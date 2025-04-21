https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/yuz-binlerce-kisiyi-ilgilendiriyor-kamu-iscisine-2025-maas-zammi-ne-kadar-olacak-bakan-isikhan-1095562905.html

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor: Kamu işçisine 2025 maaş zammı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor: Kamu işçisine 2025 maaş zammı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

Sputnik Türkiye

Kamu işçisi maaş zammı 2025 için gözler toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. Bakan Vedat Işıkhan yeni toplantı tarihini duyurdu. İşte detaylar.

2025-04-21T17:28+0300

2025-04-21T17:28+0300

2025-04-21T17:28+0300

ekonomi̇

türk-i̇ş

hazine

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Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin gözü kulağı maaş zammı görüşmelerinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, maaş zammına ilişkin toplu sözleşme süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sürecin çok taraflı, teknik ve hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Işıkhan, kamuoyunun dikkatle takip ettiği pazarlıklarda yeni toplantı tarihini de açıkladı.Toplu sözleşme görüşmelerine 24 Nisan’da devam edilecekBakan Işıkhan, 16 Nisan’da TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) ev sahipliğinde ilk toplantının yapıldığını hatırlattı. Görüşmelere 24 Nisan 2025 tarihinde devam edileceğini belirtti. Bakan, “Süreç çok hassas yürütülüyor. Rakamlar üzerinden tarafların anlaşmaya varması bekleniyor” ifadelerini kullandı.Türk-İş ve Hak-İş taleplerini i̇lettiGörüşmelere işçi tarafını temsilen Türk-İş ve Hak-İş katıldı. Bu sendikalar, ücret artışları, sosyal haklar ve özlük haklarına ilişkin taleplerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü de görüşmelere teknik destek sağlıyor.Bakanlık koordinasyonu üstlendiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplu sözleşme sürecinde koordinasyon görevini üstleniyor. Bakan Işıkhan, “Her bir madde detaylı inceleniyor, teknik heyetler çok ciddi bir hazırlık yapıyor” dedi. Zam oranlarının belirlenmesinde işveren ve işçi temsilcilerinin uzlaşma sağlaması bekleniyor.

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