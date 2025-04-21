Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor: Kamu işçisine 2025 maaş zammı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
09:21
3 dk
SESLİ HABER
Zirai don ceviz ağaçlarını da vurdu: ‘Yüzde 100 zayiat var'
10:13
2 dk
SESLİ HABER
Kolezyum'u büyüledi, milyonlar görmek için yarıştı
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Marmara'da müsilaj tehlikesi: 'Yaz aylarında yoğunluk artabilir'
10:38
4 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
12:13
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
Belirti vermeden ilerliyor, ani ölümle sonuçlanabiliyor: Aort yırtılması nedir?
13:13
3 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
13:29
5 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
13:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
ÖZEL HABER
Kıbrıs meselesinin arka planı: AB’nin yeni Orta Asya politikası
14:11
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: “Zirai don, yalnızca üreticiyi değil tüketiciyi de etkiledi”
14:25
13 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından İran’ı vurmak için ‘Trump’ı ekarte etme’ planı
14:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Sanatçı Ayşe Erbulak: 'İmrenmek başka bir şeydir, haset etmek başka bir şey'
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Kişisel gelişim uzmanı Şehval Görmez: 'Sınır çizmek ve karşımızdakinin bunu bilmesi çok sağlıklı bir durum'
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kürşad Tüzmen: Bu krizde ABD kaybeder
18:11
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'da bir köpek, bir aydır yangında ölen sahibinin külleri üzerinde bekliyor
18:26
1 dk
ÖZEL HABER
Cem Gürdeniz: ‘Azerbaycan, İsrail konusunda Türkiye’yi örnek almış’
18:47
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Ersöz: “Balyoz davasında yargıtay, “suç için anlaşma hükümleri” olabilir diyerek değerlendirme yaptı”
19:02
20 dk
SESLİ HABER
İstanbul'un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekaresi 250 dolar
19:46
3 dk
SESLİ HABER
Sık esniyor, dalgın mı hissediyorsunuz? Vücudunuz sessizce yardım çağrısı yapıyor olabilir
20:12
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
20:30
16 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe bahar rüzgarı: Fiyatlar uçmadan son fırsat mı?
20:52
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Baki Suiçmez: 'Çiftçi toprağı bırakmak zorunda kalıyor'
21:41
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Haluk Hapkon: “Cumhuriyet Devrimi ile mesafeli bir solun, Türkiye halkına çözüm sunması mümkün değildir”
22:00
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: 'Gerekçesiz planlı sezaryen yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde önerilmiyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Menenjit hastalığı artıyor, belirtileri ve alınması gereken önlemler neler?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Prince
15:31
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının en üretken roman yazarıydı
17:39
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/yuz-binlerce-kisiyi-ilgilendiriyor-kamu-iscisine-2025-maas-zammi-ne-kadar-olacak-bakan-isikhan-1095562905.html
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor: Kamu işçisine 2025 maaş zammı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor: Kamu işçisine 2025 maaş zammı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi
Sputnik Türkiye
Kamu işçisi maaş zammı 2025 için gözler toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. Bakan Vedat Işıkhan yeni toplantı tarihini duyurdu. İşte detaylar.
2025-04-21T17:28+0300
2025-04-21T17:28+0300
ekonomi̇
türk-i̇ş
hazine
maliye bakanlığı
türkiye
zam
memur
memur-sen
memur zammı
memur maaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b97ff057a90a10deec0613eff8b97f73.jpg
Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin gözü kulağı maaş zammı görüşmelerinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, maaş zammına ilişkin toplu sözleşme süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sürecin çok taraflı, teknik ve hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Işıkhan, kamuoyunun dikkatle takip ettiği pazarlıklarda yeni toplantı tarihini de açıkladı.Toplu sözleşme görüşmelerine 24 Nisan’da devam edilecekBakan Işıkhan, 16 Nisan’da TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) ev sahipliğinde ilk toplantının yapıldığını hatırlattı. Görüşmelere 24 Nisan 2025 tarihinde devam edileceğini belirtti. Bakan, “Süreç çok hassas yürütülüyor. Rakamlar üzerinden tarafların anlaşmaya varması bekleniyor” ifadelerini kullandı.Türk-İş ve Hak-İş taleplerini i̇lettiGörüşmelere işçi tarafını temsilen Türk-İş ve Hak-İş katıldı. Bu sendikalar, ücret artışları, sosyal haklar ve özlük haklarına ilişkin taleplerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü de görüşmelere teknik destek sağlıyor.Bakanlık koordinasyonu üstlendiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplu sözleşme sürecinde koordinasyon görevini üstleniyor. Bakan Işıkhan, “Her bir madde detaylı inceleniyor, teknik heyetler çok ciddi bir hazırlık yapıyor” dedi. Zam oranlarının belirlenmesinde işveren ve işçi temsilcilerinin uzlaşma sağlaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/en-uygun-konut-kredisi-hangi-bankada-1-milyon-tlnin-aylik-taksidi-ve-geri-odeme-tutari-belli-oldu-1095560055.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b7ceb400544137da7298ea1c2f184c82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kamu işçisi maaş zammı 2025, kamu işçisine ne kadar zam, maaş zammı pazarlık tarihi, bakan ışıkhan maaş açıklaması, toplu sözleşme görüşmeleri 2025, kamu işçisi zam görüşmesi, hak iş zam talebi, türk iş maaş pazarlığı, 24 nisan toplu sözleşme toplantısı
kamu işçisi maaş zammı 2025, kamu işçisine ne kadar zam, maaş zammı pazarlık tarihi, bakan ışıkhan maaş açıklaması, toplu sözleşme görüşmeleri 2025, kamu işçisi zam görüşmesi, hak iş zam talebi, türk iş maaş pazarlığı, 24 nisan toplu sözleşme toplantısı

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor: Kamu işçisine 2025 maaş zammı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

17:28 21.04.2025
© AAMemur maaş
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© AA
Abone ol
600 bine yakın kamu işçisinin merakla beklediği 2025 maaş zammı için kritik açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Toplu sözleşme görüşmeleri için tarih netleşti, detaylar belli oldu.
Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin gözü kulağı maaş zammı görüşmelerinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, maaş zammına ilişkin toplu sözleşme süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sürecin çok taraflı, teknik ve hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Işıkhan, kamuoyunun dikkatle takip ettiği pazarlıklarda yeni toplantı tarihini de açıkladı.

Toplu sözleşme görüşmelerine 24 Nisan’da devam edilecek

Bakan Işıkhan, 16 Nisan’da TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) ev sahipliğinde ilk toplantının yapıldığını hatırlattı. Görüşmelere 24 Nisan 2025 tarihinde devam edileceğini belirtti. Bakan, “Süreç çok hassas yürütülüyor. Rakamlar üzerinden tarafların anlaşmaya varması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Türk-İş ve Hak-İş taleplerini i̇letti

Görüşmelere işçi tarafını temsilen Türk-İş ve Hak-İş katıldı. Bu sendikalar, ücret artışları, sosyal haklar ve özlük haklarına ilişkin taleplerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü de görüşmelere teknik destek sağlıyor.

Bakanlık koordinasyonu üstlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplu sözleşme sürecinde koordinasyon görevini üstleniyor. Bakan Işıkhan, “Her bir madde detaylı inceleniyor, teknik heyetler çok ciddi bir hazırlık yapıyor” dedi. Zam oranlarının belirlenmesinde işveren ve işçi temsilcilerinin uzlaşma sağlaması bekleniyor.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
EKONOMİ
En uygun konut kredisi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık taksidi ve geri ödeme tutarı belli oldu
17:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала