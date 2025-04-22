https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/ukraynali-vekilden-itiraf-turkakimi-uzerinden-rus-dogalgazini-aliyoruz-1095584122.html
Ukraynalı vekilden itiraf: TürkAkımı üzerinden Rus doğalgazını alıyoruz
Ukraynalı vekilden itiraf: TürkAkımı üzerinden Rus doğalgazını alıyoruz
Sputnik Türkiye
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’da Enerji Komitesi Başkan Yardımcısı Kuçerenko, ülkesinin TürkAkım boru hattı üzerinden Avrupa'ya sevk edilen Rus doğalgazını... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T12:49+0300
2025-04-22T12:49+0300
2025-04-22T12:48+0300
dünya
ukrayna
rusya
türkakım
türkakım doğalgaz boru hattı
avrupa
sırbistan
macaristan
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Ukraynalı vekil Aleksey Kuçerenko, yerel televizyona açıklamasında, Avrupa’nın ortak bir gaz pazarı olduğunu ve ikame ilkesinin uygulandığını belirterek, “Fiilen hangi gazı satın aldığımızı bilmiyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Kiev rejiminin, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya transitine ilişkin anlaşmayı uzatmayı reddetmesinin ardından TürkAkım Avrupalılar için Rus doğalgazının tek kaynağı haline gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/moskovada-buyuk-zaferin-80-yildonumuyle-ilgili-uluslararasi-konferans-yapilacak-1095583249.html
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ukrayna, rusya, türkakım, türkakım doğalgaz boru hattı, avrupa, sırbistan, macaristan, yüksek rada
ukrayna, rusya, türkakım, türkakım doğalgaz boru hattı, avrupa, sırbistan, macaristan, yüksek rada
Ukraynalı vekilden itiraf: TürkAkımı üzerinden Rus doğalgazını alıyoruz
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’da Enerji Komitesi Başkan Yardımcısı Kuçerenko, ülkesinin TürkAkım boru hattı üzerinden Avrupa'ya sevk edilen Rus doğalgazını satın aldığını belirtti.
Ukraynalı vekil Aleksey Kuçerenko, yerel televizyona açıklamasında, Avrupa’nın ortak bir gaz pazarı olduğunu ve ikame ilkesinin uygulandığını belirterek, “Fiilen hangi gazı satın aldığımızı bilmiyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Maalesef sizi hayal kırıklığına uğratmak zorundayım, TürkAkım üzerinden gelen ve örneğin Sırbistan ve Macaristan'a giden Rus gazını kesinlikle satın alıyoruz. Moleküllerin menşeini belirleyemeyiz.
Kiev rejiminin, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya transitine ilişkin anlaşmayı uzatmayı reddetmesinin ardından TürkAkım Avrupalılar için Rus doğalgazının tek kaynağı haline gelmişti.