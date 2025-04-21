https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/papanin-olumunun-ardindan-900-yillik-kehanet-yeniden-gundemde-7-tepeli-sehir-1095559211.html

Papa'nın ölümünün ardından 900 yıllık kehanet yeniden gündemde: '7 tepeli şehir yıkılacak, dünyanın sonu gelecek'

Papa'nın ölümünün ardından 900 yıllık kehanet yeniden gündemde: '7 tepeli şehir yıkılacak, dünyanın sonu gelecek'

Sputnik Türkiye

900 yıllık Aziz Malachy kehaneti yeniden gündemde. Papa Francis’in hastalığı sonrası, 2027’de dünyanın sonu mu geliyor? Detaylar haberimizde.

2025-04-21T17:16+0300

2025-04-21T17:16+0300

2025-04-21T17:19+0300

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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in zatürre teşhisiyle 14 Şubat’ta hastaneye yatmasının ardından, uzun süredir tartışılan bir kehanet yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. Kehanet, 1139 yılında İrlandalı Başpiskopos Aziz Malachy tarafından yazıldığı iddia edilen ve “Papaların Kehaneti” olarak bilinen metne dayanıyor.Kehanet Kitabı nedir?1595 yılında Benediktin rahibi Arnold Wion tarafından Vatikan’ın gizli arşivlerinde keşfedildiği öne sürülen kitap, 112 kısa ve gizemli cümle içeriyor. Bu cümlelerin her biri, tarihteki farklı papaların özelliklerine işaret ettiği düşünülüyor. Kitabın son bölümü ise, “Romalı Petrus” adlı son papa ve “yedi tepeli şehrin yıkılması” gibi apokaliptik ifadelerle dikkat çekiyor.Francis son Papa mı?Bazı yorumcular, kitapta geçen “Romalı Petrus” ifadesinin, Papa Francis’in ardından gelecek olan kişinin sembolik adı olduğunu düşünüyor. Diğer bir görüş ise, Papa Francis’in sağlık durumu nedeniyle bu unvanı temsil ettiğini ve kendisinin “son papa” olabileceğini savunuyor.2027 kehaneti ne anlatıyor?Kitabın farklı yorumlarına göre, dünyanın sonu 2027 yılında gelebilir. Bu tarih, Malachy’nin kehanetlerinin başlangıç yılı olarak kabul edilen 1585 yılına 442 yıl eklenerek ulaşılan bir tarih. Tartışmalar ne diyor? Sahte mi, gerçek mi?Bazı tarihçiler ve din bilimciler, bu metnin Aziz Malachy tarafından yazılmadığını; aksine, 16. yüzyıldaki papalık seçimlerini etkilemek için yazılmış olabileceğini iddia ediyor. Özellikle Kardinal Girolamo Simoncelli lehine kehanetler barındırdığı, ancak Simoncelli yerine Gregory XIV’ün seçilmesiyle bu planın boşa çıktığı öne sürülüyor.St. Malachy kimdir?St. Malachy, İrlanda’da 12. yüzyılda yaşamış bir başpiskopostur. Roma Kilisesi ile İrlanda kilisesini hizalamak için yaptığı reformlarla tanınır. Kehanet kitabıyla ilişkilendirilmiş olsa da, bu iddiaların tarihsel gerçekliği hala tartışmalıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/yeni-papa-adayi-kim-olacak-kardinal-pietro-parolin-kimdir-nerelidir-ne-gorev-yapti-1095557619.html

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