https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/harvard-milyar-dolarlarini-kesen-trumpi-dava-acti-1095572173.html

Harvard, milyar dolarlarını kesen Trump'ı dava açtı

Harvard, milyar dolarlarını kesen Trump'ı dava açtı

Sputnik Türkiye

Harvard Üniversitesi, Trump yönetiminin önerdiği milyarlarca dolarlık kesintileri durdurmak amacıyla federal düzeyde dava açtı. 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T08:22+0300

2025-04-22T08:22+0300

2025-04-22T08:22+0300

dünya

barack obama

harvard üniversitesi

cornell üniversitesi

brown üniversitesi

abd

donald trump

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Harvard Üniversitesi'nin ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dün açtığı dava, geçen hafta tırmanan bir gerilimin parçası. Gerilim, seçkin eğitim kurumu (Ivy League) Harvard’ın, Trump yönetiminin okulda 'antisemitizmle mücadele etmek' amacıyla sunduğu talep listesini reddetmesiyle büyümüştü.Başkan Donald Trump, 2,2 milyar dolarlık federal fonu dondurmuş ve üniversitenin vergi muafiyeti statüsünü de kaldırmakla tehdit etmişti. Harvard Başkanı Alan M. Garber, “Hükümetin aşırı müdahalesinin sonuçları ağır ve uzun süreli olacak” ifadelerini kullandı. Garber, kesilen fonların pediatrik kanser, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı dahil olmak üzere kritik bilimsel araştırmaları da etkilediğini sözlerine ekledi. Harvard Üniversitesi davayla ilgili "Bu dava, Hükümetin Harvard'daki akademik karar alma süreçlerini kontrol altına almak için federal fonlamayı askıya alma çabalarını kapsıyor" açıklamasını yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Harrison Fields ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:Diğer üniversiteler ne yaptı?Cornell Üniversitesi'nin 1 milyar dolar ve Brown Üniversitesi'nin ise 510 milyon dolar olmak üzere fonları kesildi. Geçtiğimiz yıl Filistin yanlısı kampüs protestolarının merkezi olan Columbia Üniversitesi gibi diğerleri, 400 milyon dolarlık federal fonun tehdit edilmesinin ardından bazı talepleri kabul etti. Harvard'a yönelik talepler arasında üniversitenin müfredatının, işe alım ve kabul verilerinin hükümet tarafından onaylanmış dış denetimlerinin kabul edilmesi de vardı. Buna karşılık Harvard, bunları reddeden sert bir mektup yayınladı. Harvard'ın avukatları 14 Nisan'da ABD yönetimine "Üniversite bağımsızlığından veya anayasal haklarından vazgeçmeyecek. Ne Harvard ne de başka bir özel üniversite federal hükümet tarafından devralınmasına izin veremez. Buna göre Harvard, hükümetin şartlarını prensipte bir anlaşma olarak kabul etmeyecektir" demişti. Harvard mezunu olan eski ABD Başkanı Barack Obama, üniversiteyi desteklediğini söyledi.

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barack obama, harvard üniversitesi, cornell üniversitesi, brown üniversitesi, abd, donald trump