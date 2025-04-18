https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/trump-taraflardan-birinin-sabote-etmesi-halinde-abd-ukrayna-gorusmelerinden-cekilecek-1095508005.html

Trump: Taraflardan birinin sabote etmesi halinde ABD, Ukrayna görüşmelerinden çekilecek

Trump: Taraflardan birinin sabote etmesi halinde ABD, Ukrayna görüşmelerinden çekilecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, taraflardan birinin Ukrayna müzakerelerini sabote etmesi durumunda Washington'ın görüşmelerden çekileceğini belirtti. 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T20:46+0300

2025-04-18T20:46+0300

2025-04-18T21:29+0300

dünya

donald trump

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beyaz saray

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müzakere

sabotaj

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, taraflardan birinin Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin müzakere sürecini sabote etmesi halinde Washington'ın müzakerelerden çekileceğini söyledi.Trump, “Eğer herhangi bir nedenle iki taraftan biri bunaçok fazla engel olursa, sadece ‘siz aptalsınız, siz aptalsınız, siz korkunç insanlarsınız’ diyeceğiz ve konuyu kapatacağız. Ama umarım bunu yapmak zorunda kalmayız” dedi.Trump, ABD'nin Ukrayna konusunda anlaşmaya varmak için belirli bir sürebelirlemediğini, ancak ‘hızlı bir şekilde anlaşmaya varmak istediğini’ vurguladı.ABD lideri ayrıca, Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik çabaların başarısız olması halinde Washington'un Kiev'e askeri yardım sağlamayı durdurma olasılığını dışlamadı.‘ABD'nin barış görüşmelerinden çekilmesi halinde Kiev'e askeri yardım sağlamayı durdurup durdurmayacağı sorusunu Trump, “Bunu söylemek istemiyorum çünkü (ihtilafın çözümünde) başarılı olacağımıza inanıyorum” şeklinde yanıtladı.

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donald trump, abd, beyaz saray, ukrayna, washington, müzakere, sabotaj