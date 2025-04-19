https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/rusya-devlet-baskani-putinden-paskalya-ateskesi-karari-1095519782.html

Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'Paskalya Ateşkesi' kararı

Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'Paskalya Ateşkesi' kararı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi. 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T16:50+0300

2025-04-19T16:50+0300

2025-04-19T17:31+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

vladimir putin

rus ordusu

kursk

ukrayna ordusu

himars

valeriy gerasimov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/13/1095520925_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f802842c6c59266216b8eccb21827a65.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de düzenlenen bir toplantıda Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un operasyon bölgesindeki duruma ilişkin raporunu dinledikten sonra Rus ordusunun 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes uygulayacağını duyurdu.Yaptığı konuşmada Putin, "Ukrayna tarafının da bizi örnek almasını bekliyoruz. Aynı zamanda birliklerimiz düşmanın olası ateşkes ihlallerini, provokasyonlarını ve saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olmalı" cümlelerini kaydetti.Ayrıca konuşmasında Putin, "Ateşkesin seyri, Kiev rejiminin sorunu barışçıl şekilde çözme isteğini ve kabiliyetini gösterecek" cümlesinin altını çizdi.‘Kiev enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin moratoryumu 100’den fazla kez ihlal etti’Putin, Kiev rejiminin enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin moratoryumu 100'den fazla kez ihlal ettiğini vurgulayarak, “Kiev rejiminin enerji altyapısına saldırı yasağına ilişkin anlaşmayı 100'den fazla kez ihlal ettiğini biliyoruz” dedi.‘Kiev'in Paskalya ateşkes önerisini kabul edeceğini umuyoruz’Putin, Ukrayna tarafının kendilerini örnek alarak Paskalya ateşkesi süresince çatışmaları durdurmasını beklediğini söyledi.Rus lider, “Ukrayna tarafının bizim örneğimizi izleyeceği varsayımından hareket ediyoruz” dedi.‘Rus birlikleri adım adım emin bir şekilde ilerliyor’Putin, Rus birliklerinin muharebe temas hattı boyunca emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.Putin açıklamasında, “Temas hattındaki durum açık, bizim açımızdan olumlu bir şekilde gelişiyor: Rus birlikleri emin adımlarla ilerliyor” cümlesini kaydetti.'Rus ordusu 11 istikamette taarruzda'Putin'e verdiği raporda Gerasimov, altı Rus grubunun da 11 istikamette taarruzda olduğunu belirterek, Kuzey Grubu'nun Kursk bölgesindeki yerleşim bölgelerinin tamamını kurtarmak üzere çalıştığını pek çoğunun da kontrol altına alındığını dile getirdi.Düşman kuvvetlerinin Kursk'ta küçük bir alanda önemli kuvvetler yoğunlaştırdığının altını çizen Gerasimov, Gornal ve Oleşni bölgelerinin Ukrayna ordusu unsurlarından temizlenmeye devam ettiğinin altını çizdi.Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine girmeye çalıştığı alanların da izole edildiğini vurgulayan Gerasimov, düşman kuvvetlerinin imhasının sürdüğünü dile getirdi.'Kursk Bölgesi'nin nihai olarak kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor'Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Kursk bölgesinin nihai olarak kurtarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede “Ormanlık bölgelerin, diğer arazilerin ve Gornal'ın nihai olarak kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor” dedi.Ukrayna ordusu Kursk'ta 75 bin 170'ten fazla asker kaybettiUkrayna ordusu Kursk bölgesine sızma girişiminde büyük zaiyat verdi.Ukrayna ordusunun verdiği toplam zayiat şu şekilde oldu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-kellogg-ukrayna-natonun-bir-parcasi-olmayacak-1095519118.html

rusya

kursk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, rus ordusu, kursk, ukrayna ordusu, himars, valeriy gerasimov