https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/dem-partinin-sureyya-ondersiz-imrali-ziyaretinde-ahmet-turk-de-yer-almadi-rahatsizlandigi-aciklandi-1095550910.html

DEM Parti’nin Süreyya Öndersiz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı: Rahatsızlandığı açıklandı

DEM Parti’nin Süreyya Öndersiz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı: Rahatsızlandığı açıklandı

Sputnik Türkiye

DEM Parti’nin İmralı ziyaretine Ahmet Türk katılmadı. Sağlık sorunları nedeniyle heyette yer almayan Türk’ün tedavi süreci Ankara’da devam ediyor.

2025-04-21T12:31+0300

2025-04-21T12:31+0300

2025-04-21T12:43+0300

poli̇ti̇ka

ahmet türk

abdullah öcalan

i̇mralı cezaevi

ankara

sağlık

sırrı süreyya önder

kalp krizi

hasta

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İmralı Cezaevi’ne yapılan son ziyaret kapsamında, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere adaya geçti. Ancak heyetin içinde yer alması beklenen isimlerden biri olan Ahmet Türk’ün bulunmaması kamuoyunun dikkatini çekti.Sağlık sorunları nedeniyle katılmadıHaberTürk’ün ulaştığı bilgilere göre, Ahmet Türk’ün sağlık sorunları nedeniyle heyette yer almadığı öğrenildi. Türk’ün, geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir hastaneye gidip geldiği ve kontrol altında tutulduğu belirtildi. Ancak sağlık durumuyla ilgili detay verilmedi.Tedavi süreci Ankara’da devam ediyorAnkara’daki bir sağlık kuruluşunda gözlem altında tutulan Ahmet Türk’ün durumunun stabil olduğu ve tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Şu an için ileriye dönük bir sağlık riski ya da kritik bir durumun söz konusu olmadığı, doktor kontrolünde tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi.

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i̇mralı cezaevi

ankara

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