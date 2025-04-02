https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/adanada-korkunc-kaza-bayram-ziyaretinden-donen-bes-kisilik-bir-aile-yok-oldu--1095072152.html
Adana'da korkunç kaza: Bayram ziyaretinden dönen beş kişilik bir aile yok oldu
Adana'da korkunç kaza: Bayram ziyaretinden dönen beş kişilik bir aile yok oldu
Sputnik Türkiye
Adana'da meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve üç çocukları hayatlarını kaybetti. 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T17:11+0300
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Adana'da meydana gelen trafik kazasında bayram ziyaretinden dönen beş kişilik Güleç ailesi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sekiz kişi ise şehirdeki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Adana Kozan Barajı yolunda, bir minibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazada aynı araç içerisinde bulunan baba Zeynel Güleç, anne Ülkü ve çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç olay yerinde hayatlarını kaybetti. Minibüste seyahat eden sekiz kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada yaşamını yitiren Güleç ailesinin bayram ziyaretinden döndükleri belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/sivasta-yolcu-otobusu-devrildi-olu-ve-yaralilar-var-1095050048.html
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adana, trafik kazası
Adana'da korkunç kaza: Bayram ziyaretinden dönen beş kişilik bir aile yok oldu
17:11 02.04.2025 (güncellendi: 17:13 02.04.2025)
Adana'da meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve üç çocukları hayatlarını kaybetti.
Adana'da meydana gelen trafik kazasında bayram ziyaretinden dönen beş kişilik Güleç ailesi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sekiz kişi ise şehirdeki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana Kozan Barajı yolunda, bir minibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazada aynı araç içerisinde bulunan baba Zeynel Güleç, anne Ülkü ve çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç olay yerinde hayatlarını kaybetti. Minibüste seyahat eden sekiz kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazada yaşamını yitiren Güleç ailesinin bayram ziyaretinden döndükleri belirtildi.