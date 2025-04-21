https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/ise-okula-gidecek-istanbullular-dikkat-tuzlada-trafik-alarmi-d-100-karayolunun-ankara-yonu-12-saat-1095563787.html

İşe, okula gidecek İstanbullular dikkat, Tuzla’da trafik alarmı: D-100 Karayolu'nun Ankara yönü 12 saat kapalı olacak

İşe, okula gidecek İstanbullular dikkat, Tuzla’da trafik alarmı: D-100 Karayolu'nun Ankara yönü 12 saat kapalı olacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Tuzla’da yapılacak güçlendirme çalışması nedeniyle D-100 Karayolu’nun Ankara yönü 12 saatliğine trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergâh ve detaylar haberimizde.

2025-04-21T17:41+0300

2025-04-21T17:41+0300

2025-04-21T17:41+0300

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

türki̇ye

ankara

i̇stanbul

d-100 karayolu

d-100 kara yolu

kapatma

kapanma

yol

trafik

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Tuzla’da bulunan D-100 Karayolu üzerindeki köprülü kavşakta güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, 22 Nisan Salı günü saat 22.00’den itibaren Ankara yönü tamamen trafiğe kapatılacak.Trafik kapanışı 12 saat sürecekYapılacak çalışmanın süresi 12 saat olarak planlandı. Trafik kapanışı, 23 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’a kadar devam edecek. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhların kullanılması istendi.Alternatif güzergah neresi olacak?İBB’nin verdiği bilgilere göre, trafik akışı, Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağının güneyinden sağlanacak. İBB, sürücüleri yönlendirmek üzere bölgede gerekli trafik işaret ve levhalarını yerleştirecek.İBB’den sürücülere uyarıİBB yetkilileri, güçlendirme çalışmasının kamu güvenliği ve yapısal dayanıklılık açısından zorunlu olduğunu belirtti. Sürücülerden, trafik kapanışı saatlerine dikkat etmeleri ve mümkünse alternatif yolları tercih etmeleri istendi.

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