Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'Paskalya Ateşkesi' kararı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Elektronik kelepçe alım ihalesi: Yerli üretim mi, yabancı bağlantılar mı?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Ekonomik durum karşısında hükümetin erken seçime gidebileceğini düşünmüyorum
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Aydın Ağaoğlu: 'İnsanların yemeğine karışmayın, bırakın beslensinler'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Rock enstrümanlarıyla renklendirilen klasik müzik parçaları
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ev kadınının emekliliğine destek
15:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
TARİHTE BUGÜN
Einstein'ın bilime merakı nasıl başladı?
17:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın usta ismi Metin Akpınar'la ayrılmaz ikiliydi
18:15
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:30
10 dk
ÖZEL HABER
Kıbrıs meselesinin arka planı: AB’nin yeni Orta Asya politikası
18:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:13
77 dk
SESLİ HABER
Zirai don ceviz ağaçlarını da vurdu: ‘Yüzde 100 zayiat var'
07:21
2 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe bahar rüzgarı: Fiyatlar uçmadan son fırsat mı?
08:15
3 dk
SESLİ HABER
Rusya'da bir köpek, bir aydır yangında ölen sahibinin külleri üzerinde bekliyor
08:43
1 dk
ÖZEL HABER
Cem Gürdeniz: ‘Azerbaycan, İsrail konusunda Türkiye’yi örnek almış’
09:04
11 dk
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
09:22
3 dk
SESLİ HABER
Belirti vermeden ilerliyor, ani ölümle sonuçlanabiliyor: Aort yırtılması nedir?
09:32
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: “Zirai don, yalnızca üreticiyi değil tüketiciyi de etkiledi”
09:41
13 dk
SESLİ HABER
İstanbul'un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekaresi 250 dolar
10:04
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
10:14
16 dk
SESLİ HABER
Kolezyum'u büyüledi, milyonlar görmek için yarıştı
10:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
12:12
2 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
12:21
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
10 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
12:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
13:11
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kürşad Tüzmen: Bu krizde ABD kaybeder
13:33
5 dk
ÖZEL HABER
Kızılay’ın dünü ve bugünü: Nereden nereye geldi?
13:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Ersöz: “Balyoz davasında yargıtay, “suç için anlaşma hükümleri” olabilir diyerek değerlendirme yaptı”
14:12
20 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Baki Suiçmez: 'Çiftçi toprağı bırakmak zorunda kalıyor'
15:18
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Haluk Hapkon: “Cumhuriyet Devrimi ile mesafeli bir solun, Türkiye halkına çözüm sunması mümkün değildir”
17:26
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından İran’ı vurmak için ‘Trump’ı ekarte etme’ planı
18:10
3 dk
ÖZEL HABER
Kıbrıs meselesinin arka planı: AB’nin yeni Orta Asya politikası
18:31
4 dk
SESLİ HABER
Marmara'da müsilaj tehlikesi: 'Yaz aylarında yoğunluk artabilir'
18:55
4 dk
SESLİ HABER
Sık esniyor, dalgın mı hissediyorsunuz? Vücudunuz sessizce yardım çağrısı yapıyor olabilir
19:54
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/rusya-devlet-baskani-putinden-paskalya-ateskesi-karari-1095519782.html
Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'Paskalya Ateşkesi' kararı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'Paskalya Ateşkesi' kararı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi. 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T16:50+0300
2025-04-19T17:31+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
vladimir putin
rus ordusu
kursk
ukrayna ordusu
himars
valeriy gerasimov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/13/1095520925_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f802842c6c59266216b8eccb21827a65.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de düzenlenen bir toplantıda Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un operasyon bölgesindeki duruma ilişkin raporunu dinledikten sonra Rus ordusunun 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes uygulayacağını duyurdu.Yaptığı konuşmada Putin, "Ukrayna tarafının da bizi örnek almasını bekliyoruz. Aynı zamanda birliklerimiz düşmanın olası ateşkes ihlallerini, provokasyonlarını ve saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olmalı" cümlelerini kaydetti.Ayrıca konuşmasında Putin, "Ateşkesin seyri, Kiev rejiminin sorunu barışçıl şekilde çözme isteğini ve kabiliyetini gösterecek" cümlesinin altını çizdi.‘Kiev enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin moratoryumu 100’den fazla kez ihlal etti’Putin, Kiev rejiminin enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin moratoryumu 100'den fazla kez ihlal ettiğini vurgulayarak, “Kiev rejiminin enerji altyapısına saldırı yasağına ilişkin anlaşmayı 100'den fazla kez ihlal ettiğini biliyoruz” dedi.‘Kiev'in Paskalya ateşkes önerisini kabul edeceğini umuyoruz’Putin, Ukrayna tarafının kendilerini örnek alarak Paskalya ateşkesi süresince çatışmaları durdurmasını beklediğini söyledi.Rus lider, “Ukrayna tarafının bizim örneğimizi izleyeceği varsayımından hareket ediyoruz” dedi.‘Rus birlikleri adım adım emin bir şekilde ilerliyor’Putin, Rus birliklerinin muharebe temas hattı boyunca emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.Putin açıklamasında, “Temas hattındaki durum açık, bizim açımızdan olumlu bir şekilde gelişiyor: Rus birlikleri emin adımlarla ilerliyor” cümlesini kaydetti.'Rus ordusu 11 istikamette taarruzda'Putin'e verdiği raporda Gerasimov, altı Rus grubunun da 11 istikamette taarruzda olduğunu belirterek, Kuzey Grubu'nun Kursk bölgesindeki yerleşim bölgelerinin tamamını kurtarmak üzere çalıştığını pek çoğunun da kontrol altına alındığını dile getirdi.Düşman kuvvetlerinin Kursk'ta küçük bir alanda önemli kuvvetler yoğunlaştırdığının altını çizen Gerasimov, Gornal ve Oleşni bölgelerinin Ukrayna ordusu unsurlarından temizlenmeye devam ettiğinin altını çizdi.Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine girmeye çalıştığı alanların da izole edildiğini vurgulayan Gerasimov, düşman kuvvetlerinin imhasının sürdüğünü dile getirdi.'Kursk Bölgesi'nin nihai olarak kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor'Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Kursk bölgesinin nihai olarak kurtarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede “Ormanlık bölgelerin, diğer arazilerin ve Gornal'ın nihai olarak kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor” dedi.Ukrayna ordusu Kursk'ta 75 bin 170'ten fazla asker kaybettiUkrayna ordusu Kursk bölgesine sızma girişiminde büyük zaiyat verdi.Ukrayna ordusunun verdiği toplam zayiat şu şekilde oldu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-kellogg-ukrayna-natonun-bir-parcasi-olmayacak-1095519118.html
rusya
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/13/1095520925_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f71608fda6c95df54d2fcf53d005fdfd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, rus ordusu, kursk, ukrayna ordusu, himars, valeriy gerasimov
rusya, vladimir putin, rus ordusu, kursk, ukrayna ordusu, himars, valeriy gerasimov

Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'Paskalya Ateşkesi' kararı

16:50 19.04.2025 (güncellendi: 17:31 19.04.2025)
© Sputnik / Вячеслав ПрокофьевRusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
© Sputnik / Вячеслав Прокофьев
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de düzenlenen bir toplantıda Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un operasyon bölgesindeki duruma ilişkin raporunu dinledikten sonra Rus ordusunun 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes uygulayacağını duyurdu.
Yaptığı konuşmada Putin, "Ukrayna tarafının da bizi örnek almasını bekliyoruz. Aynı zamanda birliklerimiz düşmanın olası ateşkes ihlallerini, provokasyonlarını ve saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olmalı" cümlelerini kaydetti.
Ayrıca konuşmasında Putin, "Ateşkesin seyri, Kiev rejiminin sorunu barışçıl şekilde çözme isteğini ve kabiliyetini gösterecek" cümlesinin altını çizdi.

‘Kiev enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin moratoryumu 100’den fazla kez ihlal etti’

Putin, Kiev rejiminin enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin moratoryumu 100'den fazla kez ihlal ettiğini vurgulayarak, “Kiev rejiminin enerji altyapısına saldırı yasağına ilişkin anlaşmayı 100'den fazla kez ihlal ettiğini biliyoruz” dedi.

‘Kiev'in Paskalya ateşkes önerisini kabul edeceğini umuyoruz’

Putin, Ukrayna tarafının kendilerini örnek alarak Paskalya ateşkesi süresince çatışmaları durdurmasını beklediğini söyledi.
Rus lider, “Ukrayna tarafının bizim örneğimizi izleyeceği varsayımından hareket ediyoruz” dedi.

‘Rus birlikleri adım adım emin bir şekilde ilerliyor’

Putin, Rus birliklerinin muharebe temas hattı boyunca emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.
Putin açıklamasında, “Temas hattındaki durum açık, bizim açımızdan olumlu bir şekilde gelişiyor: Rus birlikleri emin adımlarla ilerliyor” cümlesini kaydetti.

'Rus ordusu 11 istikamette taarruzda'

Putin'e verdiği raporda Gerasimov, altı Rus grubunun da 11 istikamette taarruzda olduğunu belirterek, Kuzey Grubu'nun Kursk bölgesindeki yerleşim bölgelerinin tamamını kurtarmak üzere çalıştığını pek çoğunun da kontrol altına alındığını dile getirdi.
Düşman kuvvetlerinin Kursk'ta küçük bir alanda önemli kuvvetler yoğunlaştırdığının altını çizen Gerasimov, Gornal ve Oleşni bölgelerinin Ukrayna ordusu unsurlarından temizlenmeye devam ettiğinin altını çizdi.
Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine girmeye çalıştığı alanların da izole edildiğini vurgulayan Gerasimov, düşman kuvvetlerinin imhasının sürdüğünü dile getirdi.

'Kursk Bölgesi'nin nihai olarak kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor'

Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Kursk bölgesinin nihai olarak kurtarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede “Ormanlık bölgelerin, diğer arazilerin ve Gornal'ın nihai olarak kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor” dedi.

Ukrayna ordusu Kursk'ta 75 bin 170'ten fazla asker kaybetti

Ukrayna ordusu Kursk bölgesine sızma girişiminde büyük zaiyat verdi.
Ukrayna ordusunun verdiği toplam zayiat şu şekilde oldu:
75 bin 170’ten fazla asker,
411 tank,
335 piyade savaş aracı,
307 zırhlı personel taşıyıcı,
2 bin 280 zırhlı savaş aracı,
2 bin 743 otomobil,
625 top,
15’i ABD yapımı HIMARS ve 7’si MLRS olmak üzere 61 çoklu roketatar,
28 uçaksavaş füze sistemi,
128 elektronik harp istasyonu,
18 anti-topçu radar, 12 hava savunma radarı.
Đặc phái viên tương lai của Hoa Kỳ về Ukraina Keith Kellogg - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
UKRAYNA KRİZİ
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Ukrayna, NATO'nun bir parçası olmayacak
16:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала