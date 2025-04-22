https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/madurodan-bukeleye-tepki-el-salvadorda-kacirilan-gencler-kosulsuz-serbest-birakilmali-1095571842.html
Maduro'dan Bukele'ye tepki: El Salvador'da kaçırılan gençler koşulsuz serbest bırakılmalı
Maduro'dan Bukele'ye tepki: El Salvador'da kaçırılan gençler koşulsuz serbest bırakılmalı
Sputnik Türkiye
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin sınır dışı ettiği Venezuelalı göçmenleri ülkesine iade etmeyen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'yi... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T07:29+0300
2025-04-22T07:29+0300
2025-04-22T07:29+0300
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göçmen krizi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenleri sınır dışı etme politikası iki ülke arasında gerginliğe yol açtı. ABD'den El Salvador hapishanesine sınır dışı edilen Venezuela vatandaşları El Salvador için 'değiş tokuş' politikasına döndü.Venezuelalı göçmenleri ülkesine iade etmeyen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye tepki gösteren Maduro, devlet televizyonu VTV'ye açıklama yaparak "Buna nasıl adalet, demokrasi, özgürlük diyebilirsiniz? El Salvador'da kaçırılan gençlerin koşulsuz olarak serbest bırakılmaları için bir an önce harekete geçilmeli" dedi.Bukele'ye seslenen Maduro, şunları kaydetti:Bukele'den Venezuela'ya değiş-tokuş önerisiBukele, dün X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya seslenmişti.Caracas yönetiminin 252 siyasi mahkumu serbest bırakması şartını öne süren Bukele, ABD'den El Salvador'a sınır dışı edilen 252 Venezuelalının salınabileceğini bildirmişti.ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/trump-her-sinir-disi-icin-mahkeme-duzenlersek-200-yil-surer-1095570996.html
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donald trump, venezuela, el salvador, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen krizi, nayib bukele
donald trump, venezuela, el salvador, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen krizi, nayib bukele
Maduro'dan Bukele'ye tepki: El Salvador'da kaçırılan gençler koşulsuz serbest bırakılmalı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin sınır dışı ettiği Venezuelalı göçmenleri ülkesine iade etmeyen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'yi eleştirerek, "Göçmenlere karşı sistematik bir insan hakları işleniyor" açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenleri sınır dışı etme politikası iki ülke arasında gerginliğe yol açtı. ABD'den El Salvador hapishanesine sınır dışı edilen Venezuela vatandaşları El Salvador için 'değiş tokuş' politikasına döndü.
Venezuelalı göçmenleri ülkesine iade etmeyen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye tepki gösteren Maduro, devlet televizyonu VTV'ye açıklama yaparak "Buna nasıl adalet, demokrasi, özgürlük diyebilirsiniz? El Salvador'da kaçırılan gençlerin koşulsuz olarak serbest bırakılmaları için bir an önce harekete geçilmeli" dedi.
Bukele'ye seslenen Maduro, şunları kaydetti:
"Göçmenlere karşı sistematik bir insan hakları işleniyor. Size diyorum Bay Bukele, aklınızı başınıza alın ve Venezuela Cumhuriyeti Başsavcısının soru formunu yanıtlayın. Kaçırılan tüm gençlerin hayatta olduğuna dair kanıtları sunun. Nerede yargılandıklarını, hangi sebepten, hangi suçu işlediklerini söyleyin. Avukatlarının ve yakınlarının onları tutuldukları cezaevinde ziyaret etmelerine izin verin."
Bukele'den Venezuela'ya değiş-tokuş önerisi
Bukele, dün X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya seslenmişti.
Caracas yönetiminin 252 siyasi mahkumu serbest bırakması şartını öne süren Bukele, ABD'den El Salvador'a sınır dışı edilen 252 Venezuelalının salınabileceğini bildirmişti.
ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.
ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.
Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.