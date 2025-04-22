https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/vanda-yolcu-minibusuyle-kamyonet-carpisti-6-olu-8-yarali-1095592536.html
Van'da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 8 yaralı
Van'da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 8 yaralı
Sputnik Türkiye
Van-Hakkari kara yolunda yolcu minibüsüyle kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza, Güzeldere Tüneli... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T17:39+0300
2025-04-22T17:39+0300
2025-04-22T17:40+0300
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van, trafik cezası
Van'da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 8 yaralı
17:39 22.04.2025 (güncellendi: 17:40 22.04.2025)
Van-Hakkari kara yolunda yolcu minibüsüyle kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza, Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hastanelere kaldırdı.