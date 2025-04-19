https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/birlesmis-milletlerden-paskalya-atesi-aciklamasi-not-ediyoruz-1095526079.html
Birleşmiş Milletler'den 'Paskalya ateşkesi' açıklaması: 'Not ediyoruz'
Birleşmiş Milletler'den 'Paskalya ateşkesi' açıklaması: 'Not ediyoruz'
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, Paskalya’da ilan edilen ateşkesi not ettiklerini belirterek Ukrayna’da kalıcı barış çağrısını yineledi. 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T23:09+0300
2025-04-19T23:09+0300
2025-04-19T23:10+0300
ukrayna kri̇zi̇
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
ukrayna
rusya federasyonu
stephane dujarric
birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric
ateşkes
paskalya
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Birleşmiş Milletler'in Rusya tarafından ilan edilen Paskalya ateşkesini not ettiğini duyurdu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’den itibaren başlayıp 21 Nisan saat 00.00’a kadar sürecek bir Paskalya ateşkesi ilan etmişti. Rus lider, Ukrayna’nın da bu adımı örnek almasını umduğunu ifade ederek ayrıca Rus birliklerinin olası ihlallere ve provokasyonlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini kaydetmişti.Dujarric, tarafından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/eski-pentagon-analisti-paskalya-ateskesini-degerlendirdi-zelenskiy-daha-once-ateskes-anlasmalarina-1095523366.html
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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ukrayna, rusya federasyonu, stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, ateşkes, paskalya
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ukrayna, rusya federasyonu, stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, ateşkes, paskalya
Birleşmiş Milletler'den 'Paskalya ateşkesi' açıklaması: 'Not ediyoruz'
23:09 19.04.2025 (güncellendi: 23:10 19.04.2025)
Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, Paskalya’da ilan edilen ateşkesi not ettiklerini belirterek Ukrayna’da kalıcı barış çağrısını yineledi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Birleşmiş Milletler'in Rusya tarafından ilan edilen Paskalya ateşkesini not ettiğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’den itibaren başlayıp 21 Nisan saat 00.00’a kadar sürecek bir Paskalya ateşkesi ilan etmişti. Rus lider, Ukrayna’nın da bu adımı örnek almasını umduğunu ifade ederek ayrıca Rus birliklerinin olası ihlallere ve provokasyonlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini kaydetmişti.
Dujarric, tarafından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:
Rusya Federasyonu tarafından ilan edilen geçici Paskalya ateşkesini not ediyoruz. Ukrayna’da uzun süreli bir ateşkes çağrımızı sürdürüyor ve adil, kalıcı ve kapsayıcı bir barışa ulaşmak için gösterilen anlamlı çabalara desteğimizi bir kez daha yineliyoruz. Bu barış, BM Şartı, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları doğrultusunda Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tam anlamıyla desteklemelidir.