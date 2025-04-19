https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/birlesmis-milletlerden-paskalya-atesi-aciklamasi-not-ediyoruz-1095526079.html

Birleşmiş Milletler'den 'Paskalya ateşkesi' açıklaması: 'Not ediyoruz'

Birleşmiş Milletler'den 'Paskalya ateşkesi' açıklaması: 'Not ediyoruz'

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, Paskalya’da ilan edilen ateşkesi not ettiklerini belirterek Ukrayna’da kalıcı barış çağrısını yineledi. 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T23:09+0300

2025-04-19T23:09+0300

2025-04-19T23:10+0300

ukrayna kri̇zi̇

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

ukrayna

rusya federasyonu

stephane dujarric

birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric

ateşkes

paskalya

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Birleşmiş Milletler'in Rusya tarafından ilan edilen Paskalya ateşkesini not ettiğini duyurdu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’den itibaren başlayıp 21 Nisan saat 00.00’a kadar sürecek bir Paskalya ateşkesi ilan etmişti. Rus lider, Ukrayna’nın da bu adımı örnek almasını umduğunu ifade ederek ayrıca Rus birliklerinin olası ihlallere ve provokasyonlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini kaydetmişti.Dujarric, tarafından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/eski-pentagon-analisti-paskalya-ateskesini-degerlendirdi-zelenskiy-daha-once-ateskes-anlasmalarina-1095523366.html

ukrayna

rusya federasyonu

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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ukrayna, rusya federasyonu, stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, ateşkes, paskalya