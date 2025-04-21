https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/ak-parti-sozcusu-celikten-imrali-aciklamasi-bu-ay-yeni-gelisme-olabilir-1095566145.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İmralı açıklaması: 'Bu ay yeni gelişme olabilir'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İmralı açıklaması: 'Bu ay yeni gelişme olabilir'
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Sırrı Süreyya Önder için 'değerli dostumuz'... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T18:54+0300
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AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK sonrası açıklamasında terörsüz Türkiye sürecinde bu ay gelişme olabileceği sinyalini verdi.Sözlerine tedavi gören DEM Partili Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla başlayan Çelik, Önder'in değerli bir dost olduğunu sanatçı ve siyasetçi kimliğiyle toplumun farklı kesimlerine ulaştığını belirterek, "Onun rahatsızlığı, dokunduğu insanların ne kadar geniş bir yelpazede olduğunu gösterdi" dedi. Hastane ziyaretlerinin çeşitliliğine dikkat çeken Çelik, Önder'in Türkiye'nin ortak değerleri için verdiği mücadeleyi övdü.AK Parti Sözcüsü, Önder'in son dönemde "terörsüz Türkiye" hedefi için gösterdiği çabaları anlattı. "Meclis çalışmaları sonrasında bir araya gelir, uzun sohbetler ederdik" diyen Çelik, Önder'in sağlık konusundaki ihmalkarlığına da değinerek, "Doktorlarımız uyarıyordu, ama o 'Önce işleri bitirelim' derdi" ifadelerini kullandı.Çelik, konuşmasında Türkiye'nin etnik ve mezhepsel çeşitliliğine değinerek, "Fitne odaklarına rağmen kardeşliği büyütmeliyiz" mesajı verdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çelik, "İnşallah bu ay içerisinde sürecin belli bir aşamaya geldiğini gösteren gelişmeler yaşanabilir" ifadelerini kullandı. Sürecin belirli bir takvime bağlı olmadığını vurgulayan Çelik, terör örgütünün İmralı'dan yapılan çağrı doğrultusunda kongresini toplayarak kendini feshetmesinin ve silahları bırakmasının bir dönüm noktası olacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/msb-kaynaklari-teror-orgutu-kongre-tarihini-bir-an-once-aciklamali-1094687627.html
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İmralı açıklaması: 'Bu ay yeni gelişme olabilir'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Sırrı Süreyya Önder için 'değerli dostumuz' ifadelerini kullanarak geçmiş olsun mesajı verdi. Çelik, Önder'in Türkiye'nin toplumsal birliğine katkılarına değinerek, 'terörsüz Türkiye' sürecinde bu ay yeni gelişme olabileceğini söyledi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK sonrası açıklamasında terörsüz Türkiye sürecinde bu ay gelişme olabileceği sinyalini verdi.
Sözlerine tedavi gören DEM Partili Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla başlayan Çelik, Önder'in değerli bir dost olduğunu sanatçı ve siyasetçi kimliğiyle toplumun farklı kesimlerine ulaştığını belirterek, "Onun rahatsızlığı, dokunduğu insanların ne kadar geniş bir yelpazede olduğunu gösterdi" dedi. Hastane ziyaretlerinin çeşitliliğine dikkat çeken Çelik, Önder'in Türkiye'nin ortak değerleri için verdiği mücadeleyi övdü.
AK Parti Sözcüsü, Önder'in son dönemde "terörsüz Türkiye" hedefi için gösterdiği çabaları anlattı. "Meclis çalışmaları sonrasında bir araya gelir, uzun sohbetler ederdik" diyen Çelik, Önder'in sağlık konusundaki ihmalkarlığına da değinerek, "Doktorlarımız uyarıyordu, ama o 'Önce işleri bitirelim' derdi" ifadelerini kullandı.
Çelik, konuşmasında Türkiye'nin etnik ve mezhepsel çeşitliliğine değinerek, "Fitne odaklarına rağmen kardeşliği büyütmeliyiz" mesajı verdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çelik, "İnşallah bu ay içerisinde sürecin belli bir aşamaya geldiğini gösteren gelişmeler yaşanabilir" ifadelerini kullandı.
Sürecin belirli bir takvime bağlı olmadığını vurgulayan Çelik, terör örgütünün İmralı'dan yapılan çağrı doğrultusunda kongresini toplayarak kendini feshetmesinin ve silahları bırakmasının bir dönüm noktası olacağını belirtti.