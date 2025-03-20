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MSB kaynakları: 'Terör örgütü kongre tarihini bir an önce açıklamalı'
MSB kaynakları: 'Terör örgütü kongre tarihini bir an önce açıklamalı'
Sputnik Türkiye
MSB kaynakları PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısı sonrasında örgütün silah bırakma kararı alacağı kongre tarihini bir an önce açıklaması gerektiğini ifade etti. 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T12:40+0300
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suriye
pkk
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı sonrasında örgütün kendini feshine ilişkin olarak açıklama yaptı. Kaynaklar, "Terör örgütü kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır." dedi. Tarihi bir an önce açıklamalıMilli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda MSB kaynakları PKK'nın silah bırakma konusuyla ilgili sorulara da cevap verdi. Bakanlık kaynakları "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır." ifadelerini kullandı. Gelişen yeni durumlara göre konuş değişiklikleri söz konusu olabilirSuriye'deki son duruma ilişkin de Bakanlık kaynakları şu bilgileri verdi: F-35, CAATSA, F-16 VE Eurofighter sürece devam ediyorBakanlık kaynakları F-35, CAATSA, F-16 ve Eurofighter konularındaki son duruma ilişkin sorular üzerine de şunları söyledi:“F-35 uçağı tedarikine ilişkin olarak S-400 silah sisteminin tedarik edilmesi gerekçe gösterilerek ABD tarafınca yürürlüğe konulan CAATSA yaptırımları nedeniyle ülkemiz F-35 programından hukuksuz olarak çıkarılmıştır. Biz müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamasını doğru bulmadığımızı defaatle ifade ettik. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesi değerlendirilecektir. F-16 Blok 70 uçağı tedarik projesinde sürecin devamına yönelik faaliyetler ABD’li paydaşlar ile koordineli olarak yürütülmektedir.Eurofighter Typhoon uçağının tedariğine yönelik, BAE Systems firmasından alınmış olan resmî fiyat teklifi değerlendirilmekte olup Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve BAE Systems temsilcileri ile koordinasyon faaliyetlerine devam edilmektedir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/genelkurmay-baskani-msb-bakani-ve-komutanlardan-ozgur-ozele-tazminat-davasi-1094247994.html
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milli savunma bakanlığı (msb), suriye, pkk, abdullah öcalan
milli savunma bakanlığı (msb), suriye, pkk, abdullah öcalan

MSB kaynakları: 'Terör örgütü kongre tarihini bir an önce açıklamalı'

12:40 20.03.2025
© Milli Savunma BakanlığıMSB
MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© Milli Savunma Bakanlığı
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MSB kaynakları PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısı sonrasında örgütün silah bırakma kararı alacağı kongre tarihini bir an önce açıklaması gerektiğini ifade etti.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı sonrasında örgütün kendini feshine ilişkin olarak açıklama yaptı. Kaynaklar, "Terör örgütü kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır." dedi.

Tarihi bir an önce açıklamalı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda MSB kaynakları PKK'nın silah bırakma konusuyla ilgili sorulara da cevap verdi. Bakanlık kaynakları "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır." ifadelerini kullandı.

Gelişen yeni durumlara göre konuş değişiklikleri söz konusu olabilir

Suriye'deki son duruma ilişkin de Bakanlık kaynakları şu bilgileri verdi:
“Suriye’nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi, yeniden inşası ve kalkınması kapsamında askeri, ekonomik, siyasi, insani ve sınai alanlarda çok sayıda işbirliği yapılmasına yönelik temaslarımız devam etmektedir. Suriye’nin aciliyet gerektiren ihtiyaçlarının tespiti ve çözümü noktasında karşılıklı olarak Savunma Bakanlıklarında askeri danışman/irtibat personeli görevlendirilebilir. Suriye halkının refahı, istikrarı ve güvenliği bağlamında Türkiye olarak her türlü desteğe hazırız ve bunun için çalışıyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi Suriye’de görev yapan unsurlarımızın gelişen yeni durumlara göre konuş değişiklikleri söz konusu olabilir demiştik. Bu kapsamda faaliyetlerimiz devam etmektedir.

F-35, CAATSA, F-16 VE Eurofighter sürece devam ediyor

Bakanlık kaynakları F-35, CAATSA, F-16 ve Eurofighter konularındaki son duruma ilişkin sorular üzerine de şunları söyledi:
“F-35 uçağı tedarikine ilişkin olarak S-400 silah sisteminin tedarik edilmesi gerekçe gösterilerek ABD tarafınca yürürlüğe konulan CAATSA yaptırımları nedeniyle ülkemiz F-35 programından hukuksuz olarak çıkarılmıştır. Biz müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamasını doğru bulmadığımızı defaatle ifade ettik. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesi değerlendirilecektir. F-16 Blok 70 uçağı tedarik projesinde sürecin devamına yönelik faaliyetler ABD’li paydaşlar ile koordineli olarak yürütülmektedir.
Eurofighter Typhoon uçağının tedariğine yönelik, BAE Systems firmasından alınmış olan resmî fiyat teklifi değerlendirilmekte olup Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve BAE Systems temsilcileri ile koordinasyon faaliyetlerine devam edilmektedir.”

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