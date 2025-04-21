https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/galatasaray-lucas-toreiranin-sozlesmesini-uzatti-toreiranin-sozlesme-detaylari-belli-oldu-1095568187.html

Galatasaray, Lucas Toreira'nın sözleşmesini uzattı: Toreira'nın sözleşme detayları belli oldu

Galatasaray, Lucas Toreira'nın sözleşmesini uzattı: Toreira'nın sözleşme detayları belli oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Uruguaylı orta saha Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatarak TFF'ye bildirimde bulundu. 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T21:57+0300

2025-04-21T21:57+0300

2025-04-21T21:57+0300

spor

galatasaray

lucas torreira

maç

tarihi maç

maç yayını

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/0d/1068180416_28:0:650:350_1920x0_80_0_0_d69c99929a6e536551667d3ba5227d53.jpg

Süper Lig'in lider ekibi Galatasaray, Uruguaylı orta saha Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattı.Galatasaray, Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'yla yeni bir sayfa açtı. Kulüp, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini 2028 yazına kadar uzatarak Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bildirimi yaptı. Sabah gazetesine göre; yıllık 4 milyon euro maaş alan yıldız oyuncu bonuslarla maaşını yükseltti.İngiltere Ligi ekibi Arsenal'dan transfer olan genç oyuncu 123 maçta 4 gol 11 asist performans sergilerken, bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü Bodrum FK ağlarına, kariyerindeki ilk kafa golüyle atmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/galatasaray-bodrumsporu-2-0-yendi-baris-alper-cezali-duruma-dustu-penalti-vardan-dondu-1095508969.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, lucas torreira, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, sözleşme, toplu sözleşme