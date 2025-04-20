Ukrayna rejimi, güvenliğini ve meşruiyetini Avrupa ve ABD'den aldığı askeri, finansal destek ve medya desteğine bağlamış durumda, bu da onu söz konusu desteğin rehinesi haline getiriyor ve patronlarına başvurmadan önemli kararlar almasını engelliyor. Bu bağlantı Ukrayna'ya pahalıya mal oldu; ülkenin altyapısı yıkıldı, ekonomisi çöktü, Ukrayna toplumu sürekli bir tükenmişlik hali içinde, egemenlik ise Brüksel ve Washington'daki karar alma merkezlerinin rehinesi haline geldi.