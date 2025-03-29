https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/harvard-universitesi-prof-dr-cemal-kafadar-ve-yardimcisini-gorevden-aldi-ak-parti-sozcusu-celikten-1094973561.html
Harvard Üniversitesi, Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısını görevden aldı: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki geldi
Harvard Üniversitesi, Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısını görevden aldı: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki geldi
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harvard Üniversitesi'nin Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’ndeki akademik çalışmaları "antisemitizm" olarak nitelendirip biri Türk iki... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T12:09+0300
2025-03-29T12:09+0300
2025-03-29T12:09+0300
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Harvard Üniversitesi, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nde yürütülen bazı çalışmaların "antisemitik" olarak tanımlanmasının ardından iki Türk akademisyeni görevden aldı. Bu karara, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert sözlerle tepki gösterdi.Çelik: Bilimsel düşünceye açık bir saldırıdırSosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çelik, Harvard yönetiminin bu tutumunun bilimsel özgürlüğe ve akademik bağımsızlığa darbe olduğunu ifade etti. "Bu, üniversitelerin siyonist saldırganlığın hedefi haline gelmesidir" diyen Çelik, kararın özgür düşünceye ket vurduğunu vurguladı.Görevden alınan i̇simler: Cemal Kafadar ve Rosie BsheerÇelik, Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nin önde gelen isimlerinden Prof. Cemal Kafadar ile yardımcısı Rosie Bsheer’in, antisemitizm suçlamasıyla görevden alınmasını eleştirdi. Bu durumu, "akademik düşünceyi siyonistleştirme çabası" olarak nitelendirdi.'İfade özgürlüğü siyonizmle köleleştiriliyor'Açıklamasında, İsrail Başbakanı Netanyahu ve ekibinin soykırım suçlarına yönelik eleştirilerin antisemitizmle eşdeğer gösterilmesini de eleştiren Çelik, bunun yalnızca siyonist ideolojinin ifade özgürlüğünü bastırma stratejisi olduğunu savundu.'Siyonizm, i̇nsanlık düşmanı nefret siyasetidir'Çelik, siyonizmi "gerçek antisemitizm" olarak tanımlayarak, bu ideolojinin üniversiteler üzerinde kurduğu baskının, medeniyetin tüm kazanımlarını tehdit ettiğini söyledi. "Üniversitelerin siyonizme teslim olması, özgür düşünceyi ve evrensel değerleri yok eder" diyerek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/feto-firarisi-eski-emniyet-muduru-kayseride-yakalandi-1094973008.html
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harvard üniversitesi, çelik, ömer çelik, siyonizm, siyonist, anti siyonizm, filistin, gazze
harvard üniversitesi, çelik, ömer çelik, siyonizm, siyonist, anti siyonizm, filistin, gazze
Harvard Üniversitesi, Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısını görevden aldı: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki geldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harvard Üniversitesi'nin Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’ndeki akademik çalışmaları "antisemitizm" olarak nitelendirip biri Türk iki akademisyeni görevden almasına tepki gösterdi. Çelik, kararın bilimsel düşünceye saldırı ve siyonist baskının yeni bir örneği olduğunu belirtti.
Harvard Üniversitesi, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nde yürütülen bazı çalışmaların "antisemitik" olarak tanımlanmasının ardından iki Türk akademisyeni görevden aldı. Bu karara, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert sözlerle tepki gösterdi.
Çelik: Bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çelik
, Harvard yönetiminin bu tutumunun bilimsel özgürlüğe ve akademik bağımsızlığa darbe olduğunu
ifade etti. "Bu, üniversitelerin siyonist saldırganlığın hedefi haline gelmesidir"
diyen Çelik, kararın özgür düşünceye ket vurduğunu vurguladı.
Görevden alınan i̇simler: Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer
Çelik, Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nin önde gelen isimlerinden Prof. Cemal Kafadar ile yardımcısı Rosie Bsheer’in, antisemitizm suçlamasıyla görevden alınmasını eleştirdi. Bu durumu, "akademik düşünceyi siyonistleştirme çabası" olarak nitelendirdi.
'İfade özgürlüğü siyonizmle köleleştiriliyor'
Açıklamasında, İsrail Başbakanı Netanyahu ve ekibinin soykırım suçlarına yönelik eleştirilerin antisemitizmle eşdeğer gösterilmesini de eleştiren Çelik, bunun yalnızca siyonist ideolojinin ifade özgürlüğünü bastırma stratejisi olduğunu savundu.
'Siyonizm, i̇nsanlık düşmanı nefret siyasetidir'
Çelik, siyonizmi "gerçek antisemitizm" olarak tanımlayarak, bu ideolojinin üniversiteler üzerinde kurduğu baskının, medeniyetin tüm kazanımlarını tehdit ettiğini söyledi. "Üniversitelerin siyonizme teslim olması, özgür düşünceyi ve evrensel değerleri yok eder" diyerek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.