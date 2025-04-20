https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/putin-kurtarici-isa-katedralindeki-paskalya-ayinine-katildi-1095526385.html
Putin, Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine katıldı
Putin, Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine katıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksların geleneksel olarak Paskalya Bayramını karşıladığı Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki ayine katıldı. 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T00:37+0300
2025-04-20T00:37+0300
2025-04-20T00:36+0300
dünya
vladimir putin
paskalya
ayin
rusya ortodoks kilisesi patriği kirill
kurtarıcı i̇sa katedrali
moskova
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Putin, Rusya Patriği Kirill'in yönettiği Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen ayine katıldı.Rus lider, geleneksel olarak yıllardır Kurtarıcı İsa Katedrali’nde düzenlenen Paskalya ayinine katılıyor. Putin, genellikle Noel'de Moskova bölgesi dışındaki kiliselere, Paskalya'da ise Kurtarıcı İsa Katedrali'ne gidiyor.Rusya Patriği Kirill, cumartesini pazara bağlayan gece Moskova'nın merkezindeki Volhonka'da bulunan Rus Katedrali'nde Paskalya Yortusu ve Kutsal Ayin'i düzenliyor.Hıristiyanlar bu yıl Paskalya'yı 20 Nisan'da kutluyor ve bu tarih Hıristiyanlığın batı ve doğu kolları için aynı güne denk geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/kutsal-atesin-bulundugu-ucak-israilden-moskovaya-dogru-yola-cikti-1095522891.html
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vladimir putin, paskalya, ayin, rusya ortodoks kilisesi patriği kirill, kurtarıcı i̇sa katedrali, moskova
vladimir putin, paskalya, ayin, rusya ortodoks kilisesi patriği kirill, kurtarıcı i̇sa katedrali, moskova
Putin, Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine katıldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksların geleneksel olarak Paskalya Bayramını karşıladığı Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki ayine katıldı.
Putin, Rusya Patriği Kirill'in yönettiği Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen ayine katıldı.
Rus lider, geleneksel olarak yıllardır Kurtarıcı İsa Katedrali’nde düzenlenen Paskalya ayinine katılıyor. Putin, genellikle Noel'de Moskova bölgesi dışındaki kiliselere, Paskalya'da ise Kurtarıcı İsa Katedrali'ne gidiyor.
Rusya Patriği Kirill, cumartesini pazara bağlayan gece Moskova'nın merkezindeki Volhonka'da bulunan Rus Katedrali'nde Paskalya Yortusu ve Kutsal Ayin'i düzenliyor.
Hıristiyanlar bu yıl Paskalya'yı 20 Nisan'da kutluyor ve bu tarih Hıristiyanlığın batı ve doğu kolları için aynı güne denk geliyor.