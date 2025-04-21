https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/yeni-papa-adayi-kim-olacak-kardinal-pietro-parolin-kimdir-nerelidir-ne-gorev-yapti-1095557619.html

Yeni Papa adayı kim olacak? Kardinal Pietro Parolin kimdir, nerelidir, ne görev yaptı?

Yeni Papa adayı kim olacak? Kardinal Pietro Parolin kimdir, nerelidir, ne görev yaptı?

Sputnik Türkiye

Yeni Papa adayı olarak öne çıkan Kardinal Pietro Parolin kimdir? Vatikan’daki görevleri, diplomatik kariyeri ve Papa olma ihtimali bu haberde.

2025-04-21T14:59+0300

2025-04-21T14:59+0300

2025-04-21T14:59+0300

padova

meksika

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venezuela

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i̇talyanca

i̇ngilizce

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Papa Francis’in hayatını kaybetmesi, Katolik dünyasında yeni liderin kim olacağı sorusunu gündeme getirdi. Vatikan'da konuşulan isimlerin başında gelen Kardinal Pietro Parolin, Katolik Kilisesi’nin en önemli diplomatik figürlerinden biri olarak öne çıkıyor.Kardinal Pietro Parolin kimdir?17 Ocak 1955’te İtalya’nın Schiavon kasabasında doğan Pietro Parolin, ilahiyat eğitimini Padova Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra 1980 yılında rahip olarak atandı. 1986’da Vatikan’ın Diplomatik Akademisi’ne katılarak kilisenin küresel ilişkiler alanındaki uzmanlığını geliştirdi.Diplomatik görevleri ve yükselişiParolin’in diplomatik kariyeri, Afrika ve Latin Amerika’daki görevlerle şekillendi. Nijerya ve Meksika’daki deneyimlerinin ardından, 2009’da Venezuela Büyükelçiliği görevine getirildi. 2013 yılında Papa Francis tarafından Vatikan Devlet Sekreterliği görevine atandı. Bu pozisyon, Katolik dünyasında başbakanlıkla eşdeğer kabul edilen yüksek bir makamdır.Küresel etki alanı: Çin, Küba ve Ortadoğu diplomasi hamleleriKardinal Parolin, kilise tarihinin en dikkat çekici diplomatik süreçlerinden bazılarını yürüttü. ABD-Küba ilişkilerinin normalleşmesinde oynadığı arabulucu rol, Çin ile yapılan piskopos atama anlaşması ve Orta Doğu barış süreçlerine katkısı dikkat çekti. Ayrıca iklim değişikliği konularında Vatikan'ın sesini uluslararası platformlara taşıyan isimlerden biri oldu.Yeni Papa olur mu? Uzmanlar ne diyor?Parolin’in ılımlı-muhafazakâr çizgisi, hem gelenekselci hem reform yanlısı gruplardan destek almasını kolaylaştırıyor. Çok dilli olması (İtalyanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca) ve yüksek diplomatik birikimi, onu Vatikan içindeki önemli figürlerden biri haline getiriyor. Uzmanlar, konklavda dengeleri değiştirebilecek bir aday olarak değerlendiriyor.

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meksika

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