https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/sag-serit-bosken-orta-seridi-kullanmak-yasak-mi-resmi-aciklama-geldi-1095381147.html
Sağ şerit boşken orta şeridi kullanmak yasak mı? Resmi açıklama geldi
Sağ şerit boşken orta şeridi kullanmak yasak mı? Resmi açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "sağ şerit boşken orta şerit kullananlara ceza verileceği" yönündeki haberlerin... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T16:08+0300
2025-04-14T16:08+0300
2025-04-14T16:08+0300
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Son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan "sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza kesileceği" yönündeki iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bu iddialara sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi.Orta şerit cezası var mı?Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı paylaşımda, "Bahse konu haberlerde yer alan, yeni bir denetim sistemi aracılığıyla trafikte orta şeridi gereksiz yere kullanan özel araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi.Emniyet Genel Müdürlüğü’nden herhangi bir çalışma yokAçıklamada ayrıca, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün söz konusu konuda herhangi bir yasal ya da teknik hazırlık içerisinde bulunmadığı vurgulandı. Bu da iddiaların resmi hiçbir dayanağının olmadığını ortaya koydu."Orta şerit cezası" iddiası, kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaşmış ve birçok sürücünün kafasını karıştırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/yeni-resmi-bayram-geliyor-kanun-teklifi-verildi-1095380820.html
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Sağ şerit boşken orta şeridi kullanmak yasak mı? Resmi açıklama geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "sağ şerit boşken orta şerit kullananlara ceza verileceği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu konuda herhangi bir çalışmasının bulunmadığı belirtildi.
Son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan "sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza kesileceği" yönündeki iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bu iddialara sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi.
Orta şerit cezası var mı?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı paylaşımda, "Bahse konu haberlerde yer alan, yeni bir denetim sistemi aracılığıyla trafikte orta şeridi gereksiz yere kullanan özel araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden herhangi bir çalışma yok
Açıklamada ayrıca, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün söz konusu konuda herhangi bir yasal ya da teknik hazırlık içerisinde bulunmadığı vurgulandı. Bu da iddiaların resmi hiçbir dayanağının olmadığını ortaya koydu.
"Orta şerit cezası" iddiası, kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaşmış ve birçok sürücünün kafasını karıştırmıştı.