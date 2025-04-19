https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/kutsal-atesin-bulundugu-ucak-israilden-moskovaya-dogru-yola-cikti-1095522891.html

Kutsal Ateş'in bulunduğu uçak İsrail’den Moskova'ya doğru yola çıktı

Kutsal Ateş'in bulunduğu uçak İsrail’den Moskova'ya doğru yola çıktı

Sputnik Türkiye

Kutsal Ateş’i taşıyan özel uçağın İsrail’deki Ben-Gurion Havaalanı’ndan Moskova’ya doğru hareket ettiği bildirildi. 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T18:42+0300

2025-04-19T18:42+0300

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dünya

kutsal ateş

i̇srail

kudüs

ben gurion havalimanı

kutsal kabir kilisesi

rusya

belgorod

kurtarıcı i̇sa katedrali

moskova

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Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre Kutsal Ateş'in bulunduğu uçak Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havaalanı'ndan Moskova'ya doğru yola çıktı.Kutsal Ateş, daha önce Kudüs'e giden Havari Andreas Vakfı’ndan bir heyet tarafından Kutsal Kabir Kilisesi'nde teslim alındı.Kutsal Ateş'in inişi Jülyen takvimine göre Hz. İsa'nın Diriliş Bayramı arifesinde gerçekleşiyor. Hıristiyanlar bu yıl Paskalya'yı 20 Nisan'da kutlayacak ve bu tarih Hıristiyanlığın batı ve doğu kolları için aynı güne denk geliyor. Ateş, İsa Mesih'in çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve dirildiği yerin üzerine inşa edilen Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde görülüyor.Havari Andreas Vakfı’ndan bildirdiğine göre Kutsal Ateş, Rusya’nın sınır bölgelerindeki Belgorod, Bryansk, Kursk’un yanı sıra onlarca şehre teslim edilecek. Başkentte ise Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine götürülecek ve ayrıca diğer 15 kiliseye de nakledilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/rusya-devlet-baskani-putinden-paskalya-ateskesi-karari-1095519782.html

i̇srail

kudüs

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belgorod

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kutsal ateş, i̇srail, kudüs, ben gurion havalimanı, kutsal kabir kilisesi, rusya, belgorod, kurtarıcı i̇sa katedrali, moskova