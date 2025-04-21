https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/en-uygun-konut-kredisi-hangi-bankada-1-milyon-tlnin-aylik-taksidi-ve-geri-odeme-tutari-belli-oldu-1095560055.html

En uygun konut kredisi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık taksidi ve geri ödeme tutarı belli oldu

En uygun konut kredisi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık taksidi ve geri ödeme tutarı belli oldu

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’ya yükseltmesinin ardından bankalar da konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. En düşük faiz oranı yüzde 2.59... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T17:13+0300

2025-04-21T17:13+0300

2025-04-21T17:33+0300

ekonomi̇

konut

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faiz

faiz oranı

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Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta aldığı kararla politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya çıkardı. Bu gelişme sonrası, bankaların konut kredisi faiz oranları da güncellenmeye başladı. Vatandaşların konut alma planları bu değişikliklerden doğrudan etkilenirken, 1 milyon TL’lik kredi için uygulanacak aylık taksitler de büyük önem kazandı.En düşük ve en yüksek faiz oranlarıBankalar arasında en düşük faiz oranı yüzde 2.59 ile Halkbank’ta görülürken, en yüksek oran ise yüzde 5.89 ile Şekerbank tarafından uygulanıyor. Bu oranlar, 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisi için geçerli.Ziraat Bankası: Yüzde 3.09 faizZiraat Bankası, faiz oranını yüzde 3.09 olarak belirledi.Halkbank: Yüzde 2.59 ile en düşük faizHalkbank, "Hesaplı Evim Konut Kredisi" kapsamında yüzde 2.59 faiz ile kredi veriyor.Vakıfbank: Yüzde 2.99 faizVakıfbank'ın "Sarıpanjur" kampanyasıyla sunduğu faiz oranı yüzde 2.99.Garanti Bankası: Yüzde 3.09 faizGaranti BBVA, faiz oranını yüzde 3.09 olarak açıkladı.İş Bankası: Yüzde 3.10 faizİş Bankası, yüzde 3.10 faiz oranıyla kredi veriyor.ING Bank: Yüzde 3.39 faizING Bank, faiz oranını %3,39 olarak belirledi.QNB Finansbank: Yüzde 2,94 FaizQNB, “Standart Mortgage” ürünüyle %2,94 faiz uyguluyor.Akbank: Yüzde 3,15 FaizAkbank, “İlk Evim Konut Kredisi” için %3,15 faiz sunuyor.Diğer Bankaların Faiz Oranları ve Geri Ödeme Tutarları

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