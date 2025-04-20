https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/surucu-affi-olacak-mi-bakan-yerlikaya-net-konustu-1095527813.html

Sürücü affı olacak mı? Bakan Yerlikaya net konuştu

Sürücü affı olacak mı? Bakan Yerlikaya net konuştu

Sputnik Türkiye

Bakan Yerlikaya "Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim “Sürücü affı” konusu, kesinlikle gündemimizde yok" dedi. 20.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-20T10:43+0300

2025-04-20T10:43+0300

2025-04-20T12:43+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

trafik cezası

af

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Sürücü affı geleceğine dair iddialar üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı ve net bir dille af gelmeyeceğini söyledi.'Sürücü affı yok'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından sürücü affına ilişkin açıklama yaptı.Ehliyeti geçici olarak alınanlar yaklaşık 700 bin kişiGündemlerinde sürücü affının olmadığını belirten Yerlikaya, "19 Nisan 2025 itibari ile ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen sürücü sayısı 689 bin 946." dedi.Yerlikaya, sürücülerin ehliyetlerinin geri alınma sebepleri arasında alkollü ya da uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları, alkol ölçüm testini reddettikleri, bir yıl içinde 100 ceza puanını doldurdukları, hız ve kırmızı ışık ihlali ile drift yaptıkları için geri alındığını dile getirdi.Yerlikaya, paylaşımında "Bizim derdimiz işlem yapmak değil; kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak." ifadelerini kullandı.

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