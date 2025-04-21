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En uygun konut kredisi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık taksidi ve geri ödeme tutarı belli oldu
En uygun konut kredisi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık taksidi ve geri ödeme tutarı belli oldu
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’ya yükseltmesinin ardından bankalar da konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. En düşük faiz oranı yüzde 2.59... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
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Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta aldığı kararla politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya çıkardı. Bu gelişme sonrası, bankaların konut kredisi faiz oranları da güncellenmeye başladı. Vatandaşların konut alma planları bu değişikliklerden doğrudan etkilenirken, 1 milyon TL’lik kredi için uygulanacak aylık taksitler de büyük önem kazandı.En düşük ve en yüksek faiz oranlarıBankalar arasında en düşük faiz oranı yüzde 2.59 ile Halkbank’ta görülürken, en yüksek oran ise yüzde 5.89 ile Şekerbank tarafından uygulanıyor. Bu oranlar, 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisi için geçerli.Ziraat Bankası: Yüzde 3.09 faizZiraat Bankası, faiz oranını yüzde 3.09 olarak belirledi.Halkbank: Yüzde 2.59 ile en düşük faizHalkbank, "Hesaplı Evim Konut Kredisi" kapsamında yüzde 2.59 faiz ile kredi veriyor.Vakıfbank: Yüzde 2.99 faizVakıfbank'ın "Sarıpanjur" kampanyasıyla sunduğu faiz oranı yüzde 2.99.Garanti Bankası: Yüzde 3.09 faizGaranti BBVA, faiz oranını yüzde 3.09 olarak açıkladı.İş Bankası: Yüzde 3.10 faizİş Bankası, yüzde 3.10 faiz oranıyla kredi veriyor.ING Bank: Yüzde 3.39 faizING Bank, faiz oranını %3,39 olarak belirledi.QNB Finansbank: Yüzde 2,94 FaizQNB, “Standart Mortgage” ürünüyle %2,94 faiz uyguluyor.Akbank: Yüzde 3,15 FaizAkbank, “İlk Evim Konut Kredisi” için %3,15 faiz sunuyor.Diğer Bankaların Faiz Oranları ve Geri Ödeme Tutarları
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En uygun konut kredisi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık taksidi ve geri ödeme tutarı belli oldu

17:13 21.04.2025 (güncellendi: 17:33 21.04.2025)
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Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’ya yükseltmesinin ardından bankalar da konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. En düşük faiz oranı yüzde 2.59 olurken en yüksek oran ise yüzde 5.89 olarak gerçekleşti. 1 milyon TL'lik kredinin taksitleri banka bazında ne kadar? İşte detaylar…
Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta aldığı kararla politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya çıkardı. Bu gelişme sonrası, bankaların konut kredisi faiz oranları da güncellenmeye başladı. Vatandaşların konut alma planları bu değişikliklerden doğrudan etkilenirken, 1 milyon TL’lik kredi için uygulanacak aylık taksitler de büyük önem kazandı.

En düşük ve en yüksek faiz oranları

Bankalar arasında en düşük faiz oranı yüzde 2.59 ile Halkbank’ta görülürken, en yüksek oran ise yüzde 5.89 ile Şekerbank tarafından uygulanıyor. Bu oranlar, 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisi için geçerli.

Ziraat Bankası: Yüzde 3.09 faiz

Ziraat Bankası, faiz oranını yüzde 3.09 olarak belirledi.
Aylık taksit: 31.722,98 TL
Toplam geri ödeme: 3.758.757 TL

Halkbank: Yüzde 2.59 ile en düşük faiz

Halkbank, "Hesaplı Evim Konut Kredisi" kapsamında yüzde 2.59 faiz ile kredi veriyor.
Aylık taksit: 27.162,91 TL
Toplam geri ödeme: 3.259.549 TL

Vakıfbank: Yüzde 2.99 faiz

Vakıfbank'ın "Sarıpanjur" kampanyasıyla sunduğu faiz oranı yüzde 2.99.
Aylık taksit: 30.797,66 TL
Toplam ödeme: 3.720.000 TL’nin üzerinde

Garanti Bankası: Yüzde 3.09 faiz

Garanti BBVA, faiz oranını yüzde 3.09 olarak açıkladı.
Aylık taksit: 31.722,98 TL
Toplam ödeme: 3.838.207 TL

İş Bankası: Yüzde 3.10 faiz

İş Bankası, yüzde 3.10 faiz oranıyla kredi veriyor.
Aylık taksit: 31.815,84 TL
Toplam ödeme: 3.849.600 TL

ING Bank: Yüzde 3.39 faiz

ING Bank, faiz oranını %3,39 olarak belirledi.
Aylık taksit: 34.532,12 TL
Toplam ödeme: 4.165.638 TL

QNB Finansbank: Yüzde 2,94 Faiz

QNB, “Standart Mortgage” ürünüyle %2,94 faiz uyguluyor.
Aylık taksit: 30.337,30 TL
Toplam ödeme: 3.659.266 TL

Akbank: Yüzde 3,15 Faiz

Akbank, “İlk Evim Konut Kredisi” için %3,15 faiz sunuyor.
Aylık taksit: 32.280,98 TL
Toplam ödeme: 3.901.477 TL

Diğer Bankaların Faiz Oranları ve Geri Ödeme Tutarları

Denizbank: Yüzde 3.81 faiz – 38.533,65 TL taksit – 4.642.738 TL toplam ödeme
ICBC Turkey: Yüzde 4.17 faiz – 42.012,07 TL taksit – 5.086.278 TL toplam ödeme
Anadolubank: Yüzde 5.25 faiz – 52.613,36 TL taksit – 6.331.923 TL toplam ödeme
Şekerbank: Yüzde 5.89 faiz – 58.961,37 TL taksit – 7.092.664 TL toplam ödeme
Ziraat Katılım: Yüzde 3.49 faiz – 35.478,30 TL taksit – 4.270.596 TL toplam ödeme
TEB (Türk Ekonomi Bankası): Yüzde 3.15 faiz – 32.280,98 TL taksit – 3.898.758 TL toplam ödeme
Alternatif Bank: Yüzde 3.19 faiz – 32.654,09 TL taksit – 3.931.790 TL toplam ödeme
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