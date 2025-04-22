https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/madurodan-bukeleye-tepki-el-salvadorda-kacirilan-gencler-kosulsuz-serbest-birakilmali-1095571842.html

Maduro'dan Bukele'ye tepki: El Salvador'da kaçırılan gençler koşulsuz serbest bırakılmalı

Maduro'dan Bukele'ye tepki: El Salvador'da kaçırılan gençler koşulsuz serbest bırakılmalı

Sputnik Türkiye

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin sınır dışı ettiği Venezuelalı göçmenleri ülkesine iade etmeyen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'yi... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T07:29+0300

2025-04-22T07:29+0300

2025-04-22T07:29+0300

dünya

donald trump

venezuela

el salvador

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

göçmen krizi

nayib bukele

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ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenleri sınır dışı etme politikası iki ülke arasında gerginliğe yol açtı. ABD'den El Salvador hapishanesine sınır dışı edilen Venezuela vatandaşları El Salvador için 'değiş tokuş' politikasına döndü.Venezuelalı göçmenleri ülkesine iade etmeyen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye tepki gösteren Maduro, devlet televizyonu VTV'ye açıklama yaparak "Buna nasıl adalet, demokrasi, özgürlük diyebilirsiniz? El Salvador'da kaçırılan gençlerin koşulsuz olarak serbest bırakılmaları için bir an önce harekete geçilmeli" dedi.Bukele'ye seslenen Maduro, şunları kaydetti:Bukele'den Venezuela'ya değiş-tokuş önerisiBukele, dün X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya seslenmişti.Caracas yönetiminin 252 siyasi mahkumu serbest bırakması şartını öne süren Bukele, ABD'den El Salvador'a sınır dışı edilen 252 Venezuelalının salınabileceğini bildirmişti.ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/trump-her-sinir-disi-icin-mahkeme-duzenlersek-200-yil-surer-1095570996.html

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donald trump, venezuela, el salvador, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen krizi, nayib bukele