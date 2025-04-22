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Harvard, milyar dolarlarını kesen Trump'ı dava açtı
Harvard, milyar dolarlarını kesen Trump'ı dava açtı
Sputnik Türkiye
Harvard Üniversitesi, Trump yönetiminin önerdiği milyarlarca dolarlık kesintileri durdurmak amacıyla federal düzeyde dava açtı. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T08:22+0300
2025-04-22T08:22+0300
dünya
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Harvard Üniversitesi'nin ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dün açtığı dava, geçen hafta tırmanan bir gerilimin parçası. Gerilim, seçkin eğitim kurumu (Ivy League) Harvard’ın, Trump yönetiminin okulda 'antisemitizmle mücadele etmek' amacıyla sunduğu talep listesini reddetmesiyle büyümüştü.Başkan Donald Trump, 2,2 milyar dolarlık federal fonu dondurmuş ve üniversitenin vergi muafiyeti statüsünü de kaldırmakla tehdit etmişti. Harvard Başkanı Alan M. Garber, “Hükümetin aşırı müdahalesinin sonuçları ağır ve uzun süreli olacak” ifadelerini kullandı. Garber, kesilen fonların pediatrik kanser, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı dahil olmak üzere kritik bilimsel araştırmaları da etkilediğini sözlerine ekledi. Harvard Üniversitesi davayla ilgili "Bu dava, Hükümetin Harvard'daki akademik karar alma süreçlerini kontrol altına almak için federal fonlamayı askıya alma çabalarını kapsıyor" açıklamasını yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Harrison Fields ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:Diğer üniversiteler ne yaptı?Cornell Üniversitesi'nin 1 milyar dolar ve Brown Üniversitesi'nin ise 510 milyon dolar olmak üzere fonları kesildi. Geçtiğimiz yıl Filistin yanlısı kampüs protestolarının merkezi olan Columbia Üniversitesi gibi diğerleri, 400 milyon dolarlık federal fonun tehdit edilmesinin ardından bazı talepleri kabul etti. Harvard'a yönelik talepler arasında üniversitenin müfredatının, işe alım ve kabul verilerinin hükümet tarafından onaylanmış dış denetimlerinin kabul edilmesi de vardı. Buna karşılık Harvard, bunları reddeden sert bir mektup yayınladı. Harvard'ın avukatları 14 Nisan'da ABD yönetimine "Üniversite bağımsızlığından veya anayasal haklarından vazgeçmeyecek. Ne Harvard ne de başka bir özel üniversite federal hükümet tarafından devralınmasına izin veremez. Buna göre Harvard, hükümetin şartlarını prensipte bir anlaşma olarak kabul etmeyecektir" demişti. Harvard mezunu olan eski ABD Başkanı Barack Obama, üniversiteyi desteklediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/harvard-universitesi-prof-dr-cemal-kafadar-ve-yardimcisini-gorevden-aldi-ak-parti-sozcusu-celikten-1094973561.html
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barack obama, harvard üniversitesi, cornell üniversitesi, brown üniversitesi, abd, donald trump

Harvard, milyar dolarlarını kesen Trump'ı dava açtı

08:22 22.04.2025
© AP Photo / Ben CurtisHarvard öğrenci protestoları
Harvard öğrenci protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Ben Curtis
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Harvard Üniversitesi, Trump yönetiminin önerdiği milyarlarca dolarlık kesintileri durdurmak amacıyla federal düzeyde dava açtı.
Harvard Üniversitesi'nin ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dün açtığı dava, geçen hafta tırmanan bir gerilimin parçası. Gerilim, seçkin eğitim kurumu (Ivy League) Harvard’ın, Trump yönetiminin okulda 'antisemitizmle mücadele etmek' amacıyla sunduğu talep listesini reddetmesiyle büyümüştü.
Başkan Donald Trump, 2,2 milyar dolarlık federal fonu dondurmuş ve üniversitenin vergi muafiyeti statüsünü de kaldırmakla tehdit etmişti. Harvard Başkanı Alan M. Garber, “Hükümetin aşırı müdahalesinin sonuçları ağır ve uzun süreli olacak” ifadelerini kullandı. Garber, kesilen fonların pediatrik kanser, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı dahil olmak üzere kritik bilimsel araştırmaları da etkilediğini sözlerine ekledi.
Harvard Üniversitesi davayla ilgili "Bu dava, Hükümetin Harvard'daki akademik karar alma süreçlerini kontrol altına almak için federal fonlamayı askıya alma çabalarını kapsıyor" açıklamasını yaptı.
Beyaz Saray Sözcüsü Harrison Fields ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Harvard gibi kurumlara yönelik federal yardım musluğu —ki bu kurumlar, geçim sıkıntısı çeken Amerikalı ailelerin ödediği vergilerle aşırı maaşlı bürokratlarını zenginleştiriyor— sona eriyor. Vergi mükelleflerinin parası bir ayrıcalıktır ve Harvard bu ayrıcalığa erişmek için gereken temel koşulları karşılamamaktadır.”

Diğer üniversiteler ne yaptı?

Cornell Üniversitesi'nin 1 milyar dolar ve Brown Üniversitesi'nin ise 510 milyon dolar olmak üzere fonları kesildi.
Geçtiğimiz yıl Filistin yanlısı kampüs protestolarının merkezi olan Columbia Üniversitesi gibi diğerleri, 400 milyon dolarlık federal fonun tehdit edilmesinin ardından bazı talepleri kabul etti.
Harvard'a yönelik talepler arasında üniversitenin müfredatının, işe alım ve kabul verilerinin hükümet tarafından onaylanmış dış denetimlerinin kabul edilmesi de vardı. Buna karşılık Harvard, bunları reddeden sert bir mektup yayınladı.
Harvard'ın avukatları 14 Nisan'da ABD yönetimine "Üniversite bağımsızlığından veya anayasal haklarından vazgeçmeyecek. Ne Harvard ne de başka bir özel üniversite federal hükümet tarafından devralınmasına izin veremez. Buna göre Harvard, hükümetin şartlarını prensipte bir anlaşma olarak kabul etmeyecektir" demişti.
Harvard mezunu olan eski ABD Başkanı Barack Obama, üniversiteyi desteklediğini söyledi.
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