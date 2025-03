https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/msb-kaynaklari-teror-orgutu-kongre-tarihini-bir-an-once-aciklamali-1094687627.html

MSB kaynakları: 'Terör örgütü kongre tarihini bir an önce açıklamalı'

MSB kaynakları PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısı sonrasında örgütün silah bırakma kararı alacağı kongre tarihini bir an önce açıklaması gerektiğini ifade etti. 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T12:40+0300

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı sonrasında örgütün kendini feshine ilişkin olarak açıklama yaptı. Kaynaklar, "Terör örgütü kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır." dedi. Tarihi bir an önce açıklamalıMilli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda MSB kaynakları PKK'nın silah bırakma konusuyla ilgili sorulara da cevap verdi. Bakanlık kaynakları "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır." ifadelerini kullandı. Gelişen yeni durumlara göre konuş değişiklikleri söz konusu olabilirSuriye'deki son duruma ilişkin de Bakanlık kaynakları şu bilgileri verdi: F-35, CAATSA, F-16 VE Eurofighter sürece devam ediyorBakanlık kaynakları F-35, CAATSA, F-16 ve Eurofighter konularındaki son duruma ilişkin sorular üzerine de şunları söyledi:“F-35 uçağı tedarikine ilişkin olarak S-400 silah sisteminin tedarik edilmesi gerekçe gösterilerek ABD tarafınca yürürlüğe konulan CAATSA yaptırımları nedeniyle ülkemiz F-35 programından hukuksuz olarak çıkarılmıştır. Biz müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamasını doğru bulmadığımızı defaatle ifade ettik. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesi değerlendirilecektir. F-16 Blok 70 uçağı tedarik projesinde sürecin devamına yönelik faaliyetler ABD’li paydaşlar ile koordineli olarak yürütülmektedir.Eurofighter Typhoon uçağının tedariğine yönelik, BAE Systems firmasından alınmış olan resmî fiyat teklifi değerlendirilmekte olup Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve BAE Systems temsilcileri ile koordinasyon faaliyetlerine devam edilmektedir.”

