaret platformları için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) başvuracak. BTK, bu başvuruyu Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne iletecek. Hürriyet'in haberine göre karar, 24 saat içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne sunulacak ve 48 saat içinde karar açıklanacak. Erişim engeli kararı çıkan şirketlerin ise yedi günlük itiraz hakkı olacak.Yönetmelik ne getiriyor?Yeni düzenleme, özellikle ithal ürünlerin denetimi ve halk sağlığının korunması amacıyla hazırlandı. 1 Nisan’da yürürlüğe giren "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetim Yönetmeliği", Türkiye’de üreticisi olmayan ürünler için yerli temsilci bulundurma zorunluluğu getiriyor.Bakanlık tespiti ve denetimi sürdürüyorTicaret Bakanlığı, kurala uymayan platformları tespit etmek için denetim çalışmalarını sürdürüyor. TEMU başta olmak üzere, benzer durumda olan şirketler için yasal işlemler başlatılacak. Ayrıca şikayet, ihbar ve saha denetimleriyle birlikte, gerekli hallerde ithalat işlemlerinde de denetim uygulamaya alınacak.
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ticaret bakanlığı, alışveriş, site
ticaret bakanlığı, alışveriş, site
48 saat içinde karar verilecek: Ünlü alışveriş platformu için erişim engeli yolda
Ticaret Bakanlığı’nın 1 Nisan’da yürürlüğe koyduğu yeni yönetmelik sonrası, Türkiye'de henüz temsilci atamayan TEMU için erişim engeli süreci başladı. Aradan geçen 22 güne rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen platform için geri sayım sürüyor.
Ticaret Bakanlığı, temsilci atamayan e-ticaret platformları için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) başvuracak. BTK, bu başvuruyu Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne iletecek. Hürriyet'in haberine göre karar, 24 saat içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne sunulacak ve 48 saat içinde karar açıklanacak. Erişim engeli kararı çıkan şirketlerin ise yedi günlük itiraz hakkı olacak.
Yeni düzenleme, özellikle ithal ürünlerin denetimi ve halk sağlığının korunması amacıyla hazırlandı. 1 Nisan’da yürürlüğe giren "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetim Yönetmeliği", Türkiye’de üreticisi olmayan ürünler için yerli temsilci bulundurma zorunluluğu getiriyor.
Bakanlık tespiti ve denetimi sürdürüyor
Ticaret Bakanlığı, kurala uymayan platformları tespit etmek için denetim çalışmalarını sürdürüyor. TEMU başta olmak üzere, benzer durumda olan şirketler için yasal işlemler başlatılacak. Ayrıca şikayet, ihbar ve saha denetimleriyle birlikte, gerekli hallerde ithalat işlemlerinde de denetim uygulamaya alınacak.