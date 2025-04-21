https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/galatasaray-lucas-toreiranin-sozlesmesini-uzatti-toreiranin-sozlesme-detaylari-belli-oldu-1095568187.html
Galatasaray, Lucas Toreira'nın sözleşmesini uzattı: Toreira'nın sözleşme detayları belli oldu
Galatasaray, Lucas Toreira'nın sözleşmesini uzattı: Toreira'nın sözleşme detayları belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Uruguaylı orta saha Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatarak TFF'ye bildirimde bulundu. 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T21:57+0300
2025-04-21T21:57+0300
2025-04-21T21:57+0300
spor
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maç
tarihi maç
maç yayını
futbol
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futbol maçı
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Süper Lig'in lider ekibi Galatasaray, Uruguaylı orta saha Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattı.Galatasaray, Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'yla yeni bir sayfa açtı. Kulüp, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini 2028 yazına kadar uzatarak Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bildirimi yaptı. Sabah gazetesine göre; yıllık 4 milyon euro maaş alan yıldız oyuncu bonuslarla maaşını yükseltti.İngiltere Ligi ekibi Arsenal'dan transfer olan genç oyuncu 123 maçta 4 gol 11 asist performans sergilerken, bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü Bodrum FK ağlarına, kariyerindeki ilk kafa golüyle atmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/galatasaray-bodrumsporu-2-0-yendi-baris-alper-cezali-duruma-dustu-penalti-vardan-dondu-1095508969.html
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galatasaray, lucas torreira, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, sözleşme, toplu sözleşme
galatasaray, lucas torreira, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, sözleşme, toplu sözleşme
Galatasaray, Lucas Toreira'nın sözleşmesini uzattı: Toreira'nın sözleşme detayları belli oldu
Galatasaray, Uruguaylı orta saha Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatarak TFF'ye bildirimde bulundu. 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Torreira'nın yıllık 4 milyon Euro'luk maaşında iyileştirme yapıldı. Sarı-kırmızılı formayla 123 maça çıkan Torreira, 4 gol 11 asistlik performans sergilemişti.
Süper Lig'in lider ekibi Galatasaray, Uruguaylı orta saha Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattı.
Galatasaray, Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'yla yeni bir sayfa açtı. Kulüp, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini 2028 yazına kadar uzatarak Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bildirimi yaptı. Sabah gazetesine göre; yıllık 4 milyon euro maaş alan yıldız oyuncu bonuslarla maaşını yükseltti.
İngiltere Ligi ekibi Arsenal'dan transfer olan genç oyuncu 123 maçta 4 gol 11 asist performans sergilerken, bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü Bodrum FK ağlarına, kariyerindeki ilk kafa golüyle atmıştı.