https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/galatasaray-konyasporu-5-1-yendi-turkiye-kupasinda-finale-yukselen-ilk-takim-oldu-1095597334.html

Galatasaray, Konyaspor'u 5-1 yendi: Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu

Galatasaray, Konyaspor'u 5-1 yendi: Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Tümosan Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası finaline yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen, Torreira, Sallai (2) ve Yusuf... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T22:58+0300

2025-04-22T22:58+0300

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göztepe

galatasaray

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ziraat türkiye kupası

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maç

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Galatasaray, Konyaspor'u 5-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası final biletini aldı! Sarı-kırmızılılar, Tümosan Konyaspor'u Osimhen, Torreira, Sallai (2) ve Yusuf Demir'in golleriyle 5-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Konyaspor'un tek golünü 53. dakikada Pedrinho kaydetti. Galatasaray, finalde Trabzonspor - Göztepe arasındaki yarı final maçının galibiyle karşılaşacak. Bu sonuçla Galatasaray, sezon içinde kupa mücadelesinde iddiasını sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi.

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