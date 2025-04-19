https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/bati-basini-abd-ukrayna-ile-baris-anlasmasi-kapsaminda-kirimi-rus-topragi-olarak-tanimaya-hazir-1095510100.html

Batı basını: ABD, Ukrayna ile barış anlaşması kapsamında Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımaya hazır

Batı basını: ABD, Ukrayna ile barış anlaşması kapsamında Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımaya hazır

Sputnik Türkiye

Bloomberg, ABD’ninUkrayna ile barış anlaşması kapsamında Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımaya hazır olduğunu aktardı. 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T00:43+0300

2025-04-19T00:43+0300

2025-04-19T00:41+0300

dünya

abd

ukrayna

rusya

barış anlaşması

moskova

kırım

tanıma

bloomberg

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Bloomberg ajansının konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre ABD, Ukrayna ile varılacak bir barış anlaşması çerçevesinde Rusya'nın Kırım üzerindeki kontrolünü tanımaya hazır.Haberde, “ABD, Moskova ile Kiev arasında daha geniş kapsamlı bir barış anlaşmasının parçası olarak Rusya'nın Kırım üzerindeki kontrolünü tanımaya hazır” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/trump-taraflardan-birinin-sabote-etmesi-halinde-abd-ukrayna-gorusmelerinden-cekilecek-1095508005.html

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abd, ukrayna, rusya, barış anlaşması, moskova, kırım, tanıma, bloomberg