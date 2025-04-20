https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/ukrayna-birliklerinin-ateskese-uyacaklarini-umuyorum-fakat-emin-degilim-1095530562.html
‘Ukrayna birliklerinin ateşkese uyacaklarını umuyorum, fakat emin değilim’
‘Ukrayna birliklerinin ateşkese uyacaklarını umuyorum, fakat emin değilim’
Sputnik Türkiye
Daha önce Donbass’taki çatışmalarda Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), sonrasında ise Rusya tarafında yer alan Brezilyalı eski asker Magavyer, Rusya’nın Paskalya... 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T14:14+0300
2025-04-20T14:14+0300
2025-04-20T14:14+0300
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
donbass
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ukrayna ordusu
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Brezilyalı eski asker Rodolfo Magayver, Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkes kararını Sputnik’e değerlendirdi.Magavyer, “Rus askerleri ve daha sonra Rus Silahlı Kuvvetleri'ne katılan Donbass milisleri ateşkes anlaşmalarına her zaman uydu, bunu kendi gözlerimle gördüm. Fakat Minsk Anlaşmaları’na bile uymayan Ukrayna tarafının aynı şekilde davranacağından emin değilim” diye konuştu.Çatışmalarda 9 kez yaralanan Magavyer, “Artık Rusya ile birleşen Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni (DHC) ve LHC’yi savunmaya yönelik çatışmalara katılmış biri olarak bunu kendi üzerimde hissettim” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/paskalya-ateskesi-rusyanin-barisa-olan-arzusunu-ve-dini-geleneklere-olan-saygisini-gosteriyor-1095526231.html
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rusya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donbass, ukrayna, kiev, ukrayna ordusu, paskalya, paskalya bayramı, ateşkes, yorum, rus silahlı kuvvetleri, sputnik
‘Ukrayna birliklerinin ateşkese uyacaklarını umuyorum, fakat emin değilim’
Daha önce Donbass’taki çatışmalarda Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), sonrasında ise Rusya tarafında yer alan Brezilyalı eski asker Magavyer, Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkese Ukrayna tarafının uymasını umduğunu fakat geçmişteki deneyimlerden yola çıkarak bundan emin olamadığını belirtti.
Brezilyalı eski asker Rodolfo Magayver, Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkes kararını Sputnik’e değerlendirdi.
Magavyer, “Rus askerleri ve daha sonra Rus Silahlı Kuvvetleri'ne katılan Donbass milisleri ateşkes anlaşmalarına her zaman uydu, bunu kendi gözlerimle gördüm. Fakat Minsk Anlaşmaları’na bile uymayan Ukrayna tarafının aynı şekilde davranacağından emin değilim” diye konuştu.
Çatışmalarda 9 kez yaralanan Magavyer, “Artık Rusya ile birleşen Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni (DHC) ve LHC’yi savunmaya yönelik çatışmalara katılmış biri olarak bunu kendi üzerimde hissettim” ifadelerini kullandı.
Elbette, Kiev askerlerinin en azından ateşkese uymasını umuyorum, fakat bundan emin değilim.