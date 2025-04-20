https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/dr-sabir-askeroglu-putinin-paskalya-ateskesi-trumpa-bir-jest-1095529266.html

Dr. Sabir Askeroğlu: Putin’in Paskalya ateşkesi Trump’a bir jest

Dr. Sabir Askeroğlu: Putin’in Paskalya ateşkesi Trump’a bir jest

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Paskalya Bayramı süresince ateşkes ilan etmesini değerlendiren Rusya ve Avrasya Uzmanı Askeroğlu bunun Trump’ı masada tutmak için... 20.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-20T12:50+0300

2025-04-20T12:50+0300

2025-04-20T12:50+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

vladimir putin

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkesi sağlama sürecinde taraflardan birinin işi zorlaştırması halinde ABD’nin görüşmelerden çekileceğini açıklamıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Rusya Devlet Başkanı Putin Paskalya Bayramı boyunca ateşkes ilan etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de düzenlenen bir toplantıda Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un operasyon bölgesindeki duruma ilişkin raporunu dinledikten sonra Rus ordusunun 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes uygulayacağını duyurdu.Yaşanan bu gelişmeleri Sputnik’e değerlendiren Rusya ve Avrasya Uzmanı Dr. Sabir Askeroğlu şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/putin-kurtarici-isa-katedralindeki-paskalya-ayinine-katildi-1095526385.html

rusya

ukrayna

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rusya, ukrayna, vladimir putin