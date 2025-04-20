https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/ukrayna-birliklerinin-ateskese-uyacaklarini-umuyorum-fakat-emin-degilim-1095530562.html

‘Ukrayna birliklerinin ateşkese uyacaklarını umuyorum, fakat emin değilim’

‘Ukrayna birliklerinin ateşkese uyacaklarını umuyorum, fakat emin değilim’

Sputnik Türkiye

Daha önce Donbass’taki çatışmalarda Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), sonrasında ise Rusya tarafında yer alan Brezilyalı eski asker Magavyer, Rusya’nın Paskalya... 20.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-20T14:14+0300

2025-04-20T14:14+0300

2025-04-20T14:14+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

donbass

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kiev

ukrayna ordusu

paskalya

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Brezilyalı eski asker Rodolfo Magayver, Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkes kararını Sputnik’e değerlendirdi.Magavyer, “Rus askerleri ve daha sonra Rus Silahlı Kuvvetleri'ne katılan Donbass milisleri ateşkes anlaşmalarına her zaman uydu, bunu kendi gözlerimle gördüm. Fakat Minsk Anlaşmaları’na bile uymayan Ukrayna tarafının aynı şekilde davranacağından emin değilim” diye konuştu.Çatışmalarda 9 kez yaralanan Magavyer, “Artık Rusya ile birleşen Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni (DHC) ve LHC’yi savunmaya yönelik çatışmalara katılmış biri olarak bunu kendi üzerimde hissettim” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/paskalya-ateskesi-rusyanin-barisa-olan-arzusunu-ve-dini-geleneklere-olan-saygisini-gosteriyor-1095526231.html

rusya

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

donbass

ukrayna

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