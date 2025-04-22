https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/yuksek-karli-gizli-fon-dolandiriciligi-davasinda-secil-erzan-ifade-verdi-ben-dolandirici-degilim-1095569512.html

Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı davasında Seçil Erzan ifade verdi: 'Ben dolandırıcı değilim'

Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı davasında Seçil Erzan ifade verdi: 'Ben dolandırıcı değilim'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da görülen 'yüksek karlı gizli fon' davasında mahkeme, sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun telefon kayıtlarının BTK'dan talep edilmesine karar... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

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Ünlülerin dolandırıldığı 'yüksek karlı gizli fon' davasında tutuklu sanık Seçil Erzan ifade verdi.İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılık davasında sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 1 Eylül 2022-7 Nisan 2023 tarihleri arasındaki telefon kayıtlarının BTK'dan talep edilmesine karar verildi. Tutuklu sanık Seçil Erzan ise mahkemede savunmasını yaptı.'8 ay boyunca kira ödeyemedim'Tutuklu sanık Seçil Erzan'ın "Ben dolandırıcı değilim. Paraları alayım, kaçayım, gideyim böyle bir amacım hiç olmadı. Olayların gerçekleştiği dönemde 8 ay boyunca kiramı ödeyemedim, ihtarname çekildi. Bu dosyadaki toplam zarar tutarı 19 milyon dolar. Bugün babamın ölüm yıl dönümü, buradan çıkarsam kimseye zarar vermem. Tahliyemi istiyorum" şeklindeki savunmasına rağmen, mahkeme heyeti tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkemede ara karar verildiErzan'a 10 milyon TL ve 6 bin 650 dolar veren müşteki Nuray Şengüler, eşinin bu süreçte hayatını kaybettiğini belirterek, "Hasta kocamı hastaneye götüremedim. Bankanın ve genel müdürün suçlu olduğunu düşünüyorum. Banka suçsuzsa biz mi suçluyuz" ifadelerini kullandı. Mahkeme, tanık Umut Akgöze hakkında günsüz olarak zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederken, daha önce ifadesi alınan müştekilerin yeniden dinlenmemesi yönünde karar aldı. Sanık avukatlarının Hakan Ateş hakkında adli kontrol tedbiri talebi reddedilirken, sanıkların özlük dosyalarının bankadan istenmesine karar verildi. Davada toplam zararın 19 milyon dolar olduğu belirtilirken, yargılama sürecinin önümüzdeki duruşmalarda da yoğun şekilde devam edeceği öğrenildi.

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