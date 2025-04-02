https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/adanada-korkunc-kaza-bayram-ziyaretinden-donen-bes-kisilik-bir-aile-yok-oldu--1095072152.html

Adana'da korkunç kaza: Bayram ziyaretinden dönen beş kişilik bir aile yok oldu

Adana'da korkunç kaza: Bayram ziyaretinden dönen beş kişilik bir aile yok oldu

Sputnik Türkiye

Adana'da meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve üç çocukları hayatlarını kaybetti. 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T17:11+0300

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2025-04-02T17:13+0300

türki̇ye

adana

trafik kazası

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Adana'da meydana gelen trafik kazasında bayram ziyaretinden dönen beş kişilik Güleç ailesi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sekiz kişi ise şehirdeki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Adana Kozan Barajı yolunda, bir minibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazada aynı araç içerisinde bulunan baba Zeynel Güleç, anne Ülkü ve çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç olay yerinde hayatlarını kaybetti. Minibüste seyahat eden sekiz kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada yaşamını yitiren Güleç ailesinin bayram ziyaretinden döndükleri belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/sivasta-yolcu-otobusu-devrildi-olu-ve-yaralilar-var-1095050048.html

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adana, trafik kazası