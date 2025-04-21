Trump, 'yanlışlıkla' sınır dışı edilen Garcia hakkında konuştu: Tatlı ve masum gibi gösteriyorlar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
09:21
3 dk
SESLİ HABER
Zirai don ceviz ağaçlarını da vurdu: ‘Yüzde 100 zayiat var'
10:13
2 dk
SESLİ HABER
Kolezyum'u büyüledi, milyonlar görmek için yarıştı
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Marmara'da müsilaj tehlikesi: 'Yaz aylarında yoğunluk artabilir'
10:38
4 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
12:13
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
Belirti vermeden ilerliyor, ani ölümle sonuçlanabiliyor: Aort yırtılması nedir?
13:13
3 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
13:29
5 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
13:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
ÖZEL HABER
Kıbrıs meselesinin arka planı: AB’nin yeni Orta Asya politikası
14:11
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: “Zirai don, yalnızca üreticiyi değil tüketiciyi de etkiledi”
14:25
13 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından İran’ı vurmak için ‘Trump’ı ekarte etme’ planı
14:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kürşad Tüzmen: Bu krizde ABD kaybeder
18:11
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'da bir köpek, bir aydır yangında ölen sahibinin külleri üzerinde bekliyor
18:26
1 dk
ÖZEL HABER
Cem Gürdeniz: ‘Azerbaycan, İsrail konusunda Türkiye’yi örnek almış’
18:47
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Ersöz: “Balyoz davasında yargıtay, “suç için anlaşma hükümleri” olabilir diyerek değerlendirme yaptı”
19:02
20 dk
SESLİ HABER
İstanbul'un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekaresi 250 dolar
19:46
3 dk
SESLİ HABER
Sık esniyor, dalgın mı hissediyorsunuz? Vücudunuz sessizce yardım çağrısı yapıyor olabilir
20:12
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
20:30
16 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe bahar rüzgarı: Fiyatlar uçmadan son fırsat mı?
20:52
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Baki Suiçmez: 'Çiftçi toprağı bırakmak zorunda kalıyor'
21:41
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Haluk Hapkon: “Cumhuriyet Devrimi ile mesafeli bir solun, Türkiye halkına çözüm sunması mümkün değildir”
22:00
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/trump-yanlislikla-sinir-disi-edilen-garcia-hakkinda-konustu--1095537391.html
Trump, 'yanlışlıkla' sınır dışı edilen Garcia hakkında konuştu: Tatlı ve masum gibi gösteriyorlar
Trump, 'yanlışlıkla' sınır dışı edilen Garcia hakkında konuştu: Tatlı ve masum gibi gösteriyorlar
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki radikal demokratların ve bazı medya kanallarının "yanlışlıkla" El Salvador'a sınır dışı edilen Kilmar Abrego Garcia'yı... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T07:49+0300
2025-04-21T07:59+0300
dünya
el salvador
truth social
abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094999985_0:9:744:427_1920x0_80_0_0_81b32c73ecd3c15fce9a2025ab1e331f.png
ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Amerikan kamuoyunda son günlerin en tartışmalı başlıklarından biri olan Garcia'nın sınır dışı edilmesine ilişkin görüşlerini aktardı.Trump, paylaşımında, "Radikal deli demokratlar ile onların sahte haber medyasındaki yoldaşları, Kilmar Armando Abrego Garcia'yı çok tatlı ve masum bir insanmış gibi gösteriyorlar ancak bu tamamen, bariz ve tehlikeli bir yalan" ifadelerini kullandı.Başkan Trump, ABD'deki 2 ayrı mahkemenin, Garcia'nın Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri sayılan El Salvador kökenli "MS-13" çetesine üye olduğunu, ülkeye yasa dışı yollarla girdiğini ve hakkında sınır dışı emri bulunduğunu tespit ettiğine dikkati çekti.Suçluları aklamak için ABD halkına yalan söyleyenlerin eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini belirten Trump, "Liberallerin ve ana akım medyanın ülkemizden bu denli nefret etmesi, sınırımızı, sokaklarımızı ve ailelerimizi güvende tutmaya çalışmak yerine suçluları korumaya takıntılı olması, alçak ve Amerikan karşıtı bir tutumdur" değerlendirmesinde bulundu.Ne olmuştu?Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'ne (CECOT) göndermişti.Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi kullanılmıştı.Garcia'nın, artık El Salvador hapishanesinde tutulduğu için geri getirilemeyeceği öne sürülmüştü.Maryland'de federal yargıç Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek, ABD'ye dönmesine hükmetmişti.Başka bir federal yargıç da 11 Nisan'da Garcia'nın nerede olduğu konusunda derhal bilgi verilmesini ve geri getirilmesini emretmişti.Öte yandan Trump yönetimi, federal mahkemelerin Garcia'nın ABD'ye geri getirilmesi için karar verme yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/trump-umarim-rusya-ve-ukrayna-onumuzdeki-hafta-bir-anlasamaya-varir-1095534921.html
el salvador
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094999985_0:0:660:495_1920x0_80_0_0_10ea92fa785efcc9825578954f95ebe9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
el salvador, truth social, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), donald trump
el salvador, truth social, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), donald trump

Trump, 'yanlışlıkla' sınır dışı edilen Garcia hakkında konuştu: Tatlı ve masum gibi gösteriyorlar

07:49 21.04.2025 (güncellendi: 07:59 21.04.2025)
© AP Photo / PoolDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Pool
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki radikal demokratların ve bazı medya kanallarının "yanlışlıkla" El Salvador'a sınır dışı edilen Kilmar Abrego Garcia'yı "tatlı ve masum" bir kişiymiş gibi göstermeye çalıştığını belirtti.
ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Amerikan kamuoyunda son günlerin en tartışmalı başlıklarından biri olan Garcia'nın sınır dışı edilmesine ilişkin görüşlerini aktardı.
Trump, paylaşımında, "Radikal deli demokratlar ile onların sahte haber medyasındaki yoldaşları, Kilmar Armando Abrego Garcia'yı çok tatlı ve masum bir insanmış gibi gösteriyorlar ancak bu tamamen, bariz ve tehlikeli bir yalan" ifadelerini kullandı.
Başkan Trump, ABD'deki 2 ayrı mahkemenin, Garcia'nın Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri sayılan El Salvador kökenli "MS-13" çetesine üye olduğunu, ülkeye yasa dışı yollarla girdiğini ve hakkında sınır dışı emri bulunduğunu tespit ettiğine dikkati çekti.
Suçluları aklamak için ABD halkına yalan söyleyenlerin eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini belirten Trump, "Liberallerin ve ana akım medyanın ülkemizden bu denli nefret etmesi, sınırımızı, sokaklarımızı ve ailelerimizi güvende tutmaya çalışmak yerine suçluları korumaya takıntılı olması, alçak ve Amerikan karşıtı bir tutumdur" değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'ne (CECOT) göndermişti.
Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi kullanılmıştı.
Garcia'nın, artık El Salvador hapishanesinde tutulduğu için geri getirilemeyeceği öne sürülmüştü.
Maryland'de federal yargıç Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek, ABD'ye dönmesine hükmetmişti.
Başka bir federal yargıç da 11 Nisan'da Garcia'nın nerede olduğu konusunda derhal bilgi verilmesini ve geri getirilmesini emretmişti.
Öte yandan Trump yönetimi, federal mahkemelerin Garcia'nın ABD'ye geri getirilmesi için karar verme yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna önümüzdeki hafta bir anlaşamaya varır
00:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала