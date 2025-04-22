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Hastaneye kaldırılan Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy ile ilgili TFF'den açıklama
Hastaneye kaldırılan Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy ile ilgili TFF'den açıklama
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor-Galatasaray maçını yönetecek hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy karşılaşma öncesi rahatsızlandı. Taşkınsoy, kalp... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
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konyaspor
ziraat türkiye kupası
galatasaray
spor
abdullah buğra taşkınsoy
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlanması nedeniyle bir süre geç başladı.Rahatsızlığı devam eden Taşkınsoy, kalp ritim bozukluğu (taşikardi) ön tanısıyla ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Maçta 4. hakem Ali Yılmaz düdük çaldı.Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajıGalatasaray Kulübü, Abdullah Buğra Taşkınsoy için geçmiş olsun mesajı yayımladı.Sarı-kırmızılı kulübün X hesabından paylaşılan mesajda, "Maç öncesi rahatsızlık geçiren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı. TFF'den açıklamaTürkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), Taşkınsoy'un durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada Taşkınsoy'un, maç öncesinde gerçekleştirilen ısınma antrenmanının ardından kendini iyi hissetmemesi üzerine sağlık kontrolünden geçirildiği ve yapılan doktor muayenesi sonucunda yüksek nabız tespit edilen hakemin sağlık durumu dikkate alınarak, karşılaşmada görev yapmamasına karar verildiği belirtildi.Taşkınsoy'un genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada ayrıca şunlar paylaşıldı:
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Hastaneye kaldırılan Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy ile ilgili TFF'den açıklama

22:27 22.04.2025 (güncellendi: 22:32 22.04.2025)
© AAAbdullah Buğra Taşkınsoy
Abdullah Buğra Taşkınsoy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© AA
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor-Galatasaray maçını yönetecek hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy karşılaşma öncesi rahatsızlandı. Taşkınsoy, kalp ritim bozukluğu ön tanısıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. TFF, Taşkınsoy'un genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlanması nedeniyle bir süre geç başladı.
Rahatsızlığı devam eden Taşkınsoy, kalp ritim bozukluğu (taşikardi) ön tanısıyla ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Maçta 4. hakem Ali Yılmaz düdük çaldı.

Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü, Abdullah Buğra Taşkınsoy için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün X hesabından paylaşılan mesajda, "Maç öncesi rahatsızlık geçiren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

TFF'den açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), Taşkınsoy'un durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı.
Açıklamada Taşkınsoy'un, maç öncesinde gerçekleştirilen ısınma antrenmanının ardından kendini iyi hissetmemesi üzerine sağlık kontrolünden geçirildiği ve yapılan doktor muayenesi sonucunda yüksek nabız tespit edilen hakemin sağlık durumu dikkate alınarak, karşılaşmada görev yapmamasına karar verildiği belirtildi.
Taşkınsoy'un genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada ayrıca şunlar paylaşıldı:
"Bu gelişmenin ardından müsabaka, dördüncü hakem olarak görevli Ali Yılmaz’ın hakem olarak sahaya çıkması neticesinde 12 dakikalık gecikmeyle başlamıştır. Karşılaşmanın 13. dakikasından itibaren ise Abdullah Buğra Taşkınsoy’un yerine Üst Klasman Hakemi Raşit Yorgancılar, dördüncü hakem olarak görev almıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Abdullah Buğra Taşkınsoy kontrol amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilmiştir."
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