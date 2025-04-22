https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/trump-her-sinir-disi-icin-mahkeme-duzenlersek-200-yil-surer-1095570996.html
Trump: Her sınır dışı için mahkeme düzenlersek 200 yıl sürer
Trump: Her sınır dışı için mahkeme düzenlersek 200 yıl sürer
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, sınır dışı edilecek her göçmen için mahkeme düzenlemenin "200 yıl süreceğini" belirterek, bu süreçte mahkemelerin kendisini... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T04:15+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin sınır dışı edilmekte olan her göçmene mahkemede itiraz etme hakkı veremeyeceğini, çünkü bunun '200 yıl süreceğini' öne sürdü. Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Ben seçildiğim şeyi yapıyorum, suçluları ülkemizden sınır dışı ediyorum, ama mahkemeler sanki bunu yapmamı istemiyor... Her biri için mahkeme düzenleyemeyiz çünkü bu, abartısız söylüyorum, 200 yıl sürer. Ülkeden sınır dışı ettiğimiz yüz binlerce yasa dışı göçmen için yüz binlerce mahkeme gerekir. Bu mümkün bir şey değil. Ne kadar saçma bir durumdayız" ifadelerine yer verdi. Trump 20 Ocak’taki yemin töreni gününde, ABD’nin 47. başkanı olarak yaptığı ilk konuşmasında, yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini derhal durdurma ve milyonlarca göçmeni sınır dışı etme sürecini başlatma sözü vermişti.Ayrıca, ABD'nin güney sınırındaki durum nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti. ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminden, sınır geçiş kurallarını ihlal ettikten sonra yasal statü kazanan ve zihinsel engelli bir çocuğu olan Kilmar Abrego Garcia'nın El Salvador’a geri gönderilmesine ‘yardımcı olmasını’ talep etmişti. Bunun yanı sıra, şu anda ABD mahkemelerinde Trump yönetiminin sınır dışı ve göçmenlik kararlarına itiraz edilen çok sayıda dava görülmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/trump---powell-gerilimi-abd-borsasini-vurdu--wall-street-gunu-kayipla-kapatti-1095569324.html
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donald trump, abd, truth social
Trump: Her sınır dışı için mahkeme düzenlersek 200 yıl sürer
ABD Başkanı Donald Trump, sınır dışı edilecek her göçmen için mahkeme düzenlemenin "200 yıl süreceğini" belirterek, bu süreçte mahkemelerin kendisini engellediğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin sınır dışı edilmekte olan her göçmene mahkemede itiraz etme hakkı veremeyeceğini, çünkü bunun '200 yıl süreceğini' öne sürdü.
Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Ben seçildiğim şeyi yapıyorum, suçluları ülkemizden sınır dışı ediyorum, ama mahkemeler sanki bunu yapmamı istemiyor... Her biri için mahkeme düzenleyemeyiz çünkü bu, abartısız söylüyorum, 200 yıl sürer. Ülkeden sınır dışı ettiğimiz yüz binlerce yasa dışı göçmen için yüz binlerce mahkeme gerekir. Bu mümkün bir şey değil. Ne kadar saçma bir durumdayız" ifadelerine yer verdi.
Trump 20 Ocak’taki yemin töreni gününde, ABD’nin 47. başkanı olarak yaptığı ilk konuşmasında, yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini derhal durdurma ve milyonlarca göçmeni sınır dışı etme sürecini başlatma sözü vermişti.
Ayrıca, ABD'nin güney sınırındaki durum nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti. ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminden, sınır geçiş kurallarını ihlal ettikten sonra yasal statü kazanan ve zihinsel engelli bir çocuğu olan Kilmar Abrego Garcia'nın El Salvador’a geri gönderilmesine ‘yardımcı olmasını’ talep etmişti.
Bunun yanı sıra, şu anda ABD mahkemelerinde Trump yönetiminin sınır dışı ve göçmenlik kararlarına itiraz edilen çok sayıda dava görülmeye devam ediyor.