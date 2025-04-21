Papa'nın ölümünün ardından 900 yıllık kehanet yeniden gündemde: '7 tepeli şehir yıkılacak, dünyanın sonu gelecek'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
09:21
3 dk
SESLİ HABER
Zirai don ceviz ağaçlarını da vurdu: ‘Yüzde 100 zayiat var'
10:13
2 dk
SESLİ HABER
Kolezyum'u büyüledi, milyonlar görmek için yarıştı
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Marmara'da müsilaj tehlikesi: 'Yaz aylarında yoğunluk artabilir'
10:38
4 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
12:13
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
Belirti vermeden ilerliyor, ani ölümle sonuçlanabiliyor: Aort yırtılması nedir?
13:13
3 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
13:29
5 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
13:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
ÖZEL HABER
Kıbrıs meselesinin arka planı: AB’nin yeni Orta Asya politikası
14:11
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: “Zirai don, yalnızca üreticiyi değil tüketiciyi de etkiledi”
14:25
13 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından İran’ı vurmak için ‘Trump’ı ekarte etme’ planı
14:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Sanatçı Ayşe Erbulak: 'İmrenmek başka bir şeydir, haset etmek başka bir şey'
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Kişisel gelişim uzmanı Şehval Görmez: 'Sınır çizmek ve karşımızdakinin bunu bilmesi çok sağlıklı bir durum'
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kürşad Tüzmen: Bu krizde ABD kaybeder
18:11
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'da bir köpek, bir aydır yangında ölen sahibinin külleri üzerinde bekliyor
18:26
1 dk
ÖZEL HABER
Cem Gürdeniz: ‘Azerbaycan, İsrail konusunda Türkiye’yi örnek almış’
18:47
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Ersöz: “Balyoz davasında yargıtay, “suç için anlaşma hükümleri” olabilir diyerek değerlendirme yaptı”
19:02
20 dk
SESLİ HABER
İstanbul'un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekaresi 250 dolar
19:46
3 dk
SESLİ HABER
Sık esniyor, dalgın mı hissediyorsunuz? Vücudunuz sessizce yardım çağrısı yapıyor olabilir
20:12
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
20:30
16 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe bahar rüzgarı: Fiyatlar uçmadan son fırsat mı?
20:52
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Baki Suiçmez: 'Çiftçi toprağı bırakmak zorunda kalıyor'
21:41
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Haluk Hapkon: “Cumhuriyet Devrimi ile mesafeli bir solun, Türkiye halkına çözüm sunması mümkün değildir”
22:00
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: 'Gerekçesiz planlı sezaryen yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde önerilmiyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Menenjit hastalığı artıyor, belirtileri ve alınması gereken önlemler neler?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Prince
15:31
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının en üretken roman yazarıydı
17:39
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/papanin-olumunun-ardindan-900-yillik-kehanet-yeniden-gundemde-7-tepeli-sehir-1095559211.html
Papa'nın ölümünün ardından 900 yıllık kehanet yeniden gündemde: '7 tepeli şehir yıkılacak, dünyanın sonu gelecek'
Papa'nın ölümünün ardından 900 yıllık kehanet yeniden gündemde: '7 tepeli şehir yıkılacak, dünyanın sonu gelecek'
Sputnik Türkiye
900 yıllık Aziz Malachy kehaneti yeniden gündemde. Papa Francis’in hastalığı sonrası, 2027’de dünyanın sonu mu geliyor? Detaylar haberimizde.
2025-04-21T17:16+0300
2025-04-21T17:19+0300
papa francis
abd
vatikan
yaşam
bilim
bilim insanları
kıyamet
kıyamet
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/15/1095560166_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_6b7bca124261ad7d68e3ed0a85075680.png
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in zatürre teşhisiyle 14 Şubat’ta hastaneye yatmasının ardından, uzun süredir tartışılan bir kehanet yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. Kehanet, 1139 yılında İrlandalı Başpiskopos Aziz Malachy tarafından yazıldığı iddia edilen ve “Papaların Kehaneti” olarak bilinen metne dayanıyor.Kehanet Kitabı nedir?1595 yılında Benediktin rahibi Arnold Wion tarafından Vatikan’ın gizli arşivlerinde keşfedildiği öne sürülen kitap, 112 kısa ve gizemli cümle içeriyor. Bu cümlelerin her biri, tarihteki farklı papaların özelliklerine işaret ettiği düşünülüyor. Kitabın son bölümü ise, “Romalı Petrus” adlı son papa ve “yedi tepeli şehrin yıkılması” gibi apokaliptik ifadelerle dikkat çekiyor.Francis son Papa mı?Bazı yorumcular, kitapta geçen “Romalı Petrus” ifadesinin, Papa Francis’in ardından gelecek olan kişinin sembolik adı olduğunu düşünüyor. Diğer bir görüş ise, Papa Francis’in sağlık durumu nedeniyle bu unvanı temsil ettiğini ve kendisinin “son papa” olabileceğini savunuyor.2027 kehaneti ne anlatıyor?Kitabın farklı yorumlarına göre, dünyanın sonu 2027 yılında gelebilir. Bu tarih, Malachy’nin kehanetlerinin başlangıç yılı olarak kabul edilen 1585 yılına 442 yıl eklenerek ulaşılan bir tarih. Tartışmalar ne diyor? Sahte mi, gerçek mi?Bazı tarihçiler ve din bilimciler, bu metnin Aziz Malachy tarafından yazılmadığını; aksine, 16. yüzyıldaki papalık seçimlerini etkilemek için yazılmış olabileceğini iddia ediyor. Özellikle Kardinal Girolamo Simoncelli lehine kehanetler barındırdığı, ancak Simoncelli yerine Gregory XIV’ün seçilmesiyle bu planın boşa çıktığı öne sürülüyor.St. Malachy kimdir?St. Malachy, İrlanda’da 12. yüzyılda yaşamış bir başpiskopostur. Roma Kilisesi ile İrlanda kilisesini hizalamak için yaptığı reformlarla tanınır. Kehanet kitabıyla ilişkilendirilmiş olsa da, bu iddiaların tarihsel gerçekliği hala tartışmalıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/yeni-papa-adayi-kim-olacak-kardinal-pietro-parolin-kimdir-nerelidir-ne-gorev-yapti-1095557619.html
abd
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/15/1095560166_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_216ceedfc419e806606c16f658fae944.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aziz malachy kehaneti, papa francis son durumu, papa francis kehanet kitabı, dünyanın sonu 2027, papaların kehaneti kitabı, st malachy vizyonu, papa francis hasta mı, yeni papa kim olacak, papaların kehaneti gerçek mi, vatikan kehanet kitabı
aziz malachy kehaneti, papa francis son durumu, papa francis kehanet kitabı, dünyanın sonu 2027, papaların kehaneti kitabı, st malachy vizyonu, papa francis hasta mı, yeni papa kim olacak, papaların kehaneti gerçek mi, vatikan kehanet kitabı

Papa'nın ölümünün ardından 900 yıllık kehanet yeniden gündemde: '7 tepeli şehir yıkılacak, dünyanın sonu gelecek'

17:16 21.04.2025 (güncellendi: 17:19 21.04.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Papa Francis’in sağlık sorunları sonrası, 1139 yılına dayanan ve St. Malachy’ye atfedilen “Papaların Kehaneti” adlı kitap yeniden gündeme geldi. Kitabın son bölümleri, dünyanın sonunun yaklaştığına dair çarpıcı ifadeler içeriyor.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in zatürre teşhisiyle 14 Şubat’ta hastaneye yatmasının ardından, uzun süredir tartışılan bir kehanet yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. Kehanet, 1139 yılında İrlandalı Başpiskopos Aziz Malachy tarafından yazıldığı iddia edilen ve “Papaların Kehaneti” olarak bilinen metne dayanıyor.

Kehanet Kitabı nedir?

1595 yılında Benediktin rahibi Arnold Wion tarafından Vatikan’ın gizli arşivlerinde keşfedildiği öne sürülen kitap, 112 kısa ve gizemli cümle içeriyor. Bu cümlelerin her biri, tarihteki farklı papaların özelliklerine işaret ettiği düşünülüyor. Kitabın son bölümü ise, “Romalı Petrus” adlı son papa ve “yedi tepeli şehrin yıkılması” gibi apokaliptik ifadelerle dikkat çekiyor.

Francis son Papa mı?

Bazı yorumcular, kitapta geçen “Romalı Petrus” ifadesinin, Papa Francis’in ardından gelecek olan kişinin sembolik adı olduğunu düşünüyor. Diğer bir görüş ise, Papa Francis’in sağlık durumu nedeniyle bu unvanı temsil ettiğini ve kendisinin “son papa” olabileceğini savunuyor.

2027 kehaneti ne anlatıyor?

Kitabın farklı yorumlarına göre, dünyanın sonu 2027 yılında gelebilir. Bu tarih, Malachy’nin kehanetlerinin başlangıç yılı olarak kabul edilen 1585 yılına 442 yıl eklenerek ulaşılan bir tarih.

Tartışmalar ne diyor? Sahte mi, gerçek mi?

Bazı tarihçiler ve din bilimciler, bu metnin Aziz Malachy tarafından yazılmadığını; aksine, 16. yüzyıldaki papalık seçimlerini etkilemek için yazılmış olabileceğini iddia ediyor. Özellikle Kardinal Girolamo Simoncelli lehine kehanetler barındırdığı, ancak Simoncelli yerine Gregory XIV’ün seçilmesiyle bu planın boşa çıktığı öne sürülüyor.

St. Malachy kimdir?

St. Malachy, İrlanda’da 12. yüzyılda yaşamış bir başpiskopostur. Roma Kilisesi ile İrlanda kilisesini hizalamak için yaptığı reformlarla tanınır. Kehanet kitabıyla ilişkilendirilmiş olsa da, bu iddiaların tarihsel gerçekliği hala tartışmalıdır.
Pietro Parolin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
DÜNYA
Yeni Papa adayı kim olacak? Kardinal Pietro Parolin kimdir, nerelidir, ne görev yaptı?
14:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала