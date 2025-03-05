https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/avrupada-turk-derbisinde-galibiyet-fenerbahcenin-oldu-vakifbank-set-alamadi-1094230302.html
Avrupa'da Türk derbisinde galibiyet Fenerbahçe'nin oldu: Vakıfbank set alamadı
Avrupa'da Türk derbisinde galibiyet Fenerbahçe'nin oldu: Vakıfbank set alamadı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti. Maçın her seti büyük bir çekişmeye sahne... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T22:59+0300
2025-03-05T22:59+0300
2025-03-05T22:59+0300
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cev
avrupa voleybol konfederasyonu (cev)
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türkiye a milli voleybol takımı
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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Vakıfbank'ı 3-0 yendi.Maçın ilk seti, her iki takımın da güçlü hücum ve savunma oyunlarıyla dikkat çekti. VakıfBank, setin ortalarında 12-9 öne geçse de Fenerbahçe, Melissa Vargas ve Arina Fedorovtseva'nın etkili performansıyla geri döndü ve seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.İkinci sette VakıfBank, Markova'nın hücumlarıyla iyi bir başlangıç yaptı. Ancak Fenerbahçe, Ana Cristina'nın etkili oyunuyla toparlandı ve setin sonlarına doğru 20-19 öne geçti. VakıfBank'ın aldığı mola sonrası Fenerbahçe, iki sayılık bir seri yakalayarak 21-20 öne geçti ve seti 25-23 kazanarak durumu 2-0 yaptı.Üçüncü set, uzun süre dengeli bir şekilde devam etti. Fenerbahçe, setin sonlarına doğru 20-19 geriye düşünce mola aldı. VakıfBank, Bosetti'nin ace'leriyle 25-24 öne geçse de Fenerbahçe, son derece çekişmeli geçen seti 29-27 kazanarak maçı 3-0 tamamladı. Rövanş maçı ise 12 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/fenerbahce-beko-turkiye-kupasini-kazandi-1093713283.html
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fenerbahçe, vakıfbank, cev, avrupa voleybol konfederasyonu (cev), avrupa, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türkiye voleybol federasyonu, fivb voleybol milletler ligi, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), vakıfbank kadın voleybol takımı
fenerbahçe, vakıfbank, cev, avrupa voleybol konfederasyonu (cev), avrupa, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türkiye voleybol federasyonu, fivb voleybol milletler ligi, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), vakıfbank kadın voleybol takımı
Avrupa'da Türk derbisinde galibiyet Fenerbahçe'nin oldu: Vakıfbank set alamadı
Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti. Maçın her seti büyük bir çekişmeye sahne olurken, Fenerbahçe kritik anlarda etkili performans göstererek galibiyeti aldı. Rövanş maçı 12 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Vakıfbank'ı 3-0 yendi.
Maçın ilk seti, her iki takımın da güçlü hücum ve savunma oyunlarıyla dikkat çekti. VakıfBank, setin ortalarında 12-9 öne geçse de Fenerbahçe, Melissa Vargas ve Arina Fedorovtseva'nın etkili performansıyla geri döndü ve seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette VakıfBank, Markova'nın hücumlarıyla iyi bir başlangıç yaptı. Ancak Fenerbahçe, Ana Cristina'nın etkili oyunuyla toparlandı ve setin sonlarına doğru 20-19 öne geçti. VakıfBank'ın aldığı mola sonrası Fenerbahçe, iki sayılık bir seri yakalayarak 21-20 öne geçti ve seti 25-23 kazanarak durumu 2-0 yaptı.
Üçüncü set, uzun süre dengeli bir şekilde devam etti. Fenerbahçe, setin sonlarına doğru 20-19 geriye düşünce mola aldı. VakıfBank, Bosetti'nin ace'leriyle 25-24 öne geçse de Fenerbahçe, son derece çekişmeli geçen seti 29-27 kazanarak maçı 3-0 tamamladı. Rövanş maçı ise 12 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.