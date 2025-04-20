‘Ukrayna birliklerinin ateşkese uyacaklarını umuyorum, fakat emin değilim’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Zirai don ceviz ağaçlarını da vurdu: ‘Yüzde 100 zayiat var'
07:21
2 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe bahar rüzgarı: Fiyatlar uçmadan son fırsat mı?
08:15
3 dk
SESLİ HABER
Rusya'da bir köpek, bir aydır yangında ölen sahibinin külleri üzerinde bekliyor
08:43
1 dk
ÖZEL HABER
Cem Gürdeniz: ‘Azerbaycan, İsrail konusunda Türkiye’yi örnek almış’
09:04
11 dk
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
09:22
3 dk
SESLİ HABER
Belirti vermeden ilerliyor, ani ölümle sonuçlanabiliyor: Aort yırtılması nedir?
09:32
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: “Zirai don, yalnızca üreticiyi değil tüketiciyi de etkiledi”
09:41
13 dk
SESLİ HABER
İstanbul'un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekaresi 250 dolar
10:04
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
10:14
16 dk
SESLİ HABER
Kolezyum'u büyüledi, milyonlar görmek için yarıştı
10:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
12:12
2 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
12:21
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
10 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
12:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
13:11
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kürşad Tüzmen: Bu krizde ABD kaybeder
13:33
5 dk
ÖZEL HABER
Kızılay’ın dünü ve bugünü: Nereden nereye geldi?
13:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Ersöz: “Balyoz davasında yargıtay, “suç için anlaşma hükümleri” olabilir diyerek değerlendirme yaptı”
14:12
20 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Baki Suiçmez: 'Çiftçi toprağı bırakmak zorunda kalıyor'
15:18
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Haluk Hapkon: “Cumhuriyet Devrimi ile mesafeli bir solun, Türkiye halkına çözüm sunması mümkün değildir”
17:26
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından İran’ı vurmak için ‘Trump’ı ekarte etme’ planı
18:17
3 dk
ÖZEL HABER
Kıbrıs meselesinin arka planı: AB’nin yeni Orta Asya politikası
18:34
4 dk
SESLİ HABER
Marmara'da müsilaj tehlikesi: 'Yaz aylarında yoğunluk artabilir'
18:53
4 dk
SESLİ HABER
Sık esniyor, dalgın mı hissediyorsunuz? Vücudunuz sessizce yardım çağrısı yapıyor olabilir
19:54
3 dk
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
09:21
3 dk
SESLİ HABER
Zirai don ceviz ağaçlarını da vurdu: ‘Yüzde 100 zayiat var'
10:13
2 dk
SESLİ HABER
Kolezyum'u büyüledi, milyonlar görmek için yarıştı
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Marmara'da müsilaj tehlikesi: 'Yaz aylarında yoğunluk artabilir'
10:38
4 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
12:13
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
Belirti vermeden ilerliyor, ani ölümle sonuçlanabiliyor: Aort yırtılması nedir?
13:13
3 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
13:29
5 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
13:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
ÖZEL HABER
Kıbrıs meselesinin arka planı: AB’nin yeni Orta Asya politikası
14:11
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: “Zirai don, yalnızca üreticiyi değil tüketiciyi de etkiledi”
14:25
13 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından İran’ı vurmak için ‘Trump’ı ekarte etme’ planı
14:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kürşad Tüzmen: Bu krizde ABD kaybeder
18:11
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'da bir köpek, bir aydır yangında ölen sahibinin külleri üzerinde bekliyor
18:26
1 dk
ÖZEL HABER
Cem Gürdeniz: ‘Azerbaycan, İsrail konusunda Türkiye’yi örnek almış’
18:47
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Ersöz: “Balyoz davasında yargıtay, “suç için anlaşma hükümleri” olabilir diyerek değerlendirme yaptı”
19:02
20 dk
SESLİ HABER
İstanbul'un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekaresi 250 dolar
19:46
3 dk
SESLİ HABER
Sık esniyor, dalgın mı hissediyorsunuz? Vücudunuz sessizce yardım çağrısı yapıyor olabilir
20:12
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
20:30
16 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe bahar rüzgarı: Fiyatlar uçmadan son fırsat mı?
20:52
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Baki Suiçmez: 'Çiftçi toprağı bırakmak zorunda kalıyor'
21:41
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Haluk Hapkon: “Cumhuriyet Devrimi ile mesafeli bir solun, Türkiye halkına çözüm sunması mümkün değildir”
22:00
30 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/ukrayna-birliklerinin-ateskese-uyacaklarini-umuyorum-fakat-emin-degilim-1095530562.html
‘Ukrayna birliklerinin ateşkese uyacaklarını umuyorum, fakat emin değilim’
‘Ukrayna birliklerinin ateşkese uyacaklarını umuyorum, fakat emin değilim’
Sputnik Türkiye
Daha önce Donbass’taki çatışmalarda Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), sonrasında ise Rusya tarafında yer alan Brezilyalı eski asker Magavyer, Rusya’nın Paskalya... 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T14:14+0300
2025-04-20T14:14+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
donbass
ukrayna
kiev
ukrayna ordusu
paskalya
paskalya bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090650987_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_3fe43fa5dbd686187ed98529d8ec88f6.jpg
Brezilyalı eski asker Rodolfo Magayver, Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkes kararını Sputnik’e değerlendirdi.Magavyer, “Rus askerleri ve daha sonra Rus Silahlı Kuvvetleri'ne katılan Donbass milisleri ateşkes anlaşmalarına her zaman uydu, bunu kendi gözlerimle gördüm. Fakat Minsk Anlaşmaları’na bile uymayan Ukrayna tarafının aynı şekilde davranacağından emin değilim” diye konuştu.Çatışmalarda 9 kez yaralanan Magavyer, “Artık Rusya ile birleşen Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni (DHC) ve LHC’yi savunmaya yönelik çatışmalara katılmış biri olarak bunu kendi üzerimde hissettim” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/paskalya-ateskesi-rusyanin-barisa-olan-arzusunu-ve-dini-geleneklere-olan-saygisini-gosteriyor-1095526231.html
rusya
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
donbass
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090650987_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_c77439d9c769ad860736f8a065c6486e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donbass, ukrayna, kiev, ukrayna ordusu, paskalya, paskalya bayramı, ateşkes, yorum, rus silahlı kuvvetleri, sputnik
rusya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donbass, ukrayna, kiev, ukrayna ordusu, paskalya, paskalya bayramı, ateşkes, yorum, rus silahlı kuvvetleri, sputnik

‘Ukrayna birliklerinin ateşkese uyacaklarını umuyorum, fakat emin değilim’

14:14 20.04.2025
© Sputnik / Sergey BobılevRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
Daha önce Donbass’taki çatışmalarda Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), sonrasında ise Rusya tarafında yer alan Brezilyalı eski asker Magavyer, Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkese Ukrayna tarafının uymasını umduğunu fakat geçmişteki deneyimlerden yola çıkarak bundan emin olamadığını belirtti.
Brezilyalı eski asker Rodolfo Magayver, Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkes kararını Sputnik’e değerlendirdi.
Magavyer, “Rus askerleri ve daha sonra Rus Silahlı Kuvvetleri'ne katılan Donbass milisleri ateşkes anlaşmalarına her zaman uydu, bunu kendi gözlerimle gördüm. Fakat Minsk Anlaşmaları’na bile uymayan Ukrayna tarafının aynı şekilde davranacağından emin değilim” diye konuştu.
Çatışmalarda 9 kez yaralanan Magavyer, “Artık Rusya ile birleşen Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni (DHC) ve LHC’yi savunmaya yönelik çatışmalara katılmış biri olarak bunu kendi üzerimde hissettim” ifadelerini kullandı.

Elbette, Kiev askerlerinin en azından ateşkese uymasını umuyorum, fakat bundan emin değilim.

Debaltsevo yakınlarında - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2025
UKRAYNA KRİZİ
‘Paskalya ateşkesi Rusya'nın barışa olan arzusunu ve dini geleneklere olan saygısını gösteriyor’
00:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала