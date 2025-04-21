https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/trump-fed-baskani-powella-seslendi-enflasyon-yok-faiz-dusmezse-ekonomi-yavaslar-1095564777.html
Trump, FED Başkanı Powell'a seslendi: 'Enflasyon yok, faiz düşmezse ekonomi yavaşlar'
Trump, FED Başkanı Powell'a seslendi: 'Enflasyon yok, faiz düşmezse ekonomi yavaşlar'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz politikalarını bir kez daha hedef aldı. Trump, enflasyonun düşük seyrettiği bir dönemde faiz... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T17:59+0300
2025-04-21T17:59+0300
2025-04-21T17:59+0300
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ABD Başkanı Trump, faiz indiriminin gecikmesinin ekonomide yavaşlamaya neden olabileceği gerekçesiyle Fed Başkanı Powell’ı eleştirdi.ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Neredeyse hiç enflasyon yok. Powell, seçim dönemi dışında her zaman çok geç kalıyor. Faizler düşürülmezse ekonomide yavaşlama olabilir" ifadelerini kullandı.Trump, birçok kesimin faiz oranlarında 'önleyici indirimler' talep ettiğini belirterek, Fed'in politikalarının ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, kendi döneminde uygulanan gümrük tarifelerinin küresel ekonomi üzerinde etkili olduğunu da vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/trump-yanlislikla-sinir-disi-edilen-garcia-hakkinda-konustu--1095537391.html
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abd, donald trump, faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, faiz artırımı, kilit faiz oranı, enflasyon, enflasyon oranı, enflasyon rakamı, jerome powell
abd, donald trump, faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, faiz artırımı, kilit faiz oranı, enflasyon, enflasyon oranı, enflasyon rakamı, jerome powell
Trump, FED Başkanı Powell'a seslendi: 'Enflasyon yok, faiz düşmezse ekonomi yavaşlar'
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz politikalarını bir kez daha hedef aldı. Trump, enflasyonun düşük seyrettiği bir dönemde faiz indiriminin geciktiğini savunurken ekonomide olası bir yavaşlamaya karşı önleyici adımların atılması gerektiğini savundu.
ABD Başkanı Trump, faiz indiriminin gecikmesinin ekonomide yavaşlamaya neden olabileceği gerekçesiyle Fed Başkanı Powell’ı eleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Neredeyse hiç enflasyon yok. Powell, seçim dönemi dışında her zaman çok geç kalıyor. Faizler düşürülmezse ekonomide yavaşlama olabilir" ifadelerini kullandı.
Trump, birçok kesimin faiz oranlarında 'önleyici indirimler' talep ettiğini belirterek, Fed'in politikalarının ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, kendi döneminde uygulanan gümrük tarifelerinin küresel ekonomi üzerinde etkili olduğunu da vurguladı.