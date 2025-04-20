https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/rus-liderin-duyurdugu-ateskes-siyasi-iradeyle-diplomatik-cozume-gidebilecek-sembolik-bir-pencere-1095533400.html
‘Rus liderin duyurduğu ateşkes, siyasi iradeyle diplomatik çözüme gidebilecek sembolik bir pencere açıyor’
‘Rus liderin duyurduğu ateşkes, siyasi iradeyle diplomatik çözüme gidebilecek sembolik bir pencere açıyor’
Sputnik Türkiye
Cezayirli güvenlik uzmanı Mizab, Rus lider Putin’in ilan ettiği ateşkesin, tarafların siyasi irade ortaya koyması halinde bu ihtilafın diplomatik çözüme... 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T19:07+0300
2025-04-20T19:07+0300
2025-04-20T19:07+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
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paskalya
paskalya bayramı
ateşkes
karar
vladimir putin
değerlendirme
yorum
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Cezayirli güvenlik uzmanı Ahmad Mizab, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkes ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.“Bu karar Rus ve dünya Ortodoks kamuoyuna, Rusya'nın dini kimliğine sadık kaldığına, (Vladimir) Zelenskiy'in ise topyekün savaş mantığına göre hareket ettiği ve her türlü ateşkes önerisini reddettiğine dair sinyal veriyor” diyen Mizap, açıklamaya şöyle devam etti:Cezayirli uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/birlesmis-milletlerden-paskalya-atesi-aciklamasi-not-ediyoruz-1095526079.html
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rusya, ukrayna, paskalya, paskalya bayramı, ateşkes, karar, vladimir putin, değerlendirme, yorum, haberler, brüksel, washington
rusya, ukrayna, paskalya, paskalya bayramı, ateşkes, karar, vladimir putin, değerlendirme, yorum, haberler, brüksel, washington
‘Rus liderin duyurduğu ateşkes, siyasi iradeyle diplomatik çözüme gidebilecek sembolik bir pencere açıyor’
Cezayirli güvenlik uzmanı Mizab, Rus lider Putin’in ilan ettiği ateşkesin, tarafların siyasi irade ortaya koyması halinde bu ihtilafın diplomatik çözüme kavuşturulabileceğine dair sembolik bir pencere açtığını belirtti.
Cezayirli güvenlik uzmanı Ahmad Mizab, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkes ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
“Bu karar Rus ve dünya Ortodoks kamuoyuna, Rusya'nın dini kimliğine sadık kaldığına, (Vladimir) Zelenskiy'in ise topyekün savaş mantığına göre hareket ettiği ve her türlü ateşkes önerisini reddettiğine dair sinyal veriyor” diyen Mizap, açıklamaya şöyle devam etti:
Rusya Devlet Başkanı'nın ilan ettiği ateşkes, tarafların siyasi irade ortaya koyması halinde bu ihtilafın diplomatik çözüme kavuşturulabileceğine dair sembolik bir pencere açıyor.
Cezayirli uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ukrayna rejimi, güvenliğini ve meşruiyetini Avrupa ve ABD'den aldığı askeri, finansal destek ve medya desteğine bağlamış durumda, bu da onu söz konusu desteğin rehinesi haline getiriyor ve patronlarına başvurmadan önemli kararlar almasını engelliyor. Bu bağlantı Ukrayna'ya pahalıya mal oldu; ülkenin altyapısı yıkıldı, ekonomisi çöktü, Ukrayna toplumu sürekli bir tükenmişlik hali içinde, egemenlik ise Brüksel ve Washington'daki karar alma merkezlerinin rehinesi haline geldi.