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Yeni Papa adayı kim olacak? Kardinal Pietro Parolin kimdir, nerelidir, ne görev yaptı?
Yeni Papa adayı kim olacak? Kardinal Pietro Parolin kimdir, nerelidir, ne görev yaptı?
Sputnik Türkiye
Yeni Papa adayı olarak öne çıkan Kardinal Pietro Parolin kimdir? Vatikan’daki görevleri, diplomatik kariyeri ve Papa olma ihtimali bu haberde.
2025-04-21T14:59+0300
2025-04-21T14:59+0300
padova
meksika
papa francis
venezuela
vatikan
katolik kilisesi
i̇talyanca
i̇ngilizce
fransızca
dünya
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Papa Francis’in hayatını kaybetmesi, Katolik dünyasında yeni liderin kim olacağı sorusunu gündeme getirdi. Vatikan'da konuşulan isimlerin başında gelen Kardinal Pietro Parolin, Katolik Kilisesi’nin en önemli diplomatik figürlerinden biri olarak öne çıkıyor.Kardinal Pietro Parolin kimdir?17 Ocak 1955’te İtalya’nın Schiavon kasabasında doğan Pietro Parolin, ilahiyat eğitimini Padova Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra 1980 yılında rahip olarak atandı. 1986’da Vatikan’ın Diplomatik Akademisi’ne katılarak kilisenin küresel ilişkiler alanındaki uzmanlığını geliştirdi.Diplomatik görevleri ve yükselişiParolin’in diplomatik kariyeri, Afrika ve Latin Amerika’daki görevlerle şekillendi. Nijerya ve Meksika’daki deneyimlerinin ardından, 2009’da Venezuela Büyükelçiliği görevine getirildi. 2013 yılında Papa Francis tarafından Vatikan Devlet Sekreterliği görevine atandı. Bu pozisyon, Katolik dünyasında başbakanlıkla eşdeğer kabul edilen yüksek bir makamdır.Küresel etki alanı: Çin, Küba ve Ortadoğu diplomasi hamleleriKardinal Parolin, kilise tarihinin en dikkat çekici diplomatik süreçlerinden bazılarını yürüttü. ABD-Küba ilişkilerinin normalleşmesinde oynadığı arabulucu rol, Çin ile yapılan piskopos atama anlaşması ve Orta Doğu barış süreçlerine katkısı dikkat çekti. Ayrıca iklim değişikliği konularında Vatikan'ın sesini uluslararası platformlara taşıyan isimlerden biri oldu.Yeni Papa olur mu? Uzmanlar ne diyor?Parolin’in ılımlı-muhafazakâr çizgisi, hem gelenekselci hem reform yanlısı gruplardan destek almasını kolaylaştırıyor. Çok dilli olması (İtalyanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca) ve yüksek diplomatik birikimi, onu Vatikan içindeki önemli figürlerden biri haline getiriyor. Uzmanlar, konklavda dengeleri değiştirebilecek bir aday olarak değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/cumhurbaskani-erdogandan-papa-franciscus-icin-taziye-mesaji-1095557437.html
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kardinal pietro parolin kimdir, yeni papa adayı kim, pietro parolin hayatı, vatikan papa seçimi 2025, papa francis yerine kim geçecek, kardinal parolin özgeçmiş, pietro parolin görevleri, vatikan devlet sekreteri kimdir, katolik dünyası yeni papa, papa seçim süreci
kardinal pietro parolin kimdir, yeni papa adayı kim, pietro parolin hayatı, vatikan papa seçimi 2025, papa francis yerine kim geçecek, kardinal parolin özgeçmiş, pietro parolin görevleri, vatikan devlet sekreteri kimdir, katolik dünyası yeni papa, papa seçim süreci

Yeni Papa adayı kim olacak? Kardinal Pietro Parolin kimdir, nerelidir, ne görev yaptı?

14:59 21.04.2025
© AP Photo / Andrew MedichiniPietro Parolin
Pietro Parolin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
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Papa Francis’in vefatının ardından gözler Katolik dünyasının yeni liderinin kim olacağına çevrildi. Bu süreçte ismi öne çıkan figürlerden biri olan Kardinal Pietro Parolin, güçlü diplomatik geçmişiyle dikkat çekiyor. Peki Kardinal Pietro Parolin kimdir, yeni Papa olma ihtimali nedir?
Papa Francis’in hayatını kaybetmesi, Katolik dünyasında yeni liderin kim olacağı sorusunu gündeme getirdi. Vatikan'da konuşulan isimlerin başında gelen Kardinal Pietro Parolin, Katolik Kilisesi’nin en önemli diplomatik figürlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kardinal Pietro Parolin kimdir?

17 Ocak 1955’te İtalya’nın Schiavon kasabasında doğan Pietro Parolin, ilahiyat eğitimini Padova Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra 1980 yılında rahip olarak atandı. 1986’da Vatikan’ın Diplomatik Akademisi’ne katılarak kilisenin küresel ilişkiler alanındaki uzmanlığını geliştirdi.

Diplomatik görevleri ve yükselişi

Parolin’in diplomatik kariyeri, Afrika ve Latin Amerika’daki görevlerle şekillendi. Nijerya ve Meksika’daki deneyimlerinin ardından, 2009’da Venezuela Büyükelçiliği görevine getirildi. 2013 yılında Papa Francis tarafından Vatikan Devlet Sekreterliği görevine atandı. Bu pozisyon, Katolik dünyasında başbakanlıkla eşdeğer kabul edilen yüksek bir makamdır.

Küresel etki alanı: Çin, Küba ve Ortadoğu diplomasi hamleleri

Kardinal Parolin, kilise tarihinin en dikkat çekici diplomatik süreçlerinden bazılarını yürüttü. ABD-Küba ilişkilerinin normalleşmesinde oynadığı arabulucu rol, Çin ile yapılan piskopos atama anlaşması ve Orta Doğu barış süreçlerine katkısı dikkat çekti. Ayrıca iklim değişikliği konularında Vatikan'ın sesini uluslararası platformlara taşıyan isimlerden biri oldu.

Yeni Papa olur mu? Uzmanlar ne diyor?

Parolin’in ılımlı-muhafazakâr çizgisi, hem gelenekselci hem reform yanlısı gruplardan destek almasını kolaylaştırıyor. Çok dilli olması (İtalyanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca) ve yüksek diplomatik birikimi, onu Vatikan içindeki önemli figürlerden biri haline getiriyor. Uzmanlar, konklavda dengeleri değiştirebilecek bir aday olarak değerlendiriyor.
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