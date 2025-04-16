https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/secil-erzan-davasinda-eski-denizbank-genel-muduru-hakan-ates-ifade-verdi-1095418198.html
Seçil Erzan davasında eski Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ifade verdi
Seçil Erzan davasında eski Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ifade verdi
Sputnik Türkiye
Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı davasında sanık Hakan Ateş Bodrum'da ifade verdi. Ateş hakkında 72'şer yıldan 240 yıla kadar hapis cezası talep... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T00:56+0300
2025-04-16T00:56+0300
2025-04-16T01:03+0300
seçil erzan
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İstanbul'da görülen Seçil Erzan davası olarak bilinen "yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında talimat duruşması yapıldı. Davanın sanıklarından eski Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Muğla'nın Bodrum ilçesinde talimatla ifade verdi.İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada duruşma 21 Nisan’a ertelenmişti.Denizbank'ın İstanbul Levent'teki bir şubesinin eski müdürü sanık Seçil Erzan'ın 'özel belgede sahtecilik' ve 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve bu dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilen iddianamede ise Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/secil-erzan-davasinda-yeni-gelisme-hakan-ates-hakkinda-zorla-getirme-karari-1093245449.html
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seçil erzan, hakan ateş, ifade
Seçil Erzan davasında eski Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ifade verdi
00:56 16.04.2025 (güncellendi: 01:03 16.04.2025)
Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı davasında sanık Hakan Ateş Bodrum'da ifade verdi. Ateş hakkında 72'şer yıldan 240 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
İstanbul'da görülen Seçil Erzan davası olarak bilinen "yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında talimat duruşması yapıldı. Davanın sanıklarından eski Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Muğla'nın Bodrum ilçesinde talimatla ifade verdi.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada duruşma 21 Nisan’a ertelenmişti.
Denizbank'ın İstanbul Levent'teki bir şubesinin eski müdürü sanık Seçil Erzan'ın 'özel belgede sahtecilik' ve 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve bu dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilen iddianamede ise Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.