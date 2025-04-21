https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/trump-fed-baskani-powella-seslendi-enflasyon-yok-faiz-dusmezse-ekonomi-yavaslar-1095564777.html

Trump, FED Başkanı Powell'a seslendi: 'Enflasyon yok, faiz düşmezse ekonomi yavaşlar'

Trump, FED Başkanı Powell'a seslendi: 'Enflasyon yok, faiz düşmezse ekonomi yavaşlar'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz politikalarını bir kez daha hedef aldı. Trump, enflasyonun düşük seyrettiği bir dönemde faiz... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T17:59+0300

2025-04-21T17:59+0300

2025-04-21T17:59+0300

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ABD Başkanı Trump, faiz indiriminin gecikmesinin ekonomide yavaşlamaya neden olabileceği gerekçesiyle Fed Başkanı Powell’ı eleştirdi.ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Neredeyse hiç enflasyon yok. Powell, seçim dönemi dışında her zaman çok geç kalıyor. Faizler düşürülmezse ekonomide yavaşlama olabilir" ifadelerini kullandı.Trump, birçok kesimin faiz oranlarında 'önleyici indirimler' talep ettiğini belirterek, Fed'in politikalarının ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, kendi döneminde uygulanan gümrük tarifelerinin küresel ekonomi üzerinde etkili olduğunu da vurguladı.

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