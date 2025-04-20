https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/dr-sabir-askeroglu-putinin-paskalya-ateskesi-trumpa-bir-jest-1095529266.html
Dr. Sabir Askeroğlu: Putin’in Paskalya ateşkesi Trump’a bir jest
Dr. Sabir Askeroğlu: Putin’in Paskalya ateşkesi Trump’a bir jest
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Paskalya Bayramı süresince ateşkes ilan etmesini değerlendiren Rusya ve Avrasya Uzmanı Askeroğlu bunun Trump’ı masada tutmak için... 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T12:50+0300
2025-04-20T12:50+0300
2025-04-20T12:50+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
vladimir putin
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkesi sağlama sürecinde taraflardan birinin işi zorlaştırması halinde ABD’nin görüşmelerden çekileceğini açıklamıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Rusya Devlet Başkanı Putin Paskalya Bayramı boyunca ateşkes ilan etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de düzenlenen bir toplantıda Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un operasyon bölgesindeki duruma ilişkin raporunu dinledikten sonra Rus ordusunun 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes uygulayacağını duyurdu.Yaşanan bu gelişmeleri Sputnik’e değerlendiren Rusya ve Avrasya Uzmanı Dr. Sabir Askeroğlu şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/putin-kurtarici-isa-katedralindeki-paskalya-ayinine-katildi-1095526385.html
rusya
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rusya, ukrayna, vladimir putin
rusya, ukrayna, vladimir putin
Dr. Sabir Askeroğlu: Putin’in Paskalya ateşkesi Trump’a bir jest
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Paskalya Bayramı süresince ateşkes ilan etmesini değerlendiren Rusya ve Avrasya Uzmanı Askeroğlu bunun Trump’ı masada tutmak için önemli bir jest olduğunu belirtti
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkesi sağlama sürecinde taraflardan birinin işi zorlaştırması halinde ABD’nin görüşmelerden çekileceğini açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de düzenlenen bir toplantıda Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un operasyon bölgesindeki duruma ilişkin raporunu dinledikten sonra Rus ordusunun 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes uygulayacağını duyurdu.
Yaşanan bu gelişmeleri Sputnik’e değerlendiren Rusya ve Avrasya Uzmanı Dr. Sabir Askeroğlu şunları söyledi:
“Putin'in bu kararı Trump'ın alabileceği kararla doğrudan ilişkilidir. Trump, Rusya ile Ukrayna ABD'nin barışı sağlama çabasına katkıda bulunmazlar ise süreçten çekileceğini açıklamıştı. ABD'nin arabulucu olmayı terk ederse her iki tarafı da olumsuz etkiler. Rusya ateşkes "jestiyle" ABD'nin görüşme masasında kalmasını sağlamak istemiştir.”