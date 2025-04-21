https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/sirri-sureyya-onder-icin-onemli-aciklama-kalbin-sag-kismi-kasilmaya-basladi-risk-yuksek-1095547735.html
Sırrı Süreyya Önder için önemli açıklama: Kalbin sağ kısmı kasılmaya başladı, risk yüksek
Sırrı Süreyya Önder için önemli açıklama: Kalbin sağ kısmı kasılmaya başladı, risk yüksek
Sputnik Türkiye
Kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi gören İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama geldi. Kalbin sağ... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T12:05+0300
2025-04-21T12:05+0300
2025-04-21T12:05+0300
türki̇ye
sırrı süreyya önder
dem parti
yoğun bakım
kalp
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İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi altında. Hastaneden yapılan son açıklamada, Önder’in yoğun bakımda 6. gününde olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Sağlık durumu ciddiyetini korurken, bazı olumlu gelişmelere rağmen riskin yüksek olduğu vurgulandı.Sağ kalpte umut veren kasılmalar başladıAçıklamada, Önder’in kalbinin sağ tarafında kasılmaların başladığı belirtildi.“İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda” denildi.Monitörlerde arter nabız trasesinin görülmeye başlandığı, hastanın hemodinamik dengesinin stabil seyrettiği bilgisi paylaşıldı.Revizyon ameliyatı gerçekleştirildiÖnder’e, geçtiğimiz cumartesi günü planlı bir revizyon ameliyatı yapıldığı ve bu kapsamda göğsünün tekrar açıldığı aktarıldı. Cerrahi alanda herhangi bir enfeksiyon ya da kanama bulunmadığı, doku sağlığının korunduğu ifade edildi. Ancak dren yerlerinde yeniden kanama tespit edilmesi üzerine ek müdahalede bulunularak dikişle kontrol altına alındığı açıklandı.ECMO desteği ve i̇notrop tedavisi sürüyorHastanın, kalp kasılmalarını desteklemek amacıyla ECMO cihazına bağlı olduğu ve inotropik tedavi aldığı belirtildi. Kalp desteği sürse de Önder’in genel durumu kritik seviyede devam ediyor.Nörolojik endişeler Yüksek: şuuru kapalıHastaneden yapılan açıklamanın en dikkat çeken bölümü, hastanın nörolojik durumuyla ilgiliydi:“Şuuru kapalı, refleksleri istenilen seviyede değil. Beyin kan akımı transkraniyal doppler ile izleniyor.”Nörolojik açıdan ciddi endişelerin sürdüğü belirtilirken, yoğun gözlem ve değerlendirmelerin devam ettiği bildirildi.
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sırrı süreyya önder, dem parti, yoğun bakım, kalp
sırrı süreyya önder, dem parti, yoğun bakım, kalp
Sırrı Süreyya Önder için önemli açıklama: Kalbin sağ kısmı kasılmaya başladı, risk yüksek
Kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi gören İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama geldi. Kalbin sağ kısmında kasılmalar başladığı bildirildi, ancak hayati tehlikenin ve nörolojik risklerin yüksek seviyede devam ettiği belirtildi.
İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi altında. Hastaneden yapılan son açıklamada, Önder’in yoğun bakımda 6. gününde olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Sağlık durumu ciddiyetini korurken, bazı olumlu gelişmelere rağmen riskin yüksek olduğu vurgulandı.
Sağ kalpte umut veren kasılmalar başladı
Açıklamada, Önder’in kalbinin sağ tarafında kasılmaların başladığı belirtildi.
“İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda” denildi.
Monitörlerde arter nabız trasesinin görülmeye başlandığı, hastanın hemodinamik dengesinin stabil seyrettiği bilgisi paylaşıldı.
Revizyon ameliyatı gerçekleştirildi
Önder’e, geçtiğimiz cumartesi günü planlı bir revizyon ameliyatı yapıldığı ve bu kapsamda göğsünün tekrar açıldığı aktarıldı. Cerrahi alanda herhangi bir enfeksiyon ya da kanama bulunmadığı, doku sağlığının korunduğu ifade edildi. Ancak dren yerlerinde yeniden kanama tespit edilmesi üzerine ek müdahalede bulunularak dikişle kontrol altına alındığı açıklandı.
ECMO desteği ve i̇notrop tedavisi sürüyor
Hastanın, kalp kasılmalarını desteklemek amacıyla ECMO cihazına bağlı olduğu ve inotropik tedavi aldığı belirtildi. Kalp desteği sürse de Önder’in genel durumu kritik seviyede devam ediyor.
Nörolojik endişeler Yüksek: şuuru kapalı
Hastaneden yapılan açıklamanın en dikkat çeken bölümü, hastanın nörolojik durumuyla ilgiliydi:
“Şuuru kapalı, refleksleri istenilen seviyede değil. Beyin kan akımı transkraniyal doppler ile izleniyor.”
Nörolojik açıdan ciddi endişelerin sürdüğü belirtilirken, yoğun gözlem ve değerlendirmelerin devam ettiği bildirildi.