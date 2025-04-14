https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/sag-serit-bosken-orta-seridi-kullanmak-yasak-mi-resmi-aciklama-geldi-1095381147.html

Sağ şerit boşken orta şeridi kullanmak yasak mı? Resmi açıklama geldi

Sağ şerit boşken orta şeridi kullanmak yasak mı? Resmi açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "sağ şerit boşken orta şerit kullananlara ceza verileceği" yönündeki haberlerin... 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T16:08+0300

2025-04-14T16:08+0300

2025-04-14T16:08+0300

türki̇ye

sağ şerit

ceza

trafik cezası

trafik cezaları

trafik para cezası

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Son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan "sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza kesileceği" yönündeki iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bu iddialara sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi.Orta şerit cezası var mı?Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı paylaşımda, "Bahse konu haberlerde yer alan, yeni bir denetim sistemi aracılığıyla trafikte orta şeridi gereksiz yere kullanan özel araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi.Emniyet Genel Müdürlüğü’nden herhangi bir çalışma yokAçıklamada ayrıca, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün söz konusu konuda herhangi bir yasal ya da teknik hazırlık içerisinde bulunmadığı vurgulandı. Bu da iddiaların resmi hiçbir dayanağının olmadığını ortaya koydu."Orta şerit cezası" iddiası, kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaşmış ve birçok sürücünün kafasını karıştırmıştı.

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