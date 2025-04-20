https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/putin-kurtarici-isa-katedralindeki-paskalya-ayinine-katildi-1095526385.html

Putin, Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine katıldı

Putin, Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine katıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksların geleneksel olarak Paskalya Bayramını karşıladığı Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki ayine katıldı. 20.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-20T00:37+0300

2025-04-20T00:37+0300

2025-04-20T00:36+0300

dünya

vladimir putin

paskalya

ayin

rusya ortodoks kilisesi patriği kirill

kurtarıcı i̇sa katedrali

moskova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/18/1055803534_0:0:3059:1720_1920x0_80_0_0_60fc2d7df4f1dae83ba79f63901a02a6.jpg

Putin, Rusya Patriği Kirill'in yönettiği Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen ayine katıldı.Rus lider, geleneksel olarak yıllardır Kurtarıcı İsa Katedrali’nde düzenlenen Paskalya ayinine katılıyor. Putin, genellikle Noel'de Moskova bölgesi dışındaki kiliselere, Paskalya'da ise Kurtarıcı İsa Katedrali'ne gidiyor.Rusya Patriği Kirill, cumartesini pazara bağlayan gece Moskova'nın merkezindeki Volhonka'da bulunan Rus Katedrali'nde Paskalya Yortusu ve Kutsal Ayin'i düzenliyor.Hıristiyanlar bu yıl Paskalya'yı 20 Nisan'da kutluyor ve bu tarih Hıristiyanlığın batı ve doğu kolları için aynı güne denk geliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/kutsal-atesin-bulundugu-ucak-israilden-moskovaya-dogru-yola-cikti-1095522891.html

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, paskalya, ayin, rusya ortodoks kilisesi patriği kirill, kurtarıcı i̇sa katedrali, moskova