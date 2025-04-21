https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/celal-sengorden-olumsuzluk-icin-formul-kuru-fasulye-pilavla-sonsuz-yasam-mumkun-mu-1095564652.html
Celal Şengör'den ölümsüzlük için formül: Kuru fasulye-pilavla sonsuz yaşam mümkün mü?
Celal Şengör'den ölümsüzlük için formül: Kuru fasulye-pilavla sonsuz yaşam mümkün mü?
Sputnik Türkiye
Celal Şengör’ün yapay zeka ve ölümsüzlük üzerine yaptığı çarpıcı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. “Kuru fasulye-pilav” örneği en çok konuşulan detay oldu.
2025-04-21T18:08+0300
2025-04-21T18:08+0300
2025-04-21T18:08+0300
bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı
celal şengör
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kuru fasülye
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Ünlü jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Özlem Gürses’in YouTube kanalına konuk olarak katıldığı yayında yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Ölümsüzlük, nörobilim ve yapay zeka üzerine konuşan Şengör, insan beyninin bir bilgisayar gibi çalıştığını vurguladı ve “Eğer beynin dijital bir kopyasını oluşturabilirsek, ölümsüzlük kaçınılmaz olur” dedi.Kuru fasulye-pilav benzetmesi sosyal medyada gündem olduŞengör’ün açıklamaları arasında en fazla ilgi çeken ise, yapay zeka ile yeniden üretilecek duyusal deneyimlere dair yaptığı örnekti. Açlık hissine dair yorumunda şu ifadeleri kullandı:Bu sözler, sosyal medyada esprili paylaşımlara ve geniş tartışmalara yol açtı.'Sadece bir kutu olacaksın, ama ölümsüz'Şengör, gelecekte organlara ve bedene gerek kalmayacağını savunarak, “Organlara lüzum yok. Sen bir kutudan ibaret olacaksın. Ama ölümsüz olacaksın. Sadece nöro bir varlık olarak varlığını sürdüreceksin” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, hem teknolojik gelişmeleri hem de felsefi tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.Bilim dünyasında tartışma: Dijital bilinç mümkün mü?Celal Şengör’ün yorumları, nörobilim, yapay zeka, dijital bilinç ve insan doğası üzerine süregelen bilimsel tartışmalara yeni bir perspektif kazandırdı. Şu anda dünyada bazı nöroteknoloji şirketleri, bu tarz dijital beyin yükleme çalışmalarına yatırım yapıyor.
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Celal Şengör'den ölümsüzlük için formül: Kuru fasulye-pilavla sonsuz yaşam mümkün mü?
Prof. Dr. Celal Şengör’ün yapay zeka, beyin teknolojisi ve ölümsüzlük hakkındaki açıklamaları sosyal medyada büyük ses getirdi. "Kuru fasulye-pilav" benzetmesi ise gündeme damgasını vurdu. Ünlü bilim insanı, yapay zekâ ile ölümsüzlüğün mümkün olduğunu savundu.
Ünlü jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Özlem Gürses’in YouTube kanalına konuk olarak katıldığı yayında yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Ölümsüzlük, nörobilim ve yapay zeka üzerine konuşan Şengör, insan beyninin bir bilgisayar gibi çalıştığını vurguladı ve “Eğer beynin dijital bir kopyasını oluşturabilirsek, ölümsüzlük kaçınılmaz olur” dedi.
Kuru fasulye-pilav benzetmesi sosyal medyada gündem oldu
Şengör’ün açıklamaları arasında en fazla ilgi çeken ise, yapay zeka ile yeniden üretilecek duyusal deneyimlere dair yaptığı örnekti. Açlık hissine dair yorumunda şu ifadeleri kullandı:
“Bilgisayar ‘Celal bugün canım kuru fasulye, pilav istiyor’ diyecek. Hemen o tadı içeren bir programı yükleyeceğim. Olay çözülecek.”
Bu sözler, sosyal medyada esprili paylaşımlara ve geniş tartışmalara yol açtı.
'Sadece bir kutu olacaksın, ama ölümsüz'
Şengör, gelecekte organlara ve bedene gerek kalmayacağını savunarak, “Organlara lüzum yok. Sen bir kutudan ibaret olacaksın. Ama ölümsüz olacaksın. Sadece nöro bir varlık olarak varlığını sürdüreceksin” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, hem teknolojik gelişmeleri hem de felsefi tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Bilim dünyasında tartışma: Dijital bilinç mümkün mü?
Celal Şengör’ün yorumları, nörobilim, yapay zeka, dijital bilinç ve insan doğası üzerine süregelen bilimsel tartışmalara yeni bir perspektif kazandırdı. Şu anda dünyada bazı nöroteknoloji şirketleri, bu tarz dijital beyin yükleme çalışmalarına yatırım yapıyor.