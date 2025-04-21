https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/ise-okula-gidecek-istanbullular-dikkat-tuzlada-trafik-alarmi-d-100-karayolunun-ankara-yonu-12-saat-1095563787.html
İşe, okula gidecek İstanbullular dikkat, Tuzla’da trafik alarmı: D-100 Karayolu'nun Ankara yönü 12 saat kapalı olacak
İşe, okula gidecek İstanbullular dikkat, Tuzla’da trafik alarmı: D-100 Karayolu'nun Ankara yönü 12 saat kapalı olacak
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İstanbul Tuzla’da yapılacak güçlendirme çalışması nedeniyle D-100 Karayolu’nun Ankara yönü 12 saatliğine trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergâh ve detaylar haberimizde.
2025-04-21T17:41+0300
2025-04-21T17:41+0300
2025-04-21T17:41+0300
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
türki̇ye
ankara
i̇stanbul
d-100 karayolu
d-100 kara yolu
kapatma
kapanma
yol
trafik
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Tuzla’da bulunan D-100 Karayolu üzerindeki köprülü kavşakta güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, 22 Nisan Salı günü saat 22.00’den itibaren Ankara yönü tamamen trafiğe kapatılacak.Trafik kapanışı 12 saat sürecekYapılacak çalışmanın süresi 12 saat olarak planlandı. Trafik kapanışı, 23 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’a kadar devam edecek. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhların kullanılması istendi.Alternatif güzergah neresi olacak?İBB’nin verdiği bilgilere göre, trafik akışı, Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağının güneyinden sağlanacak. İBB, sürücüleri yönlendirmek üzere bölgede gerekli trafik işaret ve levhalarını yerleştirecek.İBB’den sürücülere uyarıİBB yetkilileri, güçlendirme çalışmasının kamu güvenliği ve yapısal dayanıklılık açısından zorunlu olduğunu belirtti. Sürücülerden, trafik kapanışı saatlerine dikkat etmeleri ve mümkünse alternatif yolları tercih etmeleri istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/akaryakit-fiyatlarina-zam-yolda-motorin-fiyatlari-yarin-gece-yukselecek--1095562661.html
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d100 trafiğe kapalı, tuzla d100 kapanış, d100 karayolu tuzla trafik, ankara yönü trafik kapalı, 22 nisan trafik düzenlemesi, ibb trafik duyurusu, tuzla köprülü kavşak çalışması, istanbul yol kapanışı, 23 nisan trafik durumu
İşe, okula gidecek İstanbullular dikkat, Tuzla’da trafik alarmı: D-100 Karayolu'nun Ankara yönü 12 saat kapalı olacak
İstanbul’un önemli ulaşım akslarından biri olan D-100 Karayolu’nun Tuzla kesiminde yapılacak köprülü kavşak güçlendirme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti 12 saat boyunca trafiğe kapalı olacak. İBB’den sürücülere uyarı geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Tuzla’da bulunan D-100 Karayolu üzerindeki köprülü kavşakta güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, 22 Nisan Salı günü saat 22.00’den itibaren Ankara yönü tamamen trafiğe kapatılacak.
Trafik kapanışı 12 saat sürecek
Yapılacak çalışmanın süresi 12 saat olarak planlandı. Trafik kapanışı, 23 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’a kadar devam edecek. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhların kullanılması istendi.
Alternatif güzergah neresi olacak?
İBB’nin verdiği bilgilere göre, trafik akışı, Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağının güneyinden sağlanacak. İBB, sürücüleri yönlendirmek üzere bölgede gerekli trafik işaret ve levhalarını yerleştirecek.
İBB yetkilileri, güçlendirme çalışmasının kamu güvenliği ve yapısal dayanıklılık açısından zorunlu olduğunu belirtti. Sürücülerden, trafik kapanışı saatlerine dikkat etmeleri ve mümkünse alternatif yolları tercih etmeleri istendi.