https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/trump-taraflardan-birinin-sabote-etmesi-halinde-abd-ukrayna-gorusmelerinden-cekilecek-1095508005.html
Trump: Taraflardan birinin sabote etmesi halinde ABD, Ukrayna görüşmelerinden çekilecek
Trump: Taraflardan birinin sabote etmesi halinde ABD, Ukrayna görüşmelerinden çekilecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, taraflardan birinin Ukrayna müzakerelerini sabote etmesi durumunda Washington'ın görüşmelerden çekileceğini belirtti. 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T20:46+0300
2025-04-18T20:46+0300
2025-04-18T21:29+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, taraflardan birinin Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin müzakere sürecini sabote etmesi halinde Washington'ın müzakerelerden çekileceğini söyledi.Trump, “Eğer herhangi bir nedenle iki taraftan biri bunaçok fazla engel olursa, sadece ‘siz aptalsınız, siz aptalsınız, siz korkunç insanlarsınız’ diyeceğiz ve konuyu kapatacağız. Ama umarım bunu yapmak zorunda kalmayız” dedi.Trump, ABD'nin Ukrayna konusunda anlaşmaya varmak için belirli bir sürebelirlemediğini, ancak ‘hızlı bir şekilde anlaşmaya varmak istediğini’ vurguladı.ABD lideri ayrıca, Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik çabaların başarısız olması halinde Washington'un Kiev'e askeri yardım sağlamayı durdurma olasılığını dışlamadı.‘ABD'nin barış görüşmelerinden çekilmesi halinde Kiev'e askeri yardım sağlamayı durdurup durdurmayacağı sorusunu Trump, “Bunu söylemek istemiyorum çünkü (ihtilafın çözümünde) başarılı olacağımıza inanıyorum” şeklinde yanıtladı.
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donald trump, abd, beyaz saray, ukrayna, washington, müzakere, sabotaj
donald trump, abd, beyaz saray, ukrayna, washington, müzakere, sabotaj
Trump: Taraflardan birinin sabote etmesi halinde ABD, Ukrayna görüşmelerinden çekilecek
20:46 18.04.2025 (güncellendi: 21:29 18.04.2025)
ABD Başkanı Trump, taraflardan birinin Ukrayna müzakerelerini sabote etmesi durumunda Washington'ın görüşmelerden çekileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, taraflardan birinin Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin müzakere sürecini sabote etmesi halinde Washington'ın müzakerelerden çekileceğini söyledi.
Trump, “Eğer herhangi bir nedenle iki taraftan biri bunaçok fazla engel olursa, sadece ‘siz aptalsınız, siz aptalsınız, siz korkunç insanlarsınız’ diyeceğiz ve konuyu kapatacağız. Ama umarım bunu yapmak zorunda kalmayız” dedi.
Trump, ABD'nin Ukrayna konusunda anlaşmaya varmak için belirli bir sürebelirlemediğini, ancak ‘hızlı bir şekilde anlaşmaya varmak istediğini’ vurguladı.
ABD lideri ayrıca, Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik çabaların başarısız olması halinde Washington'un Kiev'e askeri yardım sağlamayı durdurma olasılığını dışlamadı.
‘ABD'nin barış görüşmelerinden çekilmesi halinde Kiev'e askeri yardım sağlamayı durdurup durdurmayacağı sorusunu Trump, “Bunu söylemek istemiyorum çünkü (ihtilafın çözümünde) başarılı olacağımıza inanıyorum” şeklinde yanıtladı.