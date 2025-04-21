https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/kirmizi-bultenle-aranan-zanlilar-yurt-disinda-yakalanip-turkiyeye-getirildi-1095540035.html
Kırmızı bültenle aranan zanlılar yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan zanlılar yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2'si kırmızı bültenle aranan 3 kişiyi Gürcistan'da yakalayıp ülkeye getirdiklerini duyurdu. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T09:36+0300
2025-04-21T09:36+0300
2025-04-21T09:36+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
gürcistan
adalet bakanlığı
kırmızı bülten
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Bakan Yerlikaya, "Sınır ötesine de kaçsanız Türk polisinden kaçamazsınız" mesajıyla Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, ikisi kırmızı bültenle aranan 3 kişinin Gürcistan'da yakalanıp Türkiye getirildiğini duyurdu.Bakan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan Bakanlık çalışanlarına teşekkür eden Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahısları, Gürcistan'dan ülkemize geri getirdik" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/surucu-affi-olacak-mi-bakan-yerlikaya-net-konustu-1095527813.html
türki̇ye
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ali yerlikaya, gürcistan, adalet bakanlığı, kırmızı bülten
ali yerlikaya, gürcistan, adalet bakanlığı, kırmızı bülten
Kırmızı bültenle aranan zanlılar yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2'si kırmızı bültenle aranan 3 kişiyi Gürcistan'da yakalayıp ülkeye getirdiklerini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, "Sınır ötesine de kaçsanız Türk polisinden kaçamazsınız" mesajıyla Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, ikisi kırmızı bültenle aranan 3 kişinin Gürcistan'da yakalanıp Türkiye getirildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:
"Dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. isimli şahıs, 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ö.Y. isimli şahıs, 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahıs, Gürcistan'da yakalandı"
Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan Bakanlık çalışanlarına teşekkür eden Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahısları, Gürcistan'dan ülkemize geri getirdik" dedi.