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Moskova’da Büyük Zaferin 80. Yıldönümüyle ilgili uluslararası konferans yapılacak
Moskova’da Büyük Zaferin 80. Yıldönümüyle ilgili uluslararası konferans yapılacak
Sputnik Türkiye
Rusya’nın başkenti Moskova, 22-25 Nisan günleri “Büyük Vatanseverlik Savaşı ve 2. Dünya Savaşı’nda elde edilen Zaferinin 80. Yıldönümü” konulu uluslararası... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
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2. dünya savaşı
büyük vatanseverlik savaşı
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konferans
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Konferans, Büyük Vatanseverlik Savaşı ve 2. Dünya Savaşı tarihine yönelik eşgüdümlü bilimsel yaklaşımlar geliştirmeyi, tarihi çarpıtma girişimlerine, yabancı düşmanlığının büyümesine ve Nazi ideolojisinin aklanmasına karşı koymayı amaçlıyor.2. Dünya Savaşı araştırmalarıyla ilgili konuların ele alınacağı konferansa Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Asya, Afrika, Batı ve Doğu Avrupa'dan 40'tan fazla akademisyen katılacak. Aralarında tüm BDT ülkelerinin tarih enstitülerinin başkanlarının yanı sıra Çin, Hindistan, Moğolistan, İran, Endonezya, Güney Afrika, Bulgaristan ve Sırbistan'dan önde gelen tarihçiler olacak.Konferansta ilk kez, tüm BDT ülkeleri tarafından hazırlanan ve Sovyetler Birliği halklarının Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın kazanılmasına katkılarını konu alan ortak bir çalışma sunulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/nazilerin-toplama-kampi-esirleri-uzerinde-yaptigi-deneylere-iliskin-yeni-belgeler-yayinlandi-1095577209.html
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rusya, moskova, 2. dünya savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, nazi almanyası, konferans, bağımsız devletler topluluğu (bdt)
rusya, moskova, 2. dünya savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, nazi almanyası, konferans, bağımsız devletler topluluğu (bdt)

Moskova’da Büyük Zaferin 80. Yıldönümüyle ilgili uluslararası konferans yapılacak

12:10 22.04.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinMoskova'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında düzenlenen askeri geçitten kareler
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında düzenlenen askeri geçitten kareler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
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Rusya’nın başkenti Moskova, 22-25 Nisan günleri “Büyük Vatanseverlik Savaşı ve 2. Dünya Savaşı’nda elde edilen Zaferinin 80. Yıldönümü” konulu uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak.
Konferans, Büyük Vatanseverlik Savaşı ve 2. Dünya Savaşı tarihine yönelik eşgüdümlü bilimsel yaklaşımlar geliştirmeyi, tarihi çarpıtma girişimlerine, yabancı düşmanlığının büyümesine ve Nazi ideolojisinin aklanmasına karşı koymayı amaçlıyor.
2. Dünya Savaşı araştırmalarıyla ilgili konuların ele alınacağı konferansa Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Asya, Afrika, Batı ve Doğu Avrupa'dan 40'tan fazla akademisyen katılacak. Aralarında tüm BDT ülkelerinin tarih enstitülerinin başkanlarının yanı sıra Çin, Hindistan, Moğolistan, İran, Endonezya, Güney Afrika, Bulgaristan ve Sırbistan'dan önde gelen tarihçiler olacak.
Konferansta ilk kez, tüm BDT ülkeleri tarafından hazırlanan ve Sovyetler Birliği halklarının Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın kazanılmasına katkılarını konu alan ortak bir çalışma sunulacak.
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