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Galatasaray, Bodrumspor'u 2-0 yendi: Barış Alper cezalı duruma düştü, penaltı VAR'dan döndü
Galatasaray, Bodrumspor'u 2-0 yendi: Barış Alper cezalı duruma düştü, penaltı VAR'dan döndü
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonunun 32. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Sipay Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti. Mücadelede sarı-kırmızılı ekibe... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
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Galatasaray, Sipay Bodrum FK’yı kendi evinde 2-0 mağlup etti, ligde 77 puana yükseldi.Mücadelede sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller Lucas Torreira ve Davinson Sanchez’den gelirken maçın ilk golü 29. dakikada Torreira’dan, skoru belirleyen gol ise 81. dakikada savunma oyuncusu Sanchez'den geldi.Penaltı VAR'a takıldıGalatasaray - Bodrum FK maçının 42. dakikasında verilen penaltı kararı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Hakem Mehmet Türkmen, Ahmet Arslan ile Gabriel Sara arasındaki pozisyon sonrası önce penaltı noktasını gösterdi. VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Türkmen, kararını geri çekti.Barış Alper Yılmaz cezalı Galatasaray'ın Bodrum FK ile oynadığı maçta sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek. Bu sonuçla Galatasaray şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet daha alırken, Sipay Bodrum FK ise zorlu deplasmandan puansız ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/osimhenden-canli-yayinda-ayrilik-sozleri-galatasaray-sonsuza-kadar-kalbimde-olacak--1095339174.html
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galatasaray, lucas torreira, davinson sanchez, bodrumspor, süper lig, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, puan, puan sistemi, baraj puanı
galatasaray, lucas torreira, davinson sanchez, bodrumspor, süper lig, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, puan, puan sistemi, baraj puanı

Galatasaray, Bodrumspor'u 2-0 yendi: Barış Alper cezalı duruma düştü, penaltı VAR'dan döndü

22:13 18.04.2025 (güncellendi: 22:15 18.04.2025)
© AA / Abdülhamid HoşbaşGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
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Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonunun 32. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Sipay Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti. Mücadelede sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller Lucas Torreira ve Davinson Sanchez’den geldi. Maçın ilk golü 29. dakikada gelirken, ikinci gol 81. dakikada ağlarla buluştu. Aslan, hata yapmadan puanını 77'ye çıkardı.
Galatasaray, Sipay Bodrum FK’yı kendi evinde 2-0 mağlup etti, ligde 77 puana yükseldi.
Mücadelede sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller Lucas Torreira ve Davinson Sanchez’den gelirken maçın ilk golü 29. dakikada Torreira’dan, skoru belirleyen gol ise 81. dakikada savunma oyuncusu Sanchez'den geldi.

Penaltı VAR'a takıldı

Galatasaray - Bodrum FK maçının 42. dakikasında verilen penaltı kararı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Hakem Mehmet Türkmen, Ahmet Arslan ile Gabriel Sara arasındaki pozisyon sonrası önce penaltı noktasını gösterdi. VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Türkmen, kararını geri çekti.

Barış Alper Yılmaz cezalı

Galatasaray'ın Bodrum FK ile oynadığı maçta sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek. Bu sonuçla Galatasaray şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet daha alırken, Sipay Bodrum FK ise zorlu deplasmandan puansız ayrıldı.
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