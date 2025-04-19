https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/trump-cekilirim-demisti-abd-disislerinden-avrupaya-uyari-1095512560.html
Trump ‘çekilirim’ demişti: ABD Dışişlerinden Avrupa’ya uyarı
Trump ‘çekilirim’ demişti: ABD Dışişlerinden Avrupa’ya uyarı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) ABD’nin Ukrayna konusunu yıllarca müzakere etme niyetinde olmadığını anlaması gerektiğini belirtti. 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T09:34+0300
2025-04-19T09:34+0300
2025-04-19T10:29+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Fox News’a açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna müzakerelerinin sabote edilmesi durumunda Washington'ın görüşmelerden çekileceği uyarısına açıklık getirdi.“Avrupalı ortakların da bunu duymasının önemli olduğunu düşünüyorum” diyen Bruce, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Trump’ın sözleri Moskova değil Kiev’e’ABD merkezli haber sitesi Axios, Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın müzakerelerden çekilme uyarısının Moskova’ya değil Kiev’e olduğunu bildirdi.Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Fransa’nın başkenti Paris’teki Ukrayna toplantısında, AB yetkililerine, Trump'ın sabrının tükenmekte olduğu ve yakında müzakere sürecinden çekildiğini açıklayabileceği mesajını verdiği aktarıldı.ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, taraflardan birinin Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin müzakere sürecini sabote etmesi halinde Washington'ın müzakerelerden çekileceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/bati-basini-abd-ukrayna-ile-baris-anlasmasi-kapsaminda-kirimi-rus-topragi-olarak-tanimaya-hazir-1095510100.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, tammy bruce, donald trump, ukrayna, avrupa birliği, ab, rusya
abd, abd dışişleri bakanlığı, tammy bruce, donald trump, ukrayna, avrupa birliği, ab, rusya
Trump ‘çekilirim’ demişti: ABD Dışişlerinden Avrupa’ya uyarı
09:34 19.04.2025 (güncellendi: 10:29 19.04.2025)
ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) ABD’nin Ukrayna konusunu yıllarca müzakere etme niyetinde olmadığını anlaması gerektiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Fox News’a açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna müzakerelerinin sabote edilmesi durumunda Washington'ın görüşmelerden çekileceği uyarısına açıklık getirdi.
“Avrupalı ortakların da bunu duymasının önemli olduğunu düşünüyorum” diyen Bruce, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bunu yıl boyunca yapmayacağız. Toplantılar konusunda toplantı yapmayacağız. Beklemeyeceğiz, umut etmeyeceğiz ve savaşın son aşaması olan ateşkes hemen gerçekleşebilecekken sırf çaba olsun diye büyük bir çaba göstermeyeceğiz.
‘Trump’ın sözleri Moskova değil Kiev’e’
ABD merkezli haber sitesi Axios, Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın müzakerelerden çekilme uyarısının Moskova’ya değil Kiev’e olduğunu bildirdi.
Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Fransa’nın başkenti Paris’teki Ukrayna toplantısında, AB yetkililerine, Trump'ın sabrının tükenmekte olduğu ve yakında müzakere sürecinden çekildiğini açıklayabileceği mesajını verdiği aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, taraflardan birinin Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin müzakere sürecini sabote etmesi halinde Washington'ın müzakerelerden çekileceğini söylemişti
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