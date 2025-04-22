https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/hastaneye-kaldirilan-konyaspor-galatasaray-macinin-hakemi-abdullah-bugra-taskinsoy-ile-ilgili-1095596364.html

Hastaneye kaldırılan Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy ile ilgili TFF'den açıklama

Hastaneye kaldırılan Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy ile ilgili TFF'den açıklama

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor-Galatasaray maçını yönetecek hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy karşılaşma öncesi rahatsızlandı. Taşkınsoy, kalp... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T22:27+0300

2025-04-22T22:27+0300

2025-04-22T22:32+0300

konyaspor

ziraat türkiye kupası

galatasaray

spor

abdullah buğra taşkınsoy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/16/1095596478_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_65fbcf9ad7d743022f1cd233d7c90f36.jpg

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlanması nedeniyle bir süre geç başladı.Rahatsızlığı devam eden Taşkınsoy, kalp ritim bozukluğu (taşikardi) ön tanısıyla ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Maçta 4. hakem Ali Yılmaz düdük çaldı.Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajıGalatasaray Kulübü, Abdullah Buğra Taşkınsoy için geçmiş olsun mesajı yayımladı.Sarı-kırmızılı kulübün X hesabından paylaşılan mesajda, "Maç öncesi rahatsızlık geçiren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı. TFF'den açıklamaTürkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), Taşkınsoy'un durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada Taşkınsoy'un, maç öncesinde gerçekleştirilen ısınma antrenmanının ardından kendini iyi hissetmemesi üzerine sağlık kontrolünden geçirildiği ve yapılan doktor muayenesi sonucunda yüksek nabız tespit edilen hakemin sağlık durumu dikkate alınarak, karşılaşmada görev yapmamasına karar verildiği belirtildi.Taşkınsoy'un genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada ayrıca şunlar paylaşıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/sultanlar-liginde-sampiyon-vakifbank-oldu-sari-siyahli-ekip-14-kez-kupayi-kazandi-1095595774.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdullah buğra taşkınsoy, galatasaray, gs, konyaspor, atv yayın akışı, gs maçı, galatasaray maçı, atv canlı yayın izle 2025 bugün, konyaspor - galatasaray nerede izlenir, konyaspor - galatasaray maç kadrosu, galatasaray maçı hangi kanalda, gs maçı hangi kanalda, gs konya hangi kanalda, ziraat türkiye kupası maçları, a spor canlı, gs konya maçı, konyaspor galatasaray, gs maç,