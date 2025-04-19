https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/rekabet-kurumu-onayladi-koc-holding-dev-otomotiv-grubunu-bunyesine-katti-1095510221.html

Rekabet Kurumu onayladı: Koç Holding, dev otomotiv grubunu bünyesine kattı

Rekabet Kurumu onayladı: Koç Holding, dev otomotiv grubunu bünyesine kattı

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurumu, Stellantis'in Koç Holding'e bağlı Tofaş'a devredilme işlemine yatırım taahhütleri karşılığında onay verdi. Kararla birlikte Tofaş'ın üretim ve... 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T00:54+0300

2025-04-19T00:54+0300

2025-04-19T00:54+0300

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Rekabet Kurumu, Tofaş'ın Stellantis'ı devralma işlemine, şirketin üretim ve ihracatı artırma taahhüdü karşılığında onay verdi.Rekabet Kurulu, Alfa Romeo, Citroen, Fiat gibi markaların sahibi Stellantis'in Tofaş'a devredilme işlemini yatırım taahhütleri karşılığında onayladı. Karar, Türk otomotiv sektöründe önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Kurul, Stellantis'in Tofaş'ın üretim ve ihracat kapasitesini artıracağına dair verdiği taahhütleri belirleyici faktör olarak kabul etti. Ayrıca, dağıtım kanallarında 'tek durak' olma riskini önleyecek tedbirler alınması şartı getirildi.Bu işlemle birlikte Türk otomotiv sanayisinin rekabet gücünün artması ve istihdama katkı sağlanması beklenirken Koç Holding'in borsa hisselerinde yükseliş yaşandığı ifade edildi.

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