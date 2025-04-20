Rus tarafı bunu ilk kez yapmıyor, ancak buradaki mesajların doğru okunması gerekiyor. Evet, bu, Rus liderin insani bir jesti olmakla birlikte, Kiev'in olası anlaşmalara bağlı kalma arzusunda samimi olup olmadığı ve barış görüşmelerine hazır olup olmadığı konusunda Ukrayna tarafı için bir zaafiyet testi niteliği de taşıyor.

Putin'in vermek istediği mesaj şu: Bu ateşkes, Rusya'nın barışa olan arzusunun ve özellikle Paskalya kutlamaları ışığında dini geleneklere olan saygısının gerçek bir göstergesidir. Ancak Kiev'in buna uyacağının bir kesinliği yok. Zelenskiy Ukrayna Silahlı Kuvvetleri üzerinde, özellikle de dini bayramlarda gelenek ve görenekleri hiçe sayan Ukraynalı radikaller üzerinde tam bir kontrole sahip değil.