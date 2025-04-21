https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/dem-partinin-sureyya-ondersiz-imrali-ziyaretinde-ahmet-turk-de-yer-almadi-rahatsizlandigi-aciklandi-1095550910.html
DEM Parti’nin Süreyya Öndersiz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı: Rahatsızlandığı açıklandı
DEM Parti’nin Süreyya Öndersiz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı: Rahatsızlandığı açıklandı
Sputnik Türkiye
DEM Parti’nin İmralı ziyaretine Ahmet Türk katılmadı. Sağlık sorunları nedeniyle heyette yer almayan Türk’ün tedavi süreci Ankara’da devam ediyor.
2025-04-21T12:31+0300
2025-04-21T12:31+0300
2025-04-21T12:43+0300
poli̇ti̇ka
ahmet türk
abdullah öcalan
i̇mralı cezaevi
ankara
sağlık
sırrı süreyya önder
kalp krizi
hasta
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İmralı Cezaevi’ne yapılan son ziyaret kapsamında, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere adaya geçti. Ancak heyetin içinde yer alması beklenen isimlerden biri olan Ahmet Türk’ün bulunmaması kamuoyunun dikkatini çekti.Sağlık sorunları nedeniyle katılmadıHaberTürk’ün ulaştığı bilgilere göre, Ahmet Türk’ün sağlık sorunları nedeniyle heyette yer almadığı öğrenildi. Türk’ün, geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir hastaneye gidip geldiği ve kontrol altında tutulduğu belirtildi. Ancak sağlık durumuyla ilgili detay verilmedi.Tedavi süreci Ankara’da devam ediyorAnkara’daki bir sağlık kuruluşunda gözlem altında tutulan Ahmet Türk’ün durumunun stabil olduğu ve tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Şu an için ileriye dönük bir sağlık riski ya da kritik bir durumun söz konusu olmadığı, doktor kontrolünde tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/sirri-sureyya-onder-icin-onemli-aciklama-kalbin-sag-kismi-kasilmaya-basladi-risk-yuksek-1095547735.html
i̇mralı cezaevi
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DEM Parti’nin Süreyya Öndersiz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı: Rahatsızlandığı açıklandı
12:31 21.04.2025 (güncellendi: 12:43 21.04.2025)
DEM Parti heyeti, İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıkarken, heyette yer almayan Ahmet Türk’ün sağlık sorunları nedeniyle ziyarete katılamadığı bildirildi. Ahmet Türk’ün tedavi süreci Ankara’da sürüyor.
İmralı Cezaevi’ne yapılan son ziyaret kapsamında, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere adaya geçti. Ancak heyetin içinde yer alması beklenen isimlerden biri olan Ahmet Türk’ün bulunmaması kamuoyunun dikkatini çekti.
Sağlık sorunları nedeniyle katılmadı
HaberTürk’ün ulaştığı bilgilere göre, Ahmet Türk’ün
sağlık sorunları nedeniyle heyette yer almadığı öğrenildi. Türk’ün, geçtiğimiz günlerde Ankara’da
bir hastaneye gidip geldiği ve kontrol altında tutulduğu belirtildi. Ancak sağlık durumuyla ilgili detay verilmedi.
Tedavi süreci Ankara’da devam ediyor
Ankara’daki
bir sağlık kuruluşunda gözlem altında tutulan Ahmet Türk’ün durumunun stabil
olduğu ve tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Şu an için ileriye dönük bir sağlık riski ya da kritik bir durumun söz konusu olmadığı, doktor kontrolünde tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi.