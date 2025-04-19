https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/trump-cekilirim-demisti-abd-disislerinden-avrupaya-uyari-1095512560.html

Trump ‘çekilirim’ demişti: ABD Dışişlerinden Avrupa’ya uyarı

Trump ‘çekilirim’ demişti: ABD Dışişlerinden Avrupa’ya uyarı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) ABD’nin Ukrayna konusunu yıllarca müzakere etme niyetinde olmadığını anlaması gerektiğini belirtti. 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T09:34+0300

2025-04-19T09:34+0300

2025-04-19T10:29+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

abd dışişleri bakanlığı

tammy bruce

donald trump

ukrayna

avrupa birliği

ab

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Fox News’a açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna müzakerelerinin sabote edilmesi durumunda Washington'ın görüşmelerden çekileceği uyarısına açıklık getirdi.“Avrupalı ortakların da bunu duymasının önemli olduğunu düşünüyorum” diyen Bruce, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Trump’ın sözleri Moskova değil Kiev’e’ABD merkezli haber sitesi Axios, Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın müzakerelerden çekilme uyarısının Moskova’ya değil Kiev’e olduğunu bildirdi.Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Fransa’nın başkenti Paris’teki Ukrayna toplantısında, AB yetkililerine, Trump'ın sabrının tükenmekte olduğu ve yakında müzakere sürecinden çekildiğini açıklayabileceği mesajını verdiği aktarıldı.ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, taraflardan birinin Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin müzakere sürecini sabote etmesi halinde Washington'ın müzakerelerden çekileceğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/bati-basini-abd-ukrayna-ile-baris-anlasmasi-kapsaminda-kirimi-rus-topragi-olarak-tanimaya-hazir-1095510100.html

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abd, abd dışişleri bakanlığı, tammy bruce, donald trump, ukrayna, avrupa birliği, ab, rusya