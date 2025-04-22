Maduro'dan Bukele'ye tepki: El Salvador'da kaçırılan gençler koşulsuz serbest bırakılmalı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: 'Gerekçesiz planlı sezaryen yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde önerilmiyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Menenjit hastalığı artıyor, belirtileri ve alınması gereken önlemler neler?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Prince
15:31
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının en üretken roman yazarıydı
17:42
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:08
81 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Yeni düzenleme yolda: Ev Kadınının emekliliğine destek
22:34
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: ‘Sezaryen oranlarının düşürülmesi için bir kampanya var’
22:44
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Saniyede 260 bin TL vergi ödüyoruz
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/madurodan-bukeleye-tepki-el-salvadorda-kacirilan-gencler-kosulsuz-serbest-birakilmali-1095571842.html
Maduro'dan Bukele'ye tepki: El Salvador'da kaçırılan gençler koşulsuz serbest bırakılmalı
Maduro'dan Bukele'ye tepki: El Salvador'da kaçırılan gençler koşulsuz serbest bırakılmalı
Sputnik Türkiye
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin sınır dışı ettiği Venezuelalı göçmenleri ülkesine iade etmeyen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'yi... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T07:29+0300
2025-04-22T07:29+0300
dünya
donald trump
venezuela
el salvador
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
göçmen krizi
nayib bukele
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084266423_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c5a32a71ff4626aaac1ab3ff59b878f.jpg
ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenleri sınır dışı etme politikası iki ülke arasında gerginliğe yol açtı. ABD'den El Salvador hapishanesine sınır dışı edilen Venezuela vatandaşları El Salvador için 'değiş tokuş' politikasına döndü.Venezuelalı göçmenleri ülkesine iade etmeyen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye tepki gösteren Maduro, devlet televizyonu VTV'ye açıklama yaparak "Buna nasıl adalet, demokrasi, özgürlük diyebilirsiniz? El Salvador'da kaçırılan gençlerin koşulsuz olarak serbest bırakılmaları için bir an önce harekete geçilmeli" dedi.Bukele'ye seslenen Maduro, şunları kaydetti:Bukele'den Venezuela'ya değiş-tokuş önerisiBukele, dün X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya seslenmişti.Caracas yönetiminin 252 siyasi mahkumu serbest bırakması şartını öne süren Bukele, ABD'den El Salvador'a sınır dışı edilen 252 Venezuelalının salınabileceğini bildirmişti.ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/trump-her-sinir-disi-icin-mahkeme-duzenlersek-200-yil-surer-1095570996.html
venezuela
el salvador
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084266423_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_0b98f7636cfd737a75762a361fb7d274.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, venezuela, el salvador, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen krizi, nayib bukele
donald trump, venezuela, el salvador, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen krizi, nayib bukele

Maduro'dan Bukele'ye tepki: El Salvador'da kaçırılan gençler koşulsuz serbest bırakılmalı

07:29 22.04.2025
© AP Photo / Ariana CubillosNicolas Maduro
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Abone ol
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin sınır dışı ettiği Venezuelalı göçmenleri ülkesine iade etmeyen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'yi eleştirerek, "Göçmenlere karşı sistematik bir insan hakları işleniyor" açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenleri sınır dışı etme politikası iki ülke arasında gerginliğe yol açtı. ABD'den El Salvador hapishanesine sınır dışı edilen Venezuela vatandaşları El Salvador için 'değiş tokuş' politikasına döndü.
Venezuelalı göçmenleri ülkesine iade etmeyen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye tepki gösteren Maduro, devlet televizyonu VTV'ye açıklama yaparak "Buna nasıl adalet, demokrasi, özgürlük diyebilirsiniz? El Salvador'da kaçırılan gençlerin koşulsuz olarak serbest bırakılmaları için bir an önce harekete geçilmeli" dedi.
Bukele'ye seslenen Maduro, şunları kaydetti:
"Göçmenlere karşı sistematik bir insan hakları işleniyor. Size diyorum Bay Bukele, aklınızı başınıza alın ve Venezuela Cumhuriyeti Başsavcısının soru formunu yanıtlayın. Kaçırılan tüm gençlerin hayatta olduğuna dair kanıtları sunun. Nerede yargılandıklarını, hangi sebepten, hangi suçu işlediklerini söyleyin. Avukatlarının ve yakınlarının onları tutuldukları cezaevinde ziyaret etmelerine izin verin."

Bukele'den Venezuela'ya değiş-tokuş önerisi

Bukele, dün X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya seslenmişti.
Caracas yönetiminin 252 siyasi mahkumu serbest bırakması şartını öne süren Bukele, ABD'den El Salvador'a sınır dışı edilen 252 Venezuelalının salınabileceğini bildirmişti.
ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.
ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.
Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
DÜNYA
Trump: Her sınır dışı için mahkeme düzenlersek 200 yıl sürer
04:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала