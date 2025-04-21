En uygun konut kredisi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık taksidi ve geri ödeme tutarı belli oldu
17:13 21.04.2025 (güncellendi: 17:33 21.04.2025)
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Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’ya yükseltmesinin ardından bankalar da konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. En düşük faiz oranı yüzde 2.59 olurken en yüksek oran ise yüzde 5.89 olarak gerçekleşti. 1 milyon TL'lik kredinin taksitleri banka bazında ne kadar? İşte detaylar…
Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta aldığı kararla politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya çıkardı. Bu gelişme sonrası, bankaların konut kredisi faiz oranları da güncellenmeye başladı. Vatandaşların konut alma planları bu değişikliklerden doğrudan etkilenirken, 1 milyon TL’lik kredi için uygulanacak aylık taksitler de büyük önem kazandı.
En düşük ve en yüksek faiz oranları
Bankalar arasında en düşük faiz oranı yüzde 2.59 ile Halkbank’ta görülürken, en yüksek oran ise yüzde 5.89 ile Şekerbank tarafından uygulanıyor. Bu oranlar, 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisi için geçerli.
Ziraat Bankası: Yüzde 3.09 faiz
Ziraat Bankası, faiz oranını yüzde 3.09 olarak belirledi.
Aylık taksit: 31.722,98 TL
Toplam geri ödeme: 3.758.757 TL
Halkbank: Yüzde 2.59 ile en düşük faiz
Halkbank, "Hesaplı Evim Konut Kredisi" kapsamında yüzde 2.59 faiz ile kredi veriyor.
Aylık taksit: 27.162,91 TL
Toplam geri ödeme: 3.259.549 TL
Vakıfbank: Yüzde 2.99 faiz
Vakıfbank'ın "Sarıpanjur" kampanyasıyla sunduğu faiz oranı yüzde 2.99.
Aylık taksit: 30.797,66 TL
Toplam ödeme: 3.720.000 TL’nin üzerinde
Garanti Bankası: Yüzde 3.09 faiz
Garanti BBVA, faiz oranını yüzde 3.09 olarak açıkladı.
Aylık taksit: 31.722,98 TL
Toplam ödeme: 3.838.207 TL
İş Bankası: Yüzde 3.10 faiz
İş Bankası, yüzde 3.10 faiz oranıyla kredi veriyor.
Aylık taksit: 31.815,84 TL
Toplam ödeme: 3.849.600 TL
ING Bank: Yüzde 3.39 faiz
ING Bank, faiz oranını %3,39 olarak belirledi.
Aylık taksit: 34.532,12 TL
Toplam ödeme: 4.165.638 TL
QNB Finansbank: Yüzde 2,94 Faiz
QNB, “Standart Mortgage” ürünüyle %2,94 faiz uyguluyor.
Aylık taksit: 30.337,30 TL
Toplam ödeme: 3.659.266 TL
Akbank: Yüzde 3,15 Faiz
Akbank, “İlk Evim Konut Kredisi” için %3,15 faiz sunuyor.
Aylık taksit: 32.280,98 TL
Toplam ödeme: 3.901.477 TL
Diğer Bankaların Faiz Oranları ve Geri Ödeme Tutarları
Denizbank: Yüzde 3.81 faiz – 38.533,65 TL taksit – 4.642.738 TL toplam ödeme
ICBC Turkey: Yüzde 4.17 faiz – 42.012,07 TL taksit – 5.086.278 TL toplam ödeme
Anadolubank: Yüzde 5.25 faiz – 52.613,36 TL taksit – 6.331.923 TL toplam ödeme
Şekerbank: Yüzde 5.89 faiz – 58.961,37 TL taksit – 7.092.664 TL toplam ödeme
Ziraat Katılım: Yüzde 3.49 faiz – 35.478,30 TL taksit – 4.270.596 TL toplam ödeme
TEB (Türk Ekonomi Bankası): Yüzde 3.15 faiz – 32.280,98 TL taksit – 3.898.758 TL toplam ödeme
Alternatif Bank: Yüzde 3.19 faiz – 32.654,09 TL taksit – 3.931.790 TL toplam ödeme