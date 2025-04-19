https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/kutsal-atesin-bulundugu-ucak-israilden-moskovaya-dogru-yola-cikti-1095522891.html
Kutsal Ateş'in bulunduğu uçak İsrail’den Moskova'ya doğru yola çıktı
Kutsal Ateş'in bulunduğu uçak İsrail’den Moskova'ya doğru yola çıktı
Sputnik Türkiye
Kutsal Ateş’i taşıyan özel uçağın İsrail’deki Ben-Gurion Havaalanı’ndan Moskova’ya doğru hareket ettiği bildirildi. 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T18:42+0300
2025-04-19T18:42+0300
2025-04-19T18:41+0300
dünya
kutsal ateş
i̇srail
kudüs
ben gurion havalimanı
kutsal kabir kilisesi
rusya
belgorod
kurtarıcı i̇sa katedrali
moskova
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Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre Kutsal Ateş'in bulunduğu uçak Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havaalanı'ndan Moskova'ya doğru yola çıktı.Kutsal Ateş, daha önce Kudüs'e giden Havari Andreas Vakfı’ndan bir heyet tarafından Kutsal Kabir Kilisesi'nde teslim alındı.Kutsal Ateş'in inişi Jülyen takvimine göre Hz. İsa'nın Diriliş Bayramı arifesinde gerçekleşiyor. Hıristiyanlar bu yıl Paskalya'yı 20 Nisan'da kutlayacak ve bu tarih Hıristiyanlığın batı ve doğu kolları için aynı güne denk geliyor. Ateş, İsa Mesih'in çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve dirildiği yerin üzerine inşa edilen Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde görülüyor.Havari Andreas Vakfı’ndan bildirdiğine göre Kutsal Ateş, Rusya’nın sınır bölgelerindeki Belgorod, Bryansk, Kursk’un yanı sıra onlarca şehre teslim edilecek. Başkentte ise Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine götürülecek ve ayrıca diğer 15 kiliseye de nakledilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/rusya-devlet-baskani-putinden-paskalya-ateskesi-karari-1095519782.html
i̇srail
kudüs
rusya
belgorod
moskova
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kutsal ateş, i̇srail, kudüs, ben gurion havalimanı, kutsal kabir kilisesi, rusya, belgorod, kurtarıcı i̇sa katedrali, moskova
kutsal ateş, i̇srail, kudüs, ben gurion havalimanı, kutsal kabir kilisesi, rusya, belgorod, kurtarıcı i̇sa katedrali, moskova
Kutsal Ateş'in bulunduğu uçak İsrail’den Moskova'ya doğru yola çıktı
Kutsal Ateş’i taşıyan özel uçağın İsrail’deki Ben-Gurion Havaalanı’ndan Moskova’ya doğru hareket ettiği bildirildi.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre Kutsal Ateş'in bulunduğu uçak Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havaalanı'ndan Moskova'ya doğru yola çıktı.
Kutsal Ateş, daha önce Kudüs'e giden Havari Andreas Vakfı’ndan bir heyet tarafından Kutsal Kabir Kilisesi'nde teslim alındı.
Kutsal Ateş'in inişi Jülyen takvimine göre Hz. İsa'nın Diriliş Bayramı arifesinde gerçekleşiyor. Hıristiyanlar bu yıl Paskalya'yı 20 Nisan'da kutlayacak ve bu tarih Hıristiyanlığın batı ve doğu kolları için aynı güne denk geliyor. Ateş, İsa Mesih'in çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve dirildiği yerin üzerine inşa edilen Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde görülüyor.
Havari Andreas Vakfı’ndan bildirdiğine göre Kutsal Ateş, Rusya’nın sınır bölgelerindeki Belgorod, Bryansk, Kursk’un yanı sıra onlarca şehre teslim edilecek. Başkentte ise Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine götürülecek ve ayrıca diğer 15 kiliseye de nakledilecek.