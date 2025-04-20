https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/paskalya-ateskesi-rusyanin-barisa-olan-arzusunu-ve-dini-geleneklere-olan-saygisini-gosteriyor-1095526231.html
‘Paskalya ateşkesi Rusya'nın barışa olan arzusunu ve dini geleneklere olan saygısını gösteriyor’
‘Paskalya ateşkesi Rusya'nın barışa olan arzusunu ve dini geleneklere olan saygısını gösteriyor’
Sputnik Türkiye
Yabancı uzmanlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'paskalya ateşkesi' kararını Sputnik’e değerlendirdi. 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T00:18+0300
2025-04-20T00:18+0300
2025-04-20T00:16+0300
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vladimir zelenskiy
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Mısırlı uluslararası ilişkiler uzmanı Saad Khalaf, Devlet Başkanı Putin’in bu ateşkesi kesinlikle güçlü bir konumdayken ilan ettiğini belirterek, şunları ifade etti:Berlin’den görüş bildiren Avrupa ve Rusya Federasyonu uzmanı Radwan Qasem ise Putin'in kararının, Rus tarafının görüşmelerde ABD'ye, uyulacağına dair güvence verdiği enerji altyapısına yönelik ateşkesin süresinin dolmasının ardından gelmesinin dikkat çekici olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 18 Mart'ta yapılan telefon görüşmelerinin ardından Rusya, ABD liderinin enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin 30 günlük bir moratoryum önerisini kabul etmişti. Vladimir Zelenskiy de öneriyi destekleyeceklerini söylemiş, ancak Kiev daha sonra bu anlaşmayı defalarca ihlal etmişti. Enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin moratoryum, Rusya ve Ukrayna arasında olası barış anlaşmalarına yönelik ilk adımdı. Ancak anlaşmalara rağmen Kiev rejiminin moratoryum şartlarını ihlal etmesi, çözüme hazır olup olmadığı konusunda şüphe uyandırıyor.Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında toplam 75 bin 170’ten fazla askerin yanı sıra 411 tank, 2 bin 280 zırhlı muharebe aracı, 625 topçu sistemi, 15’i ABD yapımı HIMARS ve 7’si MLRS olmak üzere 61 çoklu roketatar ve diğer teçhizatı kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/afgan-uzmandan-paskalya-ateskesi-degerlendirmesi-kiev-yeni-gercekleri-kabul-etmeye-hazirlaniyor-1095525404.html
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vladimir putin, paskalya, ateşkes, rusya, ukrayna, avrupa, donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri
vladimir putin, paskalya, ateşkes, rusya, ukrayna, avrupa, donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri
‘Paskalya ateşkesi Rusya'nın barışa olan arzusunu ve dini geleneklere olan saygısını gösteriyor’
Yabancı uzmanlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'paskalya ateşkesi' kararını Sputnik’e değerlendirdi.
Mısırlı uluslararası ilişkiler uzmanı Saad Khalaf, Devlet Başkanı Putin’in bu ateşkesi kesinlikle güçlü bir konumdayken ilan ettiğini belirterek, şunları ifade etti:
Rus tarafı bunu ilk kez yapmıyor, ancak buradaki mesajların doğru okunması gerekiyor. Evet, bu, Rus liderin insani bir jesti olmakla birlikte, Kiev'in olası anlaşmalara bağlı kalma arzusunda samimi olup olmadığı ve barış görüşmelerine hazır olup olmadığı konusunda Ukrayna tarafı için bir zaafiyet testi niteliği de taşıyor.
Putin'in vermek istediği mesaj şu: Bu ateşkes, Rusya'nın barışa olan arzusunun ve özellikle Paskalya kutlamaları ışığında dini geleneklere olan saygısının gerçek bir göstergesidir. Ancak Kiev'in buna uyacağının bir kesinliği yok. Zelenskiy Ukrayna Silahlı Kuvvetleri üzerinde, özellikle de dini bayramlarda gelenek ve görenekleri hiçe sayan Ukraynalı radikaller üzerinde tam bir kontrole sahip değil.
Berlin’den görüş bildiren Avrupa ve Rusya Federasyonu uzmanı Radwan Qasem ise Putin'in kararının, Rus tarafının görüşmelerde ABD'ye, uyulacağına dair güvence verdiği enerji altyapısına yönelik ateşkesin süresinin dolmasının ardından gelmesinin dikkat çekici olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Her ne kadar Zelenskiy buna uymamış ve Rusya'daki altyapı ve enerji merkezlerine yönelik saldırıları onaylamış olsa da, bu durum Moskova'nın sadece sözünü tutmakla kalmadığını, aynı zamanda çok sabırlı ve verdiği sözlere sadık olduğunu da gösteriyor.
Putin Paskalya'nın kutsallığına saygı gösteriyor. Ukrayna tarafının barış sürecini devam ettirmeye ve ateşkes taahhüdünde bulunarak dini ve insani değerlere saygı göstermeye hazır olup olmadığını yakında net bir şekilde göreceğiz.
Ancak eminim ki Kiev rejimi, Rusya’nın ABD ile müzakerelerini bozmak, Rusya'ya karşı savaşı sürdürmek ve Rusya'yı yenebileceklerini düşünen Zelenskiy'i destekleyen bazı Avrupa ülkelerini memnun etmek için bu ateşkese uymayacak ve herhangi bir dini bayrama saygı göstermeyecektir.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 18 Mart'ta yapılan telefon görüşmelerinin ardından Rusya, ABD liderinin enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin 30 günlük bir moratoryum önerisini kabul etmişti. Vladimir Zelenskiy de öneriyi destekleyeceklerini söylemiş, ancak Kiev daha sonra bu anlaşmayı defalarca ihlal etmişti. Enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin moratoryum, Rusya ve Ukrayna arasında olası barış anlaşmalarına yönelik ilk adımdı. Ancak anlaşmalara rağmen Kiev rejiminin moratoryum şartlarını ihlal etmesi, çözüme hazır olup olmadığı konusunda şüphe uyandırıyor.
Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında toplam 75 bin 170’ten fazla askerin yanı sıra 411 tank, 2 bin 280 zırhlı muharebe aracı, 625 topçu sistemi, 15’i ABD yapımı HIMARS ve 7’si MLRS olmak üzere 61 çoklu roketatar ve diğer teçhizatı kaybetti.