https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/kilo-vermenizi-zorlastiran-3-nedeni-yok-eden-basit-formul-yaza-formda-girmek-isteyenler-bu-1095580570.html

Kilo vermenizi zorlaştıran 3 nedeni yok eden basit formül: 'Yaza formda girmek i̇steyenler bu uyarılara kulak versin'

Kilo vermenizi zorlaştıran 3 nedeni yok eden basit formül: 'Yaza formda girmek i̇steyenler bu uyarılara kulak versin'

Sputnik Türkiye

Kilo vermenizi zorlaştıran 3 temel sebep: Metabolizma hızı, uyku düzeni ve insülin direnci. Yaza formda girmek isteyenler için uzman önerileri burada.

2025-04-22T12:07+0300

2025-04-22T12:07+0300

2025-04-22T12:07+0300

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Yaz yaklaşırken pek çok kişi kilo vermek için diyete ve spora başlıyor. Ancak tüm çabalara rağmen tartıda bir gram bile azalma olmuyorsa, sorun sandığınızdan daha karmaşık olabilir. Uzmanlar, kilo verme sürecinde yalnızca kalori kısıtlamasının yeterli olmadığını, bazı biyolojik ve davranışsal faktörlerin süreci doğrudan etkilediğini belirtiyor.1. Metabolizma hızının düşüklüğü kilo vermeyi yavaşlatıyorMetabolizma hızı, vücudun dinlenme halinde yaktığı kalori miktarını ifade eder. Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Laura Brown’a göre, yaş ilerledikçe bu hız doğal olarak yavaşlıyor. Ayrıca düzensiz öğünler, düşük proteinli beslenme ve uzun süreli açlık durumları da metabolizmayı yavaşlatabiliyor. Bu durumda yapılan diyet etkisiz hale geliyor.2. Uyku kalitesi ve süresi doğrudan etkiliyorYetersiz uyku, vücutta stres hormonu olan kortizolün artmasına neden olur. Bu da hem iştahın açılmasına hem de vücudun yağ depolamasına yol açar. Yale Üniversitesi Uyku Merkezi’nden Prof. Dr. Michael Levy, “Her gece 6 saatten az uyumak, kilo vermeyi yüzde 50 oranında yavaşlatıyor” diyor.3. İnsülin direnci ve gizli şeker: Görünmeyen düşmanKimi zaman kişiler gizli şeker veya insülin direnci gibi metabolik sorunlardan habersiz olabilir. Bu durumlar, vücudun yağ yakmasını engellerken, sürekli bir açlık hissi de yaratır. Endokrinoloji Uzmanı Dr. Nil Kılıç’a göre, "Diyet yapanların mutlaka bir kan tahlili yaptırması gerekir, çünkü altta yatan metabolik bozukluklar kilo verme sürecini durdurur."Yaza formda girmek için yapılması gerekenlerYaz mevsimine fit bir şekilde girmek için ilk adım, sadece diyete odaklanmak yerine bütüncül bir yaklaşım benimsemek. Uzmanlara göre başarılı kilo kaybı için:Doğru plan, sürdürülebilir sonuçKilo verme süreci sabır ve süreklilik gerektirir. Diyetisyenlerin altını çizdiği en önemli nokta, kısa vadeli mucize çözümlerden uzak durmak. Doğru bilgi, kişiye özel beslenme planı ve düzenli yaşam alışkanlıklarıyla, yaz aylarına sağlıklı ve fit bir şekilde girmeniz mümkün.

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kilo vermek, metabolizma hızı, uyku düzeni, gizli şeker, insülin direnci, yaza formda girmek, diyet yaparken dikkat edilmesi gerekenler, sağlıklı zayıflama, diyetisyen önerileri, kilo verememenin nedenleri