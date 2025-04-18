https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/galatasaray-bodrumsporu-2-0-yendi-baris-alper-cezali-duruma-dustu-penalti-vardan-dondu-1095508969.html
Galatasaray, Bodrumspor'u 2-0 yendi: Barış Alper cezalı duruma düştü, penaltı VAR'dan döndü
Galatasaray, Bodrumspor'u 2-0 yendi: Barış Alper cezalı duruma düştü, penaltı VAR'dan döndü
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonunun 32. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Sipay Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti. Mücadelede sarı-kırmızılı ekibe... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T22:13+0300
2025-04-18T22:13+0300
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Galatasaray, Sipay Bodrum FK’yı kendi evinde 2-0 mağlup etti, ligde 77 puana yükseldi.Mücadelede sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller Lucas Torreira ve Davinson Sanchez’den gelirken maçın ilk golü 29. dakikada Torreira’dan, skoru belirleyen gol ise 81. dakikada savunma oyuncusu Sanchez'den geldi.Penaltı VAR'a takıldıGalatasaray - Bodrum FK maçının 42. dakikasında verilen penaltı kararı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Hakem Mehmet Türkmen, Ahmet Arslan ile Gabriel Sara arasındaki pozisyon sonrası önce penaltı noktasını gösterdi. VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Türkmen, kararını geri çekti.Barış Alper Yılmaz cezalı Galatasaray'ın Bodrum FK ile oynadığı maçta sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek. Bu sonuçla Galatasaray şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet daha alırken, Sipay Bodrum FK ise zorlu deplasmandan puansız ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/osimhenden-canli-yayinda-ayrilik-sozleri-galatasaray-sonsuza-kadar-kalbimde-olacak--1095339174.html
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galatasaray, lucas torreira, davinson sanchez, bodrumspor, süper lig, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, puan, puan sistemi, baraj puanı
galatasaray, lucas torreira, davinson sanchez, bodrumspor, süper lig, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, puan, puan sistemi, baraj puanı
Galatasaray, Bodrumspor'u 2-0 yendi: Barış Alper cezalı duruma düştü, penaltı VAR'dan döndü
22:13 18.04.2025 (güncellendi: 22:15 18.04.2025)
Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonunun 32. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Sipay Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti. Mücadelede sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller Lucas Torreira ve Davinson Sanchez’den geldi. Maçın ilk golü 29. dakikada gelirken, ikinci gol 81. dakikada ağlarla buluştu. Aslan, hata yapmadan puanını 77'ye çıkardı.
Galatasaray, Sipay Bodrum FK’yı kendi evinde 2-0 mağlup etti, ligde 77 puana yükseldi.
Mücadelede sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller Lucas Torreira ve Davinson Sanchez’den gelirken maçın ilk golü 29. dakikada Torreira’dan, skoru belirleyen gol ise 81. dakikada savunma oyuncusu Sanchez'den geldi.
Galatasaray - Bodrum FK maçının 42. dakikasında verilen penaltı kararı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Hakem Mehmet Türkmen, Ahmet Arslan ile Gabriel Sara arasındaki pozisyon sonrası önce penaltı noktasını gösterdi. VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Türkmen, kararını geri çekti.
Barış Alper Yılmaz cezalı
Galatasaray'ın Bodrum FK ile oynadığı maçta sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek. Bu sonuçla Galatasaray şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet daha alırken, Sipay Bodrum FK ise zorlu deplasmandan puansız ayrıldı.