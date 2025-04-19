https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/bati-basini-abd-ukrayna-ile-baris-anlasmasi-kapsaminda-kirimi-rus-topragi-olarak-tanimaya-hazir-1095510100.html
Batı basını: ABD, Ukrayna ile barış anlaşması kapsamında Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımaya hazır
Batı basını: ABD, Ukrayna ile barış anlaşması kapsamında Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımaya hazır
Sputnik Türkiye
Bloomberg, ABD’ninUkrayna ile barış anlaşması kapsamında Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımaya hazır olduğunu aktardı. 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T00:43+0300
2025-04-19T00:43+0300
2025-04-19T00:41+0300
dünya
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barış anlaşması
moskova
kırım
tanıma
bloomberg
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Bloomberg ajansının konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre ABD, Ukrayna ile varılacak bir barış anlaşması çerçevesinde Rusya'nın Kırım üzerindeki kontrolünü tanımaya hazır.Haberde, “ABD, Moskova ile Kiev arasında daha geniş kapsamlı bir barış anlaşmasının parçası olarak Rusya'nın Kırım üzerindeki kontrolünü tanımaya hazır” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/trump-taraflardan-birinin-sabote-etmesi-halinde-abd-ukrayna-gorusmelerinden-cekilecek-1095508005.html
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abd, ukrayna, rusya, barış anlaşması, moskova, kırım, tanıma, bloomberg
abd, ukrayna, rusya, barış anlaşması, moskova, kırım, tanıma, bloomberg
Batı basını: ABD, Ukrayna ile barış anlaşması kapsamında Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımaya hazır
Bloomberg, ABD’ninUkrayna ile barış anlaşması kapsamında Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımaya hazır olduğunu aktardı.
Bloomberg ajansının konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre ABD, Ukrayna ile varılacak bir barış anlaşması çerçevesinde Rusya'nın Kırım üzerindeki kontrolünü tanımaya hazır.
Haberde, “ABD, Moskova ile Kiev arasında daha geniş kapsamlı bir barış anlaşmasının parçası olarak Rusya'nın Kırım üzerindeki kontrolünü tanımaya hazır” ifadelerine yer verildi.