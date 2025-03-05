https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/avrupada-turk-derbisinde-galibiyet-fenerbahcenin-oldu-vakifbank-set-alamadi-1094230302.html

Avrupa'da Türk derbisinde galibiyet Fenerbahçe'nin oldu: Vakıfbank set alamadı

Avrupa'da Türk derbisinde galibiyet Fenerbahçe'nin oldu: Vakıfbank set alamadı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti. Maçın her seti büyük bir çekişmeye sahne... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T22:59+0300

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spor

fenerbahçe

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cev

avrupa voleybol konfederasyonu (cev)

avrupa

voleybol

türkiye a milli voleybol takımı

türkiye a milli kadın voleybol takımı

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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Vakıfbank'ı 3-0 yendi.Maçın ilk seti, her iki takımın da güçlü hücum ve savunma oyunlarıyla dikkat çekti. VakıfBank, setin ortalarında 12-9 öne geçse de Fenerbahçe, Melissa Vargas ve Arina Fedorovtseva'nın etkili performansıyla geri döndü ve seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.İkinci sette VakıfBank, Markova'nın hücumlarıyla iyi bir başlangıç yaptı. Ancak Fenerbahçe, Ana Cristina'nın etkili oyunuyla toparlandı ve setin sonlarına doğru 20-19 öne geçti. VakıfBank'ın aldığı mola sonrası Fenerbahçe, iki sayılık bir seri yakalayarak 21-20 öne geçti ve seti 25-23 kazanarak durumu 2-0 yaptı.Üçüncü set, uzun süre dengeli bir şekilde devam etti. Fenerbahçe, setin sonlarına doğru 20-19 geriye düşünce mola aldı. VakıfBank, Bosetti'nin ace'leriyle 25-24 öne geçse de Fenerbahçe, son derece çekişmeli geçen seti 29-27 kazanarak maçı 3-0 tamamladı. Rövanş maçı ise 12 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/fenerbahce-beko-turkiye-kupasini-kazandi-1093713283.html

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